07:30

Spekulationen auf Zinssenkungen geben den Aktienbörsen in Australien und Neuseeland am Freitag erneuten Rückenwind. Die dortigen Leitindizes notieren mit 6983,70 und 11.337,45 Punkten jeweils so hoch wie noch nie.

+++

06:40

An der japanischen Börse haben sich Anleger am Freitag zurückgehalten. Zum einen fehlten Impulse von der Wall Street, weil diese am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen blieb.

Zum anderen waren Investoren besorgt, wie es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehen würde, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Gesetz unterzeichnete, das der Protestbewegung in Hongkong den Rücken stärkt.

Hong Kong stocks plunge, surprising traders who don't see an "obvious trigger" https://t.co/fvSVBU72PJ pic.twitter.com/0ugEOzfPYA — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 0,5 Prozent auf 23'296 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

+++

04:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,48 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9987 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1010 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0997 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2907 Dollar.

+++

03:55

Der amerikanische Markt schloss am Donnerstag leicht positiv. Der New Yorker Leitindex Dow Jones beendete den Handel mit 0,2 Prozent im Plus bei rekordhohen 28'164 Punkten.

(cash/AWP/Reuters)