06:35

Der japanische Aktienmarkt nimmt Kurs auf die dritte Woche infolge mit Verlusten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert in Tokio um 1 Prozent im Minus bei 22'229 Punkten.

China's top financial officials say they're able to keep risks under control after deepest slide in stock market since 2015 rout https://t.co/Hu1Gp8cnue

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 19, 2018