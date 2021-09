09:20

Die Aktie des Medienkonzerns TX Group steigt nach Handelseröffnung um 12,1 Prozent.

ZKB erhöht das Rating für TX Group auf "Übergewichten" von "Marktgewichten". Analyst Daniel Bürki erhöht nach Halbjahreszahlen seine Gewinn-Schätzungen für 2021 um 39 Prozent. Aufgrund der "Game-Changer- Transaktion" bei den digitalen Marktplätzen rücke dies allerdings in den Hintergrund.

Damit sei es der Gruppe schlagartig gelungen, den hohen Wert der digitalen Geschäftsfelder zu betonen. Der Gesamtwert des Joint Ventures mit Ringier, Mobiliar und der Private Equity Firma General Atlantic liege bei 2,7 Milliarden und dieser soll bis zum möglichen Börsengang in den nächsten Jahren verdoppelt werden.

Gemäss dem Sum-of-the-parts Modell sehe er - nach Abzug eines Konglomeratabschlags von 20 Prozent - für die TX-Aktie den fairen Werte nun bei 203 Franken, womit sie über ein weiteres Aufwärtspotenzial von 89 Prozent verfügten, so der Experte.

+++

09:10

Der Start in den September fällt im SMI positiv aus. Nach Handelsbeginn steigt der Kurs auf 12'483 Punkte (+0,6 Prozent).

Im August hatte der SMI - trotz der zuletzt leichten Abwärtstendenz - insgesamt um knapp 2 Prozent zugelegt, die Avancen seit Anfang Jahr belaufen sich damit inzwischen auf fast 16 Prozent.

Die Vorgaben für den heutigen Handel aus Übersee sind durchzogen. In den USA gaben der Dow Jones Industrial und die Nasdaq zwar leicht nach, in Asien ging es dann aber trotz erneut schwacher Signale aus der chinesischen Wirtschaft aufwärts. Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Publikation der Arbeitsmarktdaten der privaten US-Agentur ADP. Diese könnte erste Hinweise auf die Entwicklung der Beschäftigung in den USA geben, bevor am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht publiziert wird. Dieser gilt als entscheidend für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Gibt es dann eine weitere positive Überraschung, wird das Fed laut Experten wohl nicht um eine gewisse Straffung der Geldpolitik herumkommen.

Die deutlichsten Avancen bei den Blue Chips verzeichnen Richemont (+2,4 Prozent). Hier hilft eine neue Kauf-Empfehlung der Bank Julius Bär. Laut dem zuständigen Analysten überschätzt der Markt die potenziellen negativen Effekte der chinesischen Politik auf den Luxusgüterhersteller und unterschätzt auf der anderen Seite den potenziellen Gewinnbeitrag aus dem immer wichtiger werdenden Online-Geschäft.

Ebenfalls klar im Plus sind Alcon (+1,4 Prozent), Swatch (+1,4 Prozent), CS (+1,1 Prozent), Swiss Life (+1,1 Prozent) und Zurich (+1 Prozent). Novartis (+0,5 Prozent) hat mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS eine Vereinbarung für die Behandlung mit dem Cholesterinmittel Leqvio abgeschlossen.

Am breiten Markt richtet sich das Hauptaugenmerk auf Dormakaba nach der Vorlag der Jahreszahlen 2020/21. Der Kurs bewegt sich aber nur um 0,1 Prozent nach oben. Deutlich fester tendieren dafür Bucher (+2,5 Prozent) und Comet (+1,9 Prozent), nach positiven Analystenkommentaren.

Meyer Burger (+2,2 Prozent) legen nach einer Heraufstufung durch Reserach Partners zu.

+++

09:05

Der SMI startet mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 12'474 Punkten in den Handel.

+++

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien Richemont: Julius Bär erhöht von 'Hold' auf 'Buy' - Ziel 105 auf 120 Franken

Julius Bär erhöht von 'Hold' auf 'Buy' - Ziel 105 auf 120 Franken Bucher: Berenberg erhöht von 660 auf 670 Franken - 'Buy'

Berenberg erhöht von 660 auf 670 Franken - 'Buy' Comet: UBS erhöht von 347 auf 381 Franken - 'Buy'

UBS erhöht von 347 auf 381 Franken - 'Buy' Meyer Burger: Research Partners erhöht von 'Halten' auf 'Kaufen' - Ziel 0,60 statt 0,50 Franken

Research Partners erhöht von 'Halten' auf 'Kaufen' - Ziel 0,60 statt 0,50 Franken Pierer Mobility: Vontobel erhöht von 90 auf 92 Franken - 'Buy'

Vontobel erhöht von 90 auf 92 Franken - 'Buy' TX Group: ZKB erhöht von 'Marktgewichten' auf 'Übergewichten'

ZKB erhöht von 'Marktgewichten' auf 'Übergewichten' Asmallworld: Hauck&Aufhäuser senkt von 9,40 auf 6,40 Franken - 'Buy'

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,3 Prozent bei 12'447 Punkten höher.

