12:10

Anhaltende Spekulationen über einen Angebotsengpass hieven Palladium auf ein Rekordhoch. Das zur Herstellung von Auto-Katalysatoren für Otto-Motoren benötigte Edelmetall verteuert sich um 0,7 Prozent auf 1726,74 Dollar je Feinunze. Gold notiert kaum verändert bei 1494,30 Dollar.

12:00

Aus Furcht vor einer schwindenden Nachfrage aus China ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 2,2 Prozent auf 58,05 Dollar je Barrel. Genährt wurden die Spekulationen von enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten. Außerdem treibe Anleger die Sorge um, dass das angekündigte Teil-Abkommen im Zollstreit zwischen den USA und China kurz vor Vertragsunterschrift doch noch scheitere, sagt Harry Tchilinguirian, Chef-Anlagestratege für Erdöl bei der Bank BNP Paribas.

11:45

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.55 Uhr 0,16 Prozent fester bei 9'979 Punkten (Tageshoch 10'028). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,26 Prozent auf 1'527 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10 Prozent auf 12'130 Punkte an. Von den 30 wichtigsten Aktien stehen 25 höher und fünf tiefer.

Am meisten in der Gunst der Anlegen stehen weiterhin AMS (+2,6 Prozent) und Temenos (+1,5 Prozent). Den vollständigen Bericht zur Mittagsbörse gibt es hier.

11:20

Am deutschen Aktienmarkt sorgt ein 23-prozentiger Kurssturz der Aktie des Finanztechnologieunternehmens Wirecard für Aufsehen. Händler begründeten den Ausverkauf mit einem Bericht in der Online-Ausgabe der "Financial Times", dem zufolge das Unternehmen Umsatz und Gewinn bei einigen Auslandstöchtern aufgebläht und womöglich die eigenen Wirtschaftsprüfer hinters Licht geführt hat.

Wirecard wollte den "FT"-Bericht zunächst nicht kommentieren. Die britische Zeitung hat das Unternehmen bereits mehrfach krimineller Machenschaften bezichtigt und dadurch Kursstürze ausgelöst.

Investigativreport: Bericht der Financial Times schickt Wirecard-Aktie erneut auf Talfahrt https://t.co/G2FjDifpLx pic.twitter.com/AZPe1NzE4s — Gründerszene (@gruenderszene) October 15, 2019

10:55

Das Wechselverhältnis Euro-Franken liegt zur Stunde bei 1 zu 1,1008. Zuletzt hielt sich der Euro für längere Zeit über der Marke von 1,10 im Juli. Seit Anfang August hat der Kurs unter dieser Marke gelegen.

10:20

Wieder aufkeimende Hoffnung auf einen raschen Brexit-Kompromiss lockt Anleger in das Pfund Sterling zurück. Die Währung verteuert sich um jeweils 0,7 Prozent auf 1,2696 Dollar und 1,1503 Euro. EU-Chefunterhändler Michel Barnier bezeichnete eine Einigung noch in dieser Woche als möglich.

The pound climbed toward a three-month high after EU chief negotiator Michel Barnier rekindled optimism for a Brexit deal before the week is out https://t.co/rtHHCaYfce pic.twitter.com/60KAMa9IuU — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2019

09:15

Der SMI steigt nach Handelsbeginn um 0,4 Prozent und tendiert bei 10'006 Punikten. Nach den Verlusten des Vortages zeichnet sich damit eine Erholungsversuch ab. Die Stimmung bleibt wegen des unklaren Stands im USA-China-Streit aber vorerst von Unsicherheit geprägt. Denn nach der Ankündigung von US-Präsident Trump über eine Teileinigung mit China wurde das Bild mit dem Widerspruch aus China wieder etwas eingetrübt.

Mitentscheidend für die weitere Entwicklung am Schweizer Aktienmarkt werden die Kurse der Pharmaschwergewichte sein, welche den Gesamtmarkt am Vortag mit klaren Abgaben noch belastet hatten. Für Roche (+0,4 Prozent) hat Jefferies im Vorfeld des Quartalsergebnisses vom Mittwoch das Kursziel leicht erhöht und die Empfehlung "Buy" bestätigt, was eine Erholung begünstigen könnte.

