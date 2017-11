08:25

Die asiatischen Börsen haben zum Handelsschluss keine einheitliche Richtung gefunden. Kursverluste bei Technologieaktien bremsten, während Finanztitel gesucht waren. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg um 0,6 Prozent auf 22.724 Punkte. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,4 Prozent auf 1792 Zähler. In China ging es hingegen abwärts. Der Shanghai-Composite verlor 1,3 Prozent.

+++

08:20

Der SMI steht vorbörslich bei 9305 Punkten, was einem Plus von 0,01 Prozent entspricht. Die Aktie der Credit Suisse (+1,5 Prozent) zieht stark an, nachdem erste Informationen zum Investorentag bekannt geworden sind. Die zweitgrösste Schweizer Bank will mit weiteren Kostensenkungen die Rentabilität deutlich verbessern.

Die Eigenkapitalrendite des Instituts solle 2019 zehn bis elf Prozent und 2020 elf bis zwölf Prozent erreichen. In den ersten neun Monaten 2017 lag der Wert bei 4,1 Prozent. Die Gesamtausgaben des Konzerns sollen bis 2020 auf 16,5 bis 17 Milliarden Franken gedrückt werden. Kräftige Einsparungen erhofft sich die CS etwa vom verstärkten Einsatz von Robotern. Zudem peile die Bank Wachstum in der Vermögensverwaltung an.

Alle übrigen SMI-Titel stehen im Minus. Am meisten lässt ABB (-0,08 Prozent) nach, andere Zykliker stehen ebenfalls etwas stärker unter Druck (zu den vorbörslichen Kursen).

Mit höheren Kursen rechneten Händler bei den Aktien von Meyer Burger. Die Dynamik beim Auftragseingang aus dem ersten Halbjahr 2017 habe sich fortgesetzt, teilte der Solarzulieferer mit. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2017 stieg der Auftragseingang um 26 Prozent auf 503 Millionen Franken.

Impulse könnten laut Händlern von den europäischen Inflationsdaten und den US-Konsumausgaben ausgehen. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse über Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Thema an den Finanzmärkten ist zudem das Opec-Treffen in Wien. Dabei steuern die großen Ölnationen auf eine Verlängerung der Förderbremse zu.

+++

06:40

Die Tokioter Börse erholt sich. Der Nikkei der 225 führenden Werte sank wegen Verlusten bei Technologieaktien bis zum späten Vormittag, liegt aber nun um 0,5 Prozent bei 22'707 Punkten im Plus.

Wie bereits an der New Yorker Börse trennten sich viele Marktteilnehmer von Technologieaktien. Manche Investoren schichteten Geld aus den Überfliegern der vergangenen Monate in Finanzwerte um. Zu den Verlierern im High-Tech-Sektor zählten die Anteilsscheine von Tokyo Electron mit einem Abschlag von 2,3 Prozent und Panasonic mit einem Minus von 1,8 Prozent.

Japan ranks last in a list of the most attractive places for highly skilled foreign talent https://t.co/yAFQVb2Qo8 pic.twitter.com/r1NsRixpdE — Bloomberg (@business) November 24, 2017

Auftrieb erhielten die Finanztitel von Spekulationen auf Zinserhöhungen und eine Deregulierung der Branche. Bei den Banken standen Aktien von Mitsubishi Financial mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent auf der Gewinnerseite.

Der Euro legte im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1854 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung minimal auf 112,00 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9836 Franken je Dollar und bei etwa 1,1671 Franken je Euro.

(Reuters)