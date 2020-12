10:30

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,09 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 48,00 Dollar.

Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen an Heiligabend nach den Kursgewinnen am Vortag. Insgesamt verlief der Handel aber zunächst in ruhigen Bahnen.

In der vergangenen Woche waren die Rohöllagerbestände in den USA laut Daten vom Mittwoch etwas weniger als erwartet gefallen. Die Vorräte sanken laut Energieministerium um 0,6 Millionen Barrel auf 499,5 Millionen Barrel. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang um 3,0 Millionen Barrel gerechnet.

+++

10:05

Die heute noch geöffneten Märkte in Europa - in Grossbritannien, Frankreich und Spanien - stehen im Plus. Die Ausschläge sind wegen der geringen Handelsvolumen zwar klein, doch dürfte die Aussicht auf eine unmittelbar bevorstehende Einigung zwischen den Vereinigten Königreich und der Europäischen Union die Stimmung positiv beeinflussen.

Der SMI an der Schweizer Börse, die heute geschlossen ist, ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,08 Prozent aus dem Handel.

+++

10:00

Die sich abzeichnende Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Grossbritannien haben den Euro und das Pfund am Donnerstag gestützt. Der Euro kostete am Morgen in London bei 1,2209 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert.

Zum Schweizer Franken hat der Euro am Donnerstag die anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Aktuell kostet ein Euro 1,0832 Franken nachdem der Kurs davor in den Bereich von 1,0840 Franken geklettert war. Der Dollar notiert wenig verändert bei 0,8876 Franken.

Nach einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte des geplanten Brexit-Handelspakts dauern die letzten Verhandlungen der EU mit Grossbritannien aber noch an. Auch wenn Details offenbar noch ungeklärt sind, wird weiter eine Einigung an Heiligabend erwartet.

Deutlicher als der Euro legte das britische Pfund zu. Es stieg zu allen wichtigen Währungen. Die britische Wirtschaft würde von einem Vertrag laut Ökonomen noch stärker profitieren als die EU.

+++

SIX-Börsenhandel über die Feiertage Über die Tage von Weihnachten bis Neuahr ist der Handel an der Schweizer Börse reduziert. An folgenden Tagen findet an der Börse SIX kein Handel statt: 24. Dezember: Heiligabend

25. Dezember: Erster Weihnachtsfeiertag

26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag/Samstag

27. Dezember: Sonntag 31. Dezember: Silvester

1. Januar: Neujahr

2. Januar: Bechtoldstag/Samstag

3. Januar: Sonntag

+++

07:10

Der Euro steht wenig verändert zum Franken bei einem Kurs von 1,0835 Franken.

Im Brexit-Streit bewegen sich die EU und Grossbritannien offenbar auf eine Einigung zu. Man sei "in der Endphase", erfuhr dpa am Mittwochnachmittag aus EU-Kommissionskreisen. Aus mehreren anderen Quellen hiess es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt. Beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich inzwischen sehr nahe.

Von den Nachrichten profitierte vor allem das britische Pfund. Es legte zu allen wichtigen Währungen zu.

Morning - I hope you are asleep, especially as it’s Christmas Eve. If you are awake, expect PM a to talk to EU chief at about 7am UK time now with a press conference to follow at about 8 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 24, 2020

+++

07:05

Der Beginn von Impfungen gegen das Coronavirus hat die Stimmung an den japanischen Märkten aufgehellt, wie Händler sagten. Zudem hätten Hoffnungen auf eine Wirtschaftserholung den Aktienmarkt beflügelt.

Der Nikkei der 225 führenden Werte liegt um 0,4 Prozent bei 26'632 Punkten höher.

+++

03:15

Die Aktien des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba brechen im frühen Handel an der Börse in Hongkong um sieben Prozent ein. Händler verweisen auf Ermittlungen von chinesischen Behörden gegen das Unternehmen wegen angeblichen Verstössen gegen das Monopolrecht. Ausserdem sollen Vertreter des Zahlungsabwicklers Ant, der zu Alibaba gehört, von den Behörden einbestellt werden. Der Leitindex an der Hongkonger Börse, der Hang Seng Index, lässt moderate 0,2 Prozent Federn.

+++

22:35

Die US-Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Dabei wendeten sich Investoren von hoch bewerteten Technologie-Aktien wie etwa Paypal ab und holten sich Papiere solcher Firmen ins Depot, die als günstig galten und von einem wirtschaftlichen Aufschwung nach Ende der Corona-Krise profitieren könnten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent fester mit 30'129 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stagnierte bei 3690 Zählern, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent zu auf 12.771 Stellen nach.

Händler sagten, der Markt habe Sorgen über ein Scheitern des 900 Milliarden Dollar schweren US-Corona-Hilfspakets abgeschüttelt. "Entweder kommt genau das, was verabschiedet worden ist und was positiv für die Wirtschaft wäre, oder wir bekommen noch etwas größeres, was die Märkte ebenfalls mögen werden", sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets verweigert und eine höhere Einmalhilfe für US-Bürger gefordert.

Auch Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen trieben die Kurse. In den seit Monaten laufenden Gespräche über ein Folgeabkommen für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens zeichnete sich Insidern und Medienberichten zufolge eine Einigung ab.

Unter den Einzelwerten legten Pfizer 1,9 Prozent zu. Der Pharmahersteller wird den USA 100 Millionen weiterer Dosen seines Corona-Impfmittels zur Verfügung stellen. Microsoft, Paypal, und Amazon standen auf den Verkaufslisten. Während der Pandemie hatten sie deutlich zugelegt.

Unter die Räder kamen Papiere von Nikola, die rund zehn Prozent verloren. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Kosten und Entwicklungszeit bei der Produktion von elektrischen Müllwagen hat der US-Elektrolastwagenbauer die Zusammenarbeit mit der Entsorgungsfirma Republic Services beendet. Ein Vertrag zur Lieferung von 2500 Lastwagen wurde storniert. Nikola-Aktien gehörten in den vergangenen Monaten zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt. Anfang Juni hatten sie noch rund 94 Dollar gekostet, aktuell sind es noch 15 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)