In den Blickpunkt rücken im Tagesverlauf auch die Grossbanken Credit Suisse (+1,1 Prozent) und UBS (+0,7 Prozent). Diese könnten im Zusammenhang mit Geschäftszahlen von US-Banken im Lauf des Tages noch in die eine oder andere Richtung ausschlagen. So sind für den frühen Nachmittag die Zahlen von JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo angesagt. Etwas auffällig sind im vorbörslichen Geschäft Stadler (+0,7 Prozent), welche von einem Auftrag aus Taiwan für Schmalspurlokomotiven gestützt werden.

Im Fokus stehen am Berichtstag aber auch neue Konjunkturdaten aus Europa sowie das Thema Grossbritannien und EU. So wird das Forschungsinstitut ZEW sein monatliches Konjunkturbarometer für Deutschland vorlegen, dem wichtigsten Exportmarkt der Schweiz. Im Brexit-Streit beraten derweil die 27 bleibenden EU-Staaten am Dienstag, ob ein geordneter Austritt Grossbritanniens zum 31. Oktober doch noch gelingen kann. Eine Vereinbarung mit Grossbritannien soll spätestens beim EU-Gipfel Ende dieser Woche stehen, andernfalls dürfte erneut über eine Fristverlängerung geredet werden.

08:25

Nach dem verlängerten Wochenende in Japan decken sich Anleger mit Aktien aus dem Land ein. Der Nikkei-Index stieg am Dienstag um 1,9 Prozent auf 22.217 Punkte. Börsianern zufolge war dies eine verspätete Reaktion auf die Teil-Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China. Zu den Favoriten gehörten in Tokio die Bauwerte mit einem Kursplus von durchschnittlich 2,3 Prozent, nachdem der Taifun "Hagibis" in Teilen des Landes gewütet hatte.

An den Börsen Shanghai und Hongkong machten Investoren dagegen Kasse und drückten die dortigen Indizes jeweils ein knappes halbes Prozent ins Minus. In China sei die anfängliche Freude über den von US-Präsident Donald Trump verkündeten Durchbruch bei den Handelsgesprächen der Ernüchterung gewichen, sagten Analysten. Schließlich fordere die Regierung in Peking vor einer Unterschrift unter das Abkommen weitere Verhandlungen. Außerdem drückten schwache Konjunkturdaten auf die Stimmung. Die chinesischen Erzeugerpreise fielen im September so stark wie zuletzt vor drei Jahren.

08:10

Julius Bär berechnet die Vorbörsenkurse leicht höher. Der SMI ist um 0,2 Prozent auf 9982 Punkte höher gestellt. Bei den Aktien ziehen die Zykliker etwas stärker an als die übrigen Titel (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

08:05

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Kursverluste vom Wochenstart ausgeweitet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,84 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 53,15 Dollar. Am Rohölmarkt ist die Skepsis gross, dass sich die USA und China tatsächlich auf eine umfassende Lösung ihres Handelskonflikts verständigen können.

06:40

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die japanischen Aktien stiegen in einer verspäteten Reaktion auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China, da am Montag der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertags ausgesetzt war.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit um 1,8 Prozent höher bei 22'198 Punkten.

Hong Kong protesters target mainland China-based brands with fire bombs, metal bars and spray paint https://t.co/4Oxoswc3qc pic.twitter.com/Qajkn2VFpU — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 15, 2019

Die chinesischen Aktien zeigten sich zunächst schwächer. Berichte über ein "Phase 1"-Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China in der vergangenen Woche hatten die Märkte zuvor bejubelt, aber der Mangel an Details rund um das Abkommen hat seitdem diese Begeisterung gebremst.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,31 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0720 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9967 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1030 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0994 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2611 Dollar.

04:50

Die US-Börsen haben am Montag im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 26.787 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2966 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 0,1 Prozent auf 8048 Punkte. Die US-Kreditmärkte blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

(cash/AWP/Reuters)