12:00

Eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag nach oben befördert.

Der EuroStoxx 50 erklomm im frühen Handel den höchsten Stand seit gut zwei Jahren und notierte am späten Vormittag 0,37 Prozent höher bei 3702,21 Punkten. Damit summiert sich der Gewinn des Leitindex der Eurozone seit Ende Oktober nun auf knapp 3 Prozent.

Der französische Cac 40 stieg am Donnerstag um 0,22 Prozent 5879,59 Punkte. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,29 Prozent auf 7418,08 Punkte nach oben.

Der SMI hingegen tendiert negativ: Der Index liegt um 0,1 Prozent bei 10'304 Punkten zurück. Die Schwergewichte Nestlé (-1,3 Prozent), Roche (-0,2 Prozent) und Novartis (-0,9 Prozent) sind alle tiefer. Der breitere SLI steigt hingegen um 0,1 Prozent auf 1591 Punkte. Der breit gefasste SPI fällt um 0,1 Prozent auf 12'437 Punkte zurück.

Einzelne Aktien zeigen sich stark, unter andere jene, die stärker von China abhängig sind: ABB (+1 Prozent), Credit Suisse (+1 Prozent), UBS (+1,2 Prozent) und Swatch (+0,9 Prozent) führen das Feld an. Zurich (+1,1 Prozent) steht nach einem Zwischenbericht ebenfalls höher, SGS (-2,7 Prozent) verlieren hingegen nach einem Bericht über ein unerfreuliches Marktumfeld.

+++

09:30

Die USA und China haben sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle geeinigt. Dies werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte Regierungssprecher Gao Feng am Donnerstag in Peking.

Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Das Ausmass der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab, sagte Gao.

China says some tariffs must be canceled on both sides for trade deal with U.S. https://t.co/iUeoz4Lthb pic.twitter.com/ciZHhFUtLr

— Reuters (@Reuters) 7. November 2019