05:55

Die Kauflaune der Anleger wurde durch steigende Coronavirus-Fälle vor allem in den USA, Indien, Lateinamerika und Australien gedeckelt. Die Vereinigten Staaten hatten am Dienstag (Ortszeit) die Marke von 1000-Todesfällen innerhalb eines Tages durch Covid-19 überschritten. Zuletzt wurden im Juni eine vergleichbare Anzahl an Todesopfern verzeichnet.

US-Präsident Donald Trump warnte, dass die Dinge wahrscheinlich "zunächst schlimmer werden, bevor sie besser werden" und forderte die Bürger auf, Gesichtsmasken zu tragen. Auch er selbst werde nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen - dies hatte er bislang abgelehnt.

-U.S. futures

-China, Hong Kong, South Korea stocks

-Silver gains to highest since 2013

-Gold

-Oil to $41.66 https://t.co/SgLdlbz9Zc pic.twitter.com/itwyywo2H9 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 22, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,2 Prozent tiefer bei 22'829 Punkten. Gewinner waren die Aktien des japanischen Pharmaunternehmens Nichi-Iko Pharmaceutical: Der Einsatz des Steroids Dexamethason, einem von dem Konzern hergestellten Medikament, wurde zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Japan zugelassen. Eine britische Studie hatte zuvor gezeigt, dass das Mittel die Sterblichkeitsrate bei Patienten senkt. Die Papiere stiegen im frühen Handel um 6,5 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 2,3 Prozent.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,78 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9708 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9320 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1539 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0758 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2723 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)