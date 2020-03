+++

13:35

Japans Notenbank wird Insidern zufolge womöglich noch diesen Monat Schritte zur Stützung von Unternehmen einleiten, denen die Coronavirus-Krise zu schaffen macht. Mit den Massnahmen solle sichergestellt werden, dass Firmen vor dem Abschluss des Geschäftsjahres Ende März nicht in finanzielle Engpässe geraten, sagen mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen Reuters. Die Diskussionen seien aber noch vorläufig, es gebe bislang keine formelle Entscheidung. Das nächste Zinstreffen der Bank von Japan ist für den 18. und 19. März geplant.

11:50

Mittlerweile werden die Kurstableaus von der Farbe Rot dominiert. Damit erweisen sich die äusserst freundlichen Vorgaben der Wall Street als Makulatur. Dort hatten Milliarden-Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Eindämmung der Corona-Epidemie die Kurse angetrieben.

Der SMI liegt um etwa ein Prozent tiefer und tendert um 11'150 Punkte. Stark getroffen sind Bankenwerte, aber auch Versicherer und Zykliker. Die Schwergewichte stützen kaum. Aktien Wie Dufry oder Flughafen Zürich sind wegen Sorgen um den Reiseverkehr ebenfalls stark unter Druck.

10:45

Das Minus im SMI weitet sich auf 0,7 Prozent aus. Der Leitindex steht noch bei 10'184 Punkten.

Deutliche Verlierer sind Credit Suisse (-2,4 Prozent), UBS (-2 Prozent) wie auch Richemont (-1,6 Prozent) und Swatch (-1,1 Prozent). Adecco fallen ebenfalls um fast 2 Prozent, während Zykliker wie Givaudan (-1,2 Prozent), LafargeHolcim (-0,9 Prozent) ebenfalls nachlassen.

Damit trifft es zuerst die Aktien, die von der Coronaviruskrise stets deutlich erschüttert werden. Allerdings zeigen auch Zurich und Swiss Life (je circa -1 Prozent) Kursrückgänge. Zurich waren wegen einer Kaufempfehlung zunächst noch deutlich gestiegen.

10:25

Der SMI geht um 0,5 Prozent auf 10'206 Punkte zurück. Eine ganze Reihe von Aktien hat nach hohen Kursgewinnen im frühen Handel deutlich ins Minus gedreht.

In der Schweiz ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals eine Coronavirus-Patientin gestorben. Die 74-jährige mit dem Coronavirus infizierte Frau lag seit dem 3. März im Unispital in Lausanne (Chuv), wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte.

09:45

Der SMI legt 09.45 Uhr um 0,2 Prozent auf 10'368 Punkte zu. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, dreht ganz leicht ins Minus auf 1'556 Punkte. Der breite SPI gewinnt 0,2 Prozent auf 12'501 Zähler.

Gesucht sind vor allem die Gewinner des bisherigen Jahres wie Sonova, Lonza und Alcon (je +0,3 Prozent). Bei den defensiven Schwergewichten stützen Novartis und Nestlé mit Kursgewinnen von 1,0 und 0,8 Prozent den Trend. Roche steigen um 0,5 Prozent.

09:15

Der SMI legt nach Handelsbeginn um 0,5 Prozent zu und steigt auf 10'308 Punkte. Getragen wird das Sentiment vom kräftigen Kursplus an der Wall Street am Vorabend. Dort wurden die Anleger von verschiedenen Ausgabenprogrammen ermutigt.

So plant etwa der IWF ein 50 Milliarden Dollar schweres Kreditprogramm für unter dem Coronavirus leidende Staaten. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Massnahmen folgen.

Dass die US-Börsen deutlich zugelegt hatten, schreiben Händler auch dem Sonderfaktor "Super Tuesday" zu. Am wichtigsten Vorwahltag der US-Demokraten ging der als wirtschaftsfreundlich geltenden Joe Biden als Sieger hervor gegenüber dem linksgerichteten Bernie Sanders.

