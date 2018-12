08:07

Der Swiss Market Index (SMI) zeigt sich in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,5 Prozent höher. Bereits im gestrigen Handel konnte der Leitindex um 1,9 Prozent auf 8715 Punkte zulegen. Anleger hoffen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump sagte in einem Reuters-Interview, dass China "enorme Mengen" an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien.

Am Nachmittag stehen die US-Konsumentenpreise an. Von ihnen erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed im kommenden Jahr. Für 2019 rechnen Börsianer derzeit mit ein bis zwei weiteren Zinserhöhungen.

Sämtliche Werte aus dem SMI legen vorbörslich zu. Angeführt wird die Erholung von den beiden Grossbanken UBS (+0,8 Prozent) und Credit Suisse (+0,7 Prozent) sowie Adecco, Givaudan und LafargeHolcim (alle je plus 0,7 Prozent).

Die Credit Suisse führt heute in London den alljährlichen Investorentag durch, im Vorfeld hat die Grossbank ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Wer sich vom diesjährigen Investorentag der @CreditSuisse eine klare Vision der Zukunft der Schweizer Grossbank erhofft hat, der wird enttäuscht. Anstatt in Wachstum zu investieren, kauft man lieber eigene Aktien zurück. $CSGN $CS — cashInsider (@cashInsider) 12. Dezember 2018

+++

06:35

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Nachmittag um 2,0 Prozent auf 21.580 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann ebenfalls zwei Prozent auf 1606 Zähler. Händler verwiesen auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte in einem Reuters-Interview gesagt, dass China "enorme Mengen" an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Ausserdem seien weitere Treffen zwischen amerikanischen und chinesischen Vertretern wahrscheinlich.

In den #Handelsstreit mit China kommt nach Worten von US-Präsident Donald Trump Bewegung. https://t.co/UxXtYhl314 pic.twitter.com/aeXxTCGu8x — cash (@cashch) 12. Dezember 2018

+++

06:30

Der Euro legte im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1333 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung auf 113,43 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9926 Franken je Dollar und bei etwa 1,1246 Franken je Euro.

(cash/AWP/Reuters)