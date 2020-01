06:50

Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag etwas von den Kursverlusten im Zuge der neuen Spannungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran erholt. Die Anleger seien erleichtert, dass es zumindest keine weitere Eskalation gegeben habe, sagten Händler.

Gold holds near six-year high with focus on Tehran’s next move https://t.co/PoGKF455bf — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2020

Sie griffen wieder mutiger zu Aktien. Im Gegenzug gaben die Ölpreise und die zuletzt verstärkt gefragte "Krisenwährung Gold nach. An der Tokioter Börse liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 23'562 Punkten.

Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar zur japanischen Währung 0,1 Prozent auf 108,48 Yen und gab zur chinesischen Devise 0,3 Prozent auf 6,9539 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9689 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1192 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0848 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3173 Dollar.

05:25

Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel am Montag mit plus 0,24 Prozent auf 28 703,38 Punkten knapp unter seinem Tageshoch.

Noch besser erholten sich die anderen Indizes: So rückte der marktbreite S&P 500 um 0,35 Prozent auf 3246,28 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,62 Prozent auf 8848,52 Punkte vor. Damit sind die jüngsten Rekorde wieder in Reichweite.

(cash/AWP/Reuters)