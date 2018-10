08:10

Nach dem gestrigen Kurseinbruch scheint sich der SMI wieder erholen zu wollen: Vorbörslich ist der Leitindex um 0,6 Prozent höher gestellt und erreicht gemäss den Berechnungen von Julius Bär 8823 Punkte. Am stärksten ziehen Zykliker wie ABB (+0,9 Prozent) und Adecco (+0,9 Prozent) an (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch)

Margin fears now lead to the first downgrade for #AMS in a while: @jpmorgan downgrades shares of the #Apple-supplier to NEUTRAL (overweight) with a rather uninspiring price target of 45 (120) Francs. $AMS $AAPL

— cashInsider (@cashInsider) October 24, 2018