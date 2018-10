06:40

Der Franken notiert bei 1,1415 Franken je Euro. In den vergangenen Tagen war das Umtauschverhältnis bis 1,1450 gestiegen. Der Euro ist damit zum Franken wieder einiges stärker als noch vor wenigen Wochen. Der Dollar handelt zum Franken bei 0,9914 weiterhin knapp unterhalb der Parität. In den vergangenen sieben Tagen war der Kurs bis 0,9955 gestiegen.

+++

06:35

Die Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen China und den USA hat am Montag die Anleger an der Börse von Shanghai verschreckt. Der Composite-Index gibt am ersten Handelstag nach einer Feiertagswoche in der Volksrepublik um 2,7 Prozent nach. Der CSI300 verliert sogar 3,3 Prozent.

US markets have a trade war edge over China: Commodities https://t.co/G7gmvLhxuI pic.twitter.com/N08dT6xeqk — Goldstreet Business (@goldstreetbizgh) October 8, 2018

Dass die chinesische Zentralbank am Wochenende die Kapitalanforderungen für Banken senkte, sorgte für keinen Auftrieb. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 0,8 Prozent, nachdem er vorige Woche bereits 4,4 Prozent eingebüsst hatte. Auf den Verkaufslisten standen in China Technologiewerte. Der Branchenindex sackte um rund vier Prozent ab. Zuletzt hatte US-Vizepräsident Mike Pence harsche Töne gegenüber China angeschlagen und Vorwürfe der versuchten Einmischung in die US-Kongresswahlen im November bekräftigt. Die Börsen in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

(Reuters)