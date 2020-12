09:15

Der SMI startet tiefer. Wenige Handelsminuten nach Börsenöffnung stehen die Kurse bei 10'392 Punkten um 0,1 Prozent im Minus.

Die Vorgaben aus Übersee sind dabei uneinheitlich. Während an der Wall Street die Standardwerte am Dienstag erneut leicht nachgegeben haben, schloss die Technologiebörse Nasdaq im Plus. In Asien überwiegen aktuell ebenfalls leichte Kursgewinne.

Nachdem die Einigung der beiden politischen Lager in den USA auf ein Konjunkturpaket am Dienstag noch gestützt hatte, sorgt der noch amtierende US-Präsident Donald Trump mit seinen jüngsten Kommentaren nun wieder für Unsicherheit. Das Paket sei eine "Schande". Dennoch zeigen sich die meisten Marktteilnehmer überzeugt, dass er das Paket in letzter Minute noch unterschreiben werde. Auch die Brexit-Verhandlungen bleiben weiter eines der Top-Themen.

Credit Suisse (+0,5 Prozent) ziehen an. Die Grossbank muss ihre Schutzmassnahmen gegen Geldwäsche in den USA verstärken. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat Mängel im US-Geschäft der Grossbank festgestellt. Die zuletzt eher schwachen Novartis (-0,4 Prozent) fallen weiter, während Roche (-0,3 Prozent) am gar an unteren Ende der Tabelle steht. Der Pharmakonzern hat die EU-Zulassung für seine Kombinations-Therapie Phesgo erhalten. Das stärkste Plus im SMI verzeichnen Swiss Re (+0,9 Prozent).

In den hinteren Reihen könnten Swiss Steel (+0,2 Prozent) nochmals in den Fokus rücken. Die Kapitalerhöhung des Stahlkonzerns ist nämlich noch nicht in trockenen Tüchern. Die Liwet Holding um den russischen Milliardär Viktor Vekselberg hat eine Sperre für die Eintragung erwirkt.

+++

08:05

Der SMI fällt gemäss Julius-Bär-Berechnungen um 0,1 Prozent auf 10'393 Punkte zurück. Am Markt gibt es wenig Neuigkeiten. Am stärksten fällt das Minus bei der Credit Suisse (-0,9 Prozent) zurück. Die Grossbank ist von der US-Notenbank Federal Reserve wegen Geldwäscherei-Problemen gerüffelt worden.

+++

07:35

Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts weiter schwelender Konjunktursorgen an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,37 US-Dollar. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 46,36 Dollar. Vergangene Woche hatte die Ölpreise noch Höchststände seit März erreicht.

Für Verunsicherung sorgt aktuell unter anderem, dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit grosser Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert hat. Dadurch steigen Börsianern zufolge wieder die Konjunktursorgen, die zuletzt ohnehin schon durch die möglicherweise besonders ansteckende, neue Variante des Coronavirus befeuert worden waren.

Zusätzlichen Druck übten Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Ein höheres Angebot an Rohöl drückt in der Regel auf die Preise.

+++

06:45

Der Schweizer Aktienmarkt steht gemäss der vorbörslichen Indikation tiefer. Der SMI tendiert nach Daten der IG Bank um 0,3 Prozent im Minus.

+++

05:55

Die asiatischen Märkte haben sich am Mittwoch von dem Zurückrudern des US-Präsidenten Donald Trump bei der Unterzeichnung des milliardenschweren Corona-Hilfspakets nicht verunsichern lassen.

Trumps Unterschrift galt nach dem monatelangen Ringen der Republikaner und Demokraten um ein neues Konjunkturpaket als Formalie, aber Trump bezeichnete die Gesetzesvorlage als "eine Schande" und verweigerte seine Unterschrift.

"Wirklich, er macht wohl Witze", sagte Andrew Brenner von NatAlliance. "Wir denken, dass der Präsident die Gesetzesvorlage im letztmöglichen Moment unterzeichnen wird, aber als wahrer Reality-Star wird er bis zum Ende warten", sagte er. Er rechne mit einer Unterschrift Trumps kurz vor dem Schluss der US-Aktienmärkte am Heiligabend um 13 Uhr.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt um 0,3 Prozent auf 26,521 Punkte.

+++

05:40

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,1 Prozent.

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 103,46 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5487 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8879 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2185 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0820 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3404 Dollar.

+++

22:35

Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 30'015 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,5 Prozent auf 12'807 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,2 Prozent auf 3687 Punkte ein.

Das grüne Licht für das 900 Milliarden Dollar schwere US-Hilfspaket sowie ein Reuters-Bericht über ein Apple-Auto hatten die Wall Street im frühen Handel zunächst gestützt. Im späten Geschäft hätten Verkäufe eingesetzt, sagten Marktteilnehmer. "Auch wenn Nachrichten rund um das Virus immer wieder mal ihren Schatten auf das Geschehen legen, wird der Markt wahrscheinlich doch seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen, weil Hilfe für die Wirtschaft kommt", sagte Peter Cardillo, Chef-Marktvolkswirt bei Spartan Capital Securities.

Belastet wurde die Börse von enttäuschenden Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Konsumenten trübte sich zum Jahresende so stark ein wie seit August nicht mehr. Das Barometer für die Verbraucherlaune fiel im Dezember überraschend auf 88,6 Zähler von 92,9 Punkten im November, wie das Institut Conference Board mitteilte. Von Reuters befragte Experten hingegen hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Um fast drei Prozent aufwärts ging es für die Apple-Aktien. Der iPhone-Hersteller will nach Angaben von Insidern 2024 ein autonomes Passagierfahrzeug auf den Markt bringen, das einen Durchbruch bei der Akku-Technik enthalten könnte. "Wenn Apple einen Durchbruch bei den Batterien geschafft hat, könnte das ein wichtiger Schritt nach vorne sein, weil die Batterie-Kosten zu den Knackpunkten bei der Massenproduktion von Elektroautos gehören", sagte Amit Daryanani, Analyst bei der Investmentbank-Beratungsfirma Evercore.

Mit einem Plus von 11,6 Prozent wurden die Aktien des Heimtrainerherstellers Peloton gehandelt. Das Unternehmen übernimmt den Rivalen Precor für 420 Millionen Dollar. Peloton profitiert von der Corona-Pandemie, weil sich Menschen angesichts der geschlossenen Fitnessstudios eigene Geräte in die Wohnungen stellen.

