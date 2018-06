08:10

Nachdem in den USA und in Asien die Kurse eingeknickt sind, werden sie gemäss Berechnungen der Bank Julius Bär auch in der Schweiz fallen. Der SMI lässt um 0,5 Prozent auf 8481 Punkte nach. Bei Zyklikern wie ABB und Adecco sowie bei den Grossbanken UBS und Credit Suisse sind die Kurse um über 0,6 Prozent tiefer gestellt. News gibt es wenig: Lediglich Roche (-0,4 Prozent) hat angekündigt, dass die US-Gentest-Beteiligung FMI ganz übernommen werden soll (zu den vorbörslichen Kursen).

+++

07:50

Die Sorge vor einer Eskalation im globalen Handelsstreit lässt Anleger verstärkt zur "Anti-Krisenwährung" Gold greifen. Das Edelmetall verteuert sich am Dienstag um 0,5 Prozent auf 1284 Dollar je Feinunze.

+++

07:35

Der Franken gewinnt mit den zunehmenden Unsicherheiten am Markt zum Euro und insbesondere zum Dollar an Wert. Dabei hat sich der Dollar-Franken-Kurs in der Nacht auf Dienstag weiter vom Paritätsniveau entfernt und ist bis auf 0,9922 Franken abgerutscht nach Kurse von um die 0,9950 Franken am Vorabend. Ein Euro kostet derweil 1,1541 Franken nach Kursen um die 1,1560 Franken.

Gegenüber allen wichtigen Währungen zugelegt hat auch der japanische Yen. Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Dies treibt die Anleger nicht nur in den Franken, sondern auch in den als sicher geltenden Yen.

Der Kurs des Euro hat am Dienstag zum US-Dollar leicht zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1631 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1613 (Freitag: 1,1596) Dollar festgesetzt.

+++

07:15

Der verschärfte Ton im Handelsstreit zwischen China und den USA belastet den chinesischen Aktienmarkt zunehmend. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres. Kurz nach der Handelspause gab der CSI 300 zuletzt etwas mehr als drei Prozent auf 3638 Punkte nach. Am Montag hatte der Handel in China feiertagsbedingt geruht.

+++

06:40

Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag die Anleger in Tokio verschreckt. US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor Handelsbeginn in Japan neue Zölle auf chinesische Waren mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar angedroht.

"Die Finanzmärkte versuchen nach der vergangenen Woche durchzuatmen, in der es viele Nachrichten gab", sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management. Der Streit zwischen den USA und China bleibe aber ein Thema.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 1,3 Prozent tiefer bei 22'390 Punkten. Die Börse in Shanghai lag im Mittagshandel um 1,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um ein Prozent.

(cash/AWP/Reuters)