Zurich ziehen um deutliche 1,2 Prozent an. Die Aktien profitieren von einer Ersteinstufung "Buy" durch den bei Berenberg neu zuständigen Analysten. Der Erstversicherer habe in den letzten Jahren das Geschäft auf eine deutlich weniger volatile Basis gestellt, lobt dieser. Alcon (+1Prozent) steigen ebenfalls, wie auch Novartis (+0,9 Prozent), deutlich. Ein Minus verzeichnen Adecco (-1,1 Prozent) sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse, die aber nur leicht im Minus tendieren.

Im breiten Markt stehen SIG Combibloc (+0,5 Prozent) im Fokus. Dort hatte der Grossaktionär Onex ein fast 12 Prozent grossen Aktienpaket an institutionelle Investoren verkauft. Mit 14,20 Franken wurden die Anteile mit einem Abschlag von 4 Prozent zu gestrigen Schlusskurs losgeschlagen.

Nach Zahlen verlieren Ascom 2,6 Prozent, Inficon gewinnen dagegen 3,7 Prozent und Stadler Rail gehen um 3,4 Prozent zurück. Der Bahnbauer hat mit seinem ersten Abschluss als kotierte Gesellschaft die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Und was die Aussichten angehe, halte sich das Unternehmen vieles offen, erklärten Händler.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 1 Prozent höher bei 10'352 Punkten. ABB schwingt mit 1,8 Prozent obenaus, die Zurich-Versicherungen mit 2 Prozent, wobei dort noch eine Kaufempfehlung wirkt. Auch weitere Aktien weisen ein starkes Plus auf.

Am breiten Markt fallen Inficon (-2 Prozent) und SIG Combibloc (-3 Prozent) nach Neuigkeiten auf. Auch die Aktie von Stadler Rail (-1 Prozent) ist nach der Zahlenvorlage tiefer gestellt.

07:55

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec gestiegen. Marktteilnehmer nannten die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,90 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 47,40 Dollar.

Für Unterstützung am Ölmarkt sorgte ein Beschluss des amerikanischen Repräsentantenhauses über Finanzhilfen von 8,3 Milliarden Dollar. Das Geld soll helfen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Der US-Senat muss dem Gesetz noch zustimmen. Dem Ölmarkt half die mit dem Beschluss verbundene Hoffnung auf eine Stabilisierung der virusbedingt schwächelnden Erdölnachfrage.

06:15

Die asiatischen Aktien haben am Donnerstag erneut angezogen. Durch weitere Zinssenkungen von Zentralbanken folgten die Asiatischen Börsden den US-Märkten weiter ins Plus. Die positive Stimmung kam trotz der Ausbreitung des Coronavirus auf, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, mit weltweit steigenden Zahlen and Infektionen und Todesfällen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21'258 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

05:20

"Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Ausbruch von COVID-19 das globale Wachstum in diesem Quartal erheblich verlangsamen wird und wir erwarten, dass er tatsächlich zu einer seltenen nicht-rezessiven Schrumpfung des BIP führen wird", sagte JPMorgan-Ökonom Joseph Lupton. Sowohl die US-Notenbank als auch die Bank of Canada hatten darauf reagiert, indem sie die Zinssätze um 50 Basispunkte gesenkt hatten.

Auch die Märkte in Europa setzen auf eine 90-prozentige Chance, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz, der aktuell minus 0,50 Prozent beträgt, nächste Woche um 10 Basispunkte senken wird.

Letztendlich ist die Geldpolitik kein Heilmittel für das Virus und die Folgen werden sich wahrscheinlich erst verschlimmern, bevor sie besser werden. "Wir müssen die Schwelle überwinden, an der COVID-19 von Panik zur Nachrichtenübersättigung wechselt und infolgedessen Nachrichten darüber immer mehr verblassen", fügte Lupton hinzu. "Erst dann können risikoreiche Vermögenswerte ernsthaft steigen."

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,31 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9383 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9558 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1136 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0648 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2870 Dollar.

