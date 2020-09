09:55

Der SMI notiert um 09:55 Uhr um 0,8 Prozent höher bei 10'466 Punkten. Der breite SPI geht um 0,7 Prozent auf 13'029 Zählern höher.

Angeführt werden die Gewinner - wie üblich in Zeiten erhöhter Risikobereitschaft - von Finanz- und zyklischen Werten. Die Aktien der Grossbank Credit Suisse legen 3,0 Prozent zu und Mitbewerber UBS rückt um 2,6 Prozent vor. Bei den Versichern stehen Swiss Re (+2,2 Prozent) ganz oben auf der Liste. Dahinter folgen Zurich (+1,4 Prozent) und Swiss Life (+1,2 Prozent).

Die Luxusgüterwerte Swatch (+2,1 Prozent) und Richemont (+1,6 Prozent) sind ebenfalls gefragt. Auch der Personalvermittler Adecco (+1,7 Prozent) reiht sich vorne ein.

+++

09:10

Der SMI liegt um 0,9 Prozent im Plus und bewegt sich bei 10'484 Punkten. An der Spitze stehen die Aktien der Credit Suisse (+2,8 Prozent). News sind relativ rar - am meisten ist von "Big Pharma" zu erfahren: Roche (+0,5 Prozent) stellt auf einem Fachkongress neue Ergebnisse aus Studien mit Medikamenten gegen Autoimmunkrankheiten wie MS vor. Branchennachbar Novartis (+1,1 Prozent) wartet ebenfalls mit erfreulichen Neuigkeiten auf und vermeldet positive Studienergebnisse zu seinem Krebsmittel Tabrecta bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs.

Die Kurse zehn Minuten nach Handelsstart:

Am breiten Markt fallen vor allem Dormakaba (-4,6 Prozent) ab. Der Schliesstechnikkonzern hat im zweiten Halbjahr deutlich unter der Pandemikrise gelitten.

Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürften den Aktien weiteren Aufwind verleihen, heisst es am Markt. Am Vortag hatten die US-Börsenindizes S&P 500 und die Tech-Indizes neue Rekorde erzielt und der Dow Jones war über 29'000 Punkte gestiegen. Dabei wurde der Risikoappetit der Anleger von erfreulichen Konjunkturzahlen genährt. So wuchs Chinas Dienstleistungssektor um vierten Monat hintereinander.

Angeheizt wird die gute Stimmung der Anleger derzeit - abgesehen von den Konjunkturzahlen - von neuen Hoffnungen, dass es bei den Verhandlungen unter den US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket geben könnte. Auch hoffen Anleger auf Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. Händler warnen aber dennoch vor zu viel Optimismus. Schliesslich seien die geopolitischen Spannungen - etwa der Zollstreit USA/China - nicht gelöst und die US-Wahlen stellten ebenfalls einen starken Unsicherheitsfaktor dar. "Es kann nicht schaden, auch einmal ein paar Gewinne mitzunehmen", sagt ein Händler.

Wichtige Kurszielveränderungen am Schweizer Markt: Straumann: Julius Bär erhöht von 810 auf 960 Franken - 'Hold'

Bachem: Credit Suisse erhöht von 163 auf 395 Franken - 'Neutral'

Siegfried: Credit Suisse erhöht von 440 auf 580 Franken - 'Outperform'

Belimo: Credit Suisse erhöht von 5630 auf 5720 Franken - 'Underperform'

BKW: Mirabaud Securities erhöht von 100 auf 110 Franken - 'Buy' (Daten: Bloomberg)

+++

08:10

Der SMI legt nach den Vorbörsen-Projektionen von Julius Bär um 0,4 Prozent auf 10'427 Punkte zu. Am deutlichsten höher gestellt sind Roche (+0,6 Prozent) sowie Zykliker wie ABB und Adecco und die Banken UBS und Credit Suisse (alle je circa +0,5 Prozent).

Am breiten Markt fallen Dormakaba (-4,1 Prozent) nach schwachen Halbjahreszahlen stark zurück. Im Gegensatz dazu profitierten die Valoren von SoftwareOne (+2,4 Prozent) von einem positiven Kommentar. Auffällig höher bewegen sich auch die Aktien von Sunrise (+2,6 Prozent).

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach ihrem Kursrutsch am Vortag stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,27 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 41,42 Dollar.

Am Mittwochnachmittag waren die Erdölpreise deutlich um rund einen Dollar gefallen. Marktteilnehmer erklärten den Preisrutsch vor allem mit dem stärkeren US-Dollar. Da Rohöl international in der US-Währung gehandelt wird, sorgt ein steigender Dollarkurs meist für geringere Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums. Die Ölpreise geben daraufhin oft nach.

+++

07:40

Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1800 US-Dollar. Sie kostete damit einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor. Auch zum Franken notiert der Euro mit 1,0780 ebenfalls etwas schwächer als am Vorabend. Ein Dollar kostet derweil unverändert 0,9130 Franken.

