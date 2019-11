09:30

Die USA und China haben sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle geeinigt. Dies werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte Regierungssprecher Gao Feng am Donnerstag in Peking.

Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Das Ausmass der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab, sagte Gao.

China says some tariffs must be canceled on both sides for trade deal with U.S. https://t.co/iUeoz4Lthb pic.twitter.com/ciZHhFUtLr

— Reuters (@Reuters) 7. November 2019