09:15

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Der SMI legt nach Börseneröffnung um 0,13 Prozent auf 8550 Punkte zu. Gestützt wird der Markt dabei von den Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street hatte insbesondere die Technologiebörse Nasdaq den zweiten Tag in Folge auf Rekordniveau geschlossen. Standardwerte standen dagegen weiter im Zeichen der Sorgen um Handelsstreitigkeiten, so dass der Dow Jones knapp im Minus schloss. In Asien präsentieren sich die Märkte uneinheitlich.

Dabei notieren Bnaken und die Index-Schwergewichte mit dem Markt im Plus. Hier zeichnet sich eine mögliche leichte Erholung ab, nachdem schwache Bank- und Versicherungsaktien den Gesamtmarkt am Dienstag noch mit ins Minus gedrückt hatten. Die Papiere von UBS (+0,6 Prozent) und Julius Bär (+0,4 Prozent) ziehen an. Die Credit Suisse (-0,3 Prozent) in Hongkong teilte am Morgen mit, sich mit der US-Justiz auf Strafzahlung von 47 Millionen US-Dollar geeinigt zu haben.

Die Versicherer Zurich Insurance (+0,1 Prozent), Swiss Life (-0,1 Prozent) und Swiss Re (-0,3 Prozent) laufen unterschiedlich. Der Rückversicherer Swiss Re hat am Morgen angekündigt, sich über eine Wandelanleihe am Finanzmarkt 500 Millionen US-Dollar beschaffen zu wollen. Die drei Schwergewichte Roche (-0,1 Prozent), Novartis (+0,1 Prozent) und Nestlé (unv.) zeigen sich ebenfalls nicht einheitlich. Roche haben in den vergangenen Tagen unter einem enttäuscht aufgenommenen Auftritt am diesjährigen Krebskongress Asco gelitten. Schindler indessen profitieren mit einem Anstieg um 2,8 Prozent von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

Auch wenn die Stimmung am Markt zuletzt wieder etwas risikofreudiger gewesen sei, dürfe dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unsicherheitsfaktoren wie die Handelsbeziehungen der USA zu ihren wichtigen Partnern oder auch der weitere Kurs der neuen italienischen Regierung weiterhin Bestand hätten, heisst es von Händlern. Angesichts eines sehr übersichtlichen Kalenders könnten politische Neuigkeiten denn auch grössere Gewichtung erhalten.

+++

08:20

Die Bank Julius Bär projiziert einen leicht höheren SMI-Kurs. Gemäss den Berechnungen legt der Leitindex um 0,9 Porzent auf 8546 Punkte zu. Zykliker wie ABB (0,13 Prozent) sowie Adecco und LafargeHolcim (+0,12 Prozent) sowie die UBS (+0,13 Prozent) sind etwas höher gestellt als der übrige Markt. Allerdings stehen alle 20 Titel im Plus (zu den vorbörslichen Kursen).

Bei den Midcaps fällt die Aktie des Krisenunternehmens Aryzta (-0,9 Prozent) negativ auf. U-Blox (+3,1 Prozent) auf der anderen Seite profitiert von einer Heraufstufung von "Neutral" auf "Outperform" durch die Credit Suisse.

Nach den Vortageseinbussen hoffen Händler auf eine technische Erholung. "Wir haben einige Übertreibungen gesehen vor allem bei den Pharmawerten und den Banken", sagte ein Börsianer. "Eine technische Gegenreaktion wäre nur normal."

Am unsicheren Umfeld habe sich nicht viel geändert, hiess es am Markt. Nach wie vor ist der Handelsstreits mit den USA nicht gelöst. Mit Spannung warteten die Anleger auch auf das Regierungsprogramm, das der neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte der Abgeordnetenkammer vorstellt. Am Dienstag hatte er es dem Senat vorgestellt und radikale Änderungen angekündigt.

+++

06:45

Der Euro-Franken-Kurs hält sich relativ stabil, wobei der Euro minim stärker geworden ist. Zur Stunde beträgt das Wechselverhältnis 1,1545. Gestern hatte der Kurs bei 1,1538 gelegen.

+++

06:40

Der Kursanstieg von US-Tech-Aktien ist auch in Japan spürbar. In Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 22'648 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg bis zum Mittag um 0,33 Prozent auf 574 Punkte, Südkoreas KOSPI gewann 0,25 Prozent.

How Beijing's new mega airport will shake up the airline industry https://t.co/v0mAAN1zk3 pic.twitter.com/Bf43lRVdYi — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 6, 2018

Von der politischen Seite bestehen weiter Krisenanzeichen. "Die politische Situation in Italien wird unsicher bleiben, und angesichts der möglichen Auswirkungen auf die Politik der Europäischen Zentralbank könnte die Marktvolatilität relativ hoch bleiben", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.

(cash/AWP/Reuters)