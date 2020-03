09:50

Der SMI steht um 6,6 Prozent bei 8550 Punkten tiefer.

Rund die Hälfte der SMI-Titel stehen um über 7 Prozent im Minus. Auch die Schwergewichte Roche (-5,3 Prozent), Novartis (-7 Prozent) und Nestlé (-6,1 Prozent) lassen deutlich nach.

+++

09:15

Nach Börsenstart fallen Banken, Zykliker und Luxusgüteraktien am stärksten:

Der SMI steht nach wenigen Handelsminuten um 4,6 Prozent im Minus. Der Punktestand beträgt 8729.

Vifor Pharma (-3,9 Prozent) hat Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen hat 2019 die eigenen Ziele übertroffen. Ausserdem kündigte es am Morgen den Abgang des Firmenurgesteins Etienne Jornod an.

Am breiten Markt geben Dufry mit 17,6 Prozent stark nach, nachdem das Geschäft im Februar wegen des Coronavirus eingebrochen ist. Die Papiere des Flughafens Zürich (-10,10 Prozent) sind ähnlich unter Druck nach bereits rückläufigen Passagierzahlen.

+++

09:07

Der SMI fällt zum Handelsbeginn um 4,4 Prozent auf 8747 Punkte. Die SMI-Titel fallen um bis zu 7,4 Prozent, wie bei Richemont.

+++

09:00

Die Aktien von Juventus Turin fallen um 7,5 Prozent. Verteidiger Daniele Rugani wurde als erste Spieler in der Serie A positiv auf das Coronavirus getestet. Der 26-Jährige habe aber bislang keine Krankheitssymptome, teilte der italienische Fußball-Rekordmeister mit. Auch die Kontaktpersonen würden nun isoliert.

+++

08:20

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem angekündigten Einreisestopp für Europäer in die USA gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 34,37 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,39 Dollar auf 31,59 Dollar.

+++

08:15

Vorbörslich steht der SMI um 4,3 Prozent bei 8758 Punkten tiefer. Das ist der Punktestand vom Januar 2019, als sich die Märkte vom Einbruch Ende 2018 erholten.

Die Aktien von UBS und ABB sind je um 6,2 Prozent tiefergestellt. Andere Zykliker stehen um mindestens 5 Prozent tiefer. Die Defensiven Nestlé (-3,6 Prozent), Novartis (-4,5 Prozent) und Roche (-3,8 Prozent) sind etwas weniger dramatisch von der neuen zu erwartenden Verkaufswelle betroffen.

Erneut haben einige Unternehmen Zahlen vorgelegt, wobei die Resultate angesichts der Börsenkrise nur teilweise die Reaktion darauf beinhalten. Dufry (-7,5 Prozent) ist nach Zahlen besonders unter Druck. Der Rückgang des Reisegeschäfts weltweit trifft den Dutry-Free-Konzern hart.

+++

07:50

Die US-Futures geraten nach dem Einreisestopp von US-Präsident Donald Trump für Europäer unter Druck. Der S&P-500-Futures fällt um 3,9 Prozent, nachdem er zuvor im asiatischen Handel an dem maximal erlaubten Minus von fünf Prozent gekratzt hatte.

+++

06:45

Laut dem vorbörslichen Kurs der IG Bank dürfte der Leitindex SMI bei 8'768 Punkten eröffnen und damit 4,2 Prozent unter dem Vortagesschluss. Letztmals hatte er vor über einem Jahr unter der Marke von 9'000 Punkten notiert.

An den asiatischen Märkten sind die Börsen bereits abgestürzt. Der japanische Nikkei notiert aktuell 3,8 Prozent im Minus, die Börse in Hongkong und Südkorea je 3,4 Prozent und jene in Shanghai 1,5 Prozent.

Direkter Auslöser der starken Kursverluste waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend (Ortszeit) unter anderem ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa.

Enttäuscht reagierten die Analysten auch auf Trumps Pläne zur Eindämmung der wirtschaftlichen Effekte der Pandemie, welche ihnen zu wenig weit gehen. Die US-Börsen hatten am Vortag ebenfalls massiv im Minus geschlossen. Der New Yorker Dow Jones Index büsste 5,86 Prozent ein.

Die grassierende Unsicherheit lässt auch den Schweizer Franken ansteigen. Der EUR/CHF-Kurs fiel in der Nacht bis auf 1,05545, aktuell notiert er bei 1,0562.

Im Tagesverlauf steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter Massnahmen ergreifen werden, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Dies wiederum könnte den Franken noch weiter stärken und die Schweizerische Nationalbank ihrerseits zum Eingreifen zwingen.

+++

06:15

In Japan sind am Donnerstag die Aktienkurse abgestürzt, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für Menschen aus EU-Ländern angekündigt hatte. Alle grösseren Indices sanken auf ein Drei-Jahres-Tief.

Here’s what investors are saying about Trump’s shock virus plan https://t.co/BhL21TtcKM — Bloomberg Markets (@markets) March 12, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht derzeit um 3,7 Prozent bei 18'676 Punkten tiefer. Der Nikkei Volatilitäts-Index sprang im 10 Prozent auf 52,09 Zähler, der höchste Wert seit 2011.

"Ich glaube, die Märkte senden ein klares Signal an das Weisse Haus, dass die heute angekündigten Massnahmen zu gering sind und zu spät kommen", sagte der Chefstratege Mick McCarthy vom CMC Markets in Sydney.

(cash/AWP/Reuters)