Richemont (+0,7 Prozent) nach einem positiven Analystenkommentar und Novartis (+0,7 Prozent) nach einem Geschäftsabschluss mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS führen den Index vorbörslich an.

Pharma - Novartis schliesst Vereinbarung mit NHS für Cholesterinmittel Leqvio ab https://t.co/MhrfDoxGbg pic.twitter.com/ktihTK7KDR — cash (@cashch) September 1, 2021

Am breiten Markt sind unter anderem Dormakaba (+1,7 Prozent) nach Zahlen höher gestellt.

+++

06:20

Die IG Bank berechnet den SMI vorbörslich um 0,25 Prozent höher.

Der SMI schloss am Dienstag um 0,2 Prozent tiefer bei 12'411 Punkten. Grösster Verlierer waren im Schweizer Gesamtmarkt Logitech (-3,1 Prozent). Die Titel litten unter enttäuschenden Quartalsvorgaben des Videokonferenzspezialisten Zoom. Der vorsichtige Ausblick der Amerikaner liess warnende Stimmen laut werden, wonach das pandemiebedingt starke Tagesgeschäft auch bei den Lausannern an Schwung verlieren könnte.

+++

06:15

Sorgen um eine Verlangsamung des globalen Wachstums belasten auch am Mittwoch die Anleger in Asien. "Die derzeitige Schwächephase Chinas wird auch im dritten Quartal anhalten", schrieb Mansoor Mohi-uddin, Chefvolkswirt der Bank of Singapore, mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten aus China.

Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im vergangenen Monat auf 49,2 von 50,3 im Juli und rutschte damit erstmals seit fast anderthalb Jahren unter die 50er-Marke, die Wachstum und Kontraktion voneinander trennt.

China should guard against the risk of falling property prices and a potential crisis if home values start dropping below mortgages https://t.co/bZ2cmTnqbW — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 1, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 28'411 Punkten.

+++

05:25

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 110,18 Yen und stagnierte bei 6,4628 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9177 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1801 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0831 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3735 Dollar.

+++

22:30

Die Wall Street hat am Dienstag bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes schlossen leicht im Minus. Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt durchaus gut, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Anleger beruhigt hatte. Powell zufolge dürfte die Fed zwar die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. Die rekordniedrigen Zinsen gelten als einer der Treiber der jahrelangen Börsenrally.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 35'361 Punkte nach. Auf Monatssicht bedeutet dies ein Plus von 1,2 Prozent. Aus charttechnischer Sicht habe der Dow aktuell noch Mühe, Käufer oberhalb seiner jüngsten Zwischenhochs zu finden, schrieb der Experte Andreas Büchler von Index Radar. Doch wenn die Nachfrage wieder anziehe, könnte der Aufwärtstrendkanal ausgeschöpft werden.

The S&P 500 living out its hot stock summer on pace for its 7th straight monthly gain, but will this record rally last? The traders talk their outlook as we approach Fall. pic.twitter.com/gAXJ35ImX0 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) August 31, 2021

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,1 Prozent auf 4523 Punkte nach unten. Unter den Technologieindizes fiel der Nasdaq 100 um 0,1 Prozent auf 15'583 Punkte.

Unternehmensseitig stand der Videokonferenzdienst Zoom mit seinen Geschäftszahlen im Fokus. Dieser hatte zwar erstmals einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar erwirtschaftet, rechnet künftig jedoch mit einem geringeren Wachstum. Nachdem die Corona-Pandemie den Wandel der Arbeitswelt kräftig beschleunigt und einen starken Trend zum Homeoffice ausgelöst hat, kehren mittlerweile immer mehr Beschäftigte in die Büros zurück. Das trübt den Geschäftsausblick für Zoom ein. Die Aktien sackten um fast 17 Prozent ab und waren damit der mit Abstand grösste Verlierer im Nasdaq 100.

Dagegen erholten sich die in New York gelisteten Anteilsscheine von Netease dank guter Quartalszahlen um knapp 9 Prozent und setzten sich damit an die Index-Spitze. Vortags hatten die Papiere des chinesischen Onlineunternehmens darunter gelitten, dass die chinesische Führung die Regeln für jugendliche Nutzer von Online-Spielen verschärft.

Am S&P-500-Ende büssten die Aktien von Wells Fargo 5,6 Prozent ein. Die Grossbank muss in einer schon länger zurückliegenden Affäre um fingierte Konten laut Insidern womöglich mit weiteren Strafen der Aufsichtsbehörden rechnen, da ihnen die Fortschritte bei der Aufarbeitung aktuell zu langsam seien.

Die Papiere der Drogerieketten CVS Health und Walgreens Boots Alliance hingegen bauten ihre jüngsten Gewinne teils deutlich aus. So stiegen CVS Health um gut zwei Prozent und Walgreens Boots Alliance setzten sich sogar mit einem Plus von mehr als vier Prozent unangefochten an die Dow-Spitze. Analysten der Bank Morgan Stanley verwiesen als Antrieb auf die zuletzt wieder gestiegene Nachfrage nach Covid-19-Tests und Corona-Impfungen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)