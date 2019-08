09:10

Der SMI geht mit einem Plus von 0,6 Prozent in den Handel und steigt auf 9790 Punkte. Besonders gut laufen die Banken Credit Suisse (+1,4 Prozent) und UBS (+1,7 Prozent) sowie die Uhrentitel Richemont (+1,9 Prozent) und Swatch (+1,7 Prozent). Dies deutet auf eine entspanntere Sicht im US-chinesischen "Trade War" hin.

In der Tatg hoggen Marktteilnehmer wieder auf Fortschritte zur Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits. Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) dürften sich die Anleger alledings vorsichtig verhalten. Die Mitschrift wird auf Hinweise untersucht werden, ob, wann und wie stark die Währungshüter die Zinsen senken könnten.

Impulse von konjunktureller Seite sind in der laufenden Woche dünn gesät. Ab Donnerstag dürfte das jährliche Treffen der Notenbanker und Finanzminister in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming im Fokus stehen. Auch von da werden Aussagen des Fed erhofft, ob mit weiteren raschen Zinsschnitten zu rechnen ist. US-Präsident Donald Trump hat dies mehr als einmal von der US-Notenbank gefordert.

Alcon gewinnen derweil 0,8 Prozent. Die Augenheilmittelfirma lanciert in den USA eine neuartige Tageslinse. Das Produkt mit dem Namen "Precision 1" sei die erste Linse, die auf der konzernintern entwickelten Smartsurface-Technologie basiere, teilte der von Novartis abgespaltene Konzern. Geberit steigen um 0,7 Prozent, obwohl die DZ Bank in Deutschland die Empfehlung auf "Sell" von "Hold" gesenkt hat.

Im breiten Markt stehen Metall Zug (+4 Prozent) und Orior (+0,9 Prozent) nach Zahlen im Fokus.

+++

08:35

Eine Reform bei der Festsetzung der Kreditzinsen ermuntert Anleger zum Einstieg in den chinesischen Aktienmarkt. Die Börse Shanghai legte am Montag 1,7 Prozent auf 2870 Punkte zu. Der Aktienmarkt in Hongkong gewann trotz der anhaltenden Proteste gegen die dortige Regierung zwei Prozent. In ihrem Schlepptau zogen der japanische Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 20.563 Zähler an.

Die chinesische Zentralbank kündigte am Wochenende Änderungen bei der Berechnung des Referenz-Kreditzinses LPR an. Experten gehen davon aus, dass der Satz künftig niedriger liegen wird als derzeit. Über das Ausmass des Rückgangs waren sie sich allerdings uneins.

+++

08:05

Julius Bär berechnet den SMI um 0,3 Prozent bei 9755 Punkten höher. Zykliker sind in der Tendenz etwas höher gestellt als die übrigen Aktien. Novartis (+0,3 Prozent), wo neue Daten zum Herzmittel Entresto angekündigt wurden, stehen etwas höher als die übrigen Defensiven.

Im Minus stehen nur Geberit (-0,05 Prozent), nachdem die Berenberg-Bank eine Verkaufsempfehlung für die Aktie ausgesprochen hat.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,32 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Freitag.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 55,42 Dollar. Am Ölmarkt sorgt für etwas Erleichterung, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China in den vergangenen Tagen zumindest nicht weiter zugespitzt hat.

+++

06:40

Der Franken notiert bei rund 0,9796 Franken je Dollar und bei etwa 1,0866 Franken je Euro.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1090 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung auf 106,26 Yen zu.

Oil holds gains after drone attack fails to disrupt Saudi output https://t.co/C9WSvGKDMO — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 19, 2019

+++

06:35

Die Tokioter Börse hat am Montag beflügelt von den guten US-Vorgaben zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte steigt um 0,6 Prozent auf 20'550 Punkte. Händler erklärten die Kursgewinne zudem mit Hoffnungen auf weitere Geldspritzen der Notenbanken und neue Konjunkturhilfen.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von FamilyMart Uny um 11,6 Prozent in die Höhe. Zuvor hatte die Handelskette mitgeteilt, bis zu rund 16 Millionen zusätzliche Aktien des Einzelhändlers Pan Pacific International Holdings bis August 2021 kaufen zu wollen.

(Reuters)