+++

07:10

Der Volatilitätsindex VIX bewegt sich heute bei 26,57 Punkten und damit etwas höher als am Vortag. Im Lauf des August ist die Schwankungsanfälligkeit des Märkte gestiegen. Marktbeobachter sehen dies für ein Zeichen erhöhter Unruhe am Markt.

Der Volatilitätsindex VIX in den vergangenen drei Monaten (Grafik: Chicago Board of Options Exchange CBOE).

Das Verhältnis von Optionsgeschäften auf steigende Kurse zu Optionsgeschäften (Calls) auf fallende Kurse (Put) - die Put/Call Ratio - liegt bei einem Wert von 0,4. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass ein sehr grosser Teil auf steigende Kurse wettet und auch bereit ist, dafür erhöhte Risiken einzugehen.

+++

05:50

Positive Wirtschaftsdaten aus China lassen die asiatischen Anleger zugreifen. Chinas Dienstleistungssektor wuchs den vierten Monat in Folge, wie eine Caixin/PMI-Umfrage ergab. Auch der chinesische Arbeitsmarkt konnte die Folgen der Coronavirus-Pandemie abschütteln: Zum ersten Mal seit Januar stellten Unternehmen mehr Mitarbeiter ein.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,4 Prozent höher bei 23'561 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1635 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

K-shaped recovery comes to emerging markets as the rich get richer https://t.co/ReKVRAW0Uo — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 3, 2020

"Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es taktisch sinnvoll ist, vorsichtiger zu sein als vor zwei oder drei Monaten, da die Anleger immer noch mit einer Reihe erheblicher Risiken konfrontiert sind", sagte Scott Berg, Portfoliomanager bei T. Rowe Price. "Die wirtschaftliche Erholung bleibt fragil und es besteht nach wie vor erhebliche Unsicherheit über den Wachstumskurs über die anfängliche Erholungsphase hinaus", fügte Berg hinzu.

Weitere Risiken für die Anleger blieben die Spannungen zwischen den USA und China sowie die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl. Bei einem Sieg der Demokraten sei ein "grosser Richtungswechsel in der Politik und ein anderes Regulierungs- und Steuerregime" wahrscheinlich, so Berg.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,24 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8297 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9121 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1822 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0784 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3327 Dollar.

+++

22:35

Angetrieben von erneuten Kursgewinnen der Technologiewerte haben die US-Börsen am Mittwoch im Plus geschlossen. Selbst enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten konnten den Anlegern ihre Laune nicht verderben. Der Dow Jones der Standardwerte schloss 1,6 Prozent höher auf 29'100 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte rund ein Prozent auf 12'056 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 3580 Punkte zu.

"Die Anleger konzentrieren sich weiterhin auf das Positive und blenden Negatives aus", sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses IG. "Dieser Optimismus ist befremdlich, da die Pandemie noch nicht überwunden ist."

So wuchsen die Auftragseingänge der US-Industrie im Juli überraschend stark um 6,4 Prozent. Der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge fiel der Stellenaufbau im August dagegen mit 428.000 Jobs weniger als halb so hoch aus wie erhofft. Ausserdem seien die Zahlen besser als im Vormonat, sagte Mike Loewengart, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses E*Trade. Ausserdem signalisierte die US-Notenbank Fed die Bereitschaft zu weiteren Konjunkturhilfen. Die ADP-Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Mut schöpften Investoren ausserdem erneut vom Eineinhalb-Jahres-Hoch beim Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus der US-Industrie.

Einen kurzzeitigen Dämpfer erhielten die Börsen nach der Veröffentlichung des "Beige Book". In den USA hat sich laut der Notenbank Fed die Geschäftsaktivität zuletzt nur moderat belebt. Das Wachstum blieb in einigen Teilen des Landes schleppend, wie die Zentralbank in ihrem Konjunkturbericht mitteilte. Die konjunkturelle Erholung verlaufe ungleichmässig in den USA.

Bei den Einzelwerten gehörte Nvidia zu den Favoriten. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Vorstellung einer neuen Generation von Grafikchips um fast vier Prozent. Da deren Preise auf oder gar unter dem Niveau der bisherigen Produkte lägen, werde eine grosse Zahl der weltweit mehr als 200 Millionen Videospiele-Enthusiasten ihre Grafikkarten sicher erneuern, prognostizierten die Analysten der Bank JPMorgan.

Auf den Einkaufslisten der Börsianer standen auch United Airlines. Die US-Airline bereitet den Abbau von 16'370 Stellen vor. Betroffen seien unter anderem 6920 Flugbegleiter, 2850 Piloten, etwa 2000 Mechaniker sowie 1400 Stellen im Management und der Verwaltung, teilte der Konzern mit. Am 1. Oktober laufen Staatshilfen von insgesamt 25 Milliarden Dollar für die von der Coronavirus-Pandemie stark getroffene Luftfahrtbranche aus. Vor dem Ausbruch der Pandemie im März hatte United über 90'000 Mitarbeiter. Die Anteilsscheine von United Airlines legten 2,4 Prozent zu.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)