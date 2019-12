08:10

Den vorbörslichen Kursen entsprechend wird der SMI um 0,4 Prozent auf 10'400 Punkte vorrücken. Gute Vorgaben aus Asien und eine wieder optimischere Haltung zum Handelskonflikt wirken sich positiv aus.

Alle 20 SMI-Titel stehen im Plus. Der ReAssure-Verkauf beschert Swiss Re (+2,2 Prozent) das dickste Plus. Roche (+0,6 Prozent) legen ebenfalls überdurchschnittlich zu.

Im breiten Markt profitieren Basilea (+1,7 Prozent) von einer Pfizer-Meilensteinzahlung. Medacta (-5,8 Prozent) fallen hingegen nach einer erneuten Gewinnwarnung zurück.

+++

06:10

Ermutigende Äusserungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben die Anleger am Freitag an die asiatischen Börsen gelockt. Die jüngsten Aussagen Trumps, wonach sich die Handelsgespräche mit China "in die richtige Richtung bewegten", sorgten bei den Investoren für Zuversicht, sagten Börsianer.

Zwar würden sich einige Handelsteilnehmer vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten mit grösseren Engagements zurückhalten, betonte Yasuo Sakuma, Chief Investment Officer bei Libra Investments. "Aber die Stimmung ist eindeutig positiv."

-Asian stocks see modest gains

-Treasury yields dip

-U.S. dollar holds an overnight decline

-Oil slips after OPEC fails to impress tradershttps://t.co/yzw9AODrPr pic.twitter.com/Eo6XQLomHy — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2019

Die Börse in Tokio legt zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt um 0,3 Prozent auf 23'369 Punkte.

Die Börse in Shanghai notierte 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen kletterte um 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,8 Prozent.

+++

05:20

An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise zum Wochenschluss nach, bewegten sich aber in der Nähe der jüngsten Höchststände. Die Opec und andere Förderstaaten verständigten sich am Donnerstag nach einer fast sechsstündigen Sitzung auf eine Drosselung ihrer Ölförderung um weitere 500.000 Barrel pro Tag (bpd) in den ersten drei Monaten 2020.

Über Details der Vereinbarung und die Frage, in welchem Umfang einzelne Länder ihre Produktion herunterfahren, muss noch am Freitag abgestimmt werden. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 63,10 Dollar je Barrel.

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel gab der Dollar auf 108,68 Yen nach, legte jedoch um 0,03 Prozent auf 7,0468 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte der Dollar nahezu unverändert bei 0,9870 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1107 Dollar und um 0,04 Prozent auf 1,0964 Franken. Das Pfund Sterling lag nahezu unverändert bei 1,3158 Dollar.

+++

04:55

An der Wall Street hat der Dow Jones am Donnerstag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 27.677,79 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ebenfalls 0,1 Prozent auf 8.570,70 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3.117,43 Punkte zu.

(cash/AWP/Reuters)