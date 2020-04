09:15

Der SMI legt nach Handelsbeginn um ein halbes Prozent auf 9805 Punkte zu. Positive Vorgaben aus den USA und Hoffnungen auf weitere Corona-Lockerungen sorgen für Zuversicht.

Generell sei am Markt etwas Zurückhaltung zu spüren, berichten Börsianer. Die stark gestiegenen Kurse liessen zum Teil Befürchtungen über neuerliche Korrekturen aufkommen. Zudem sei wegen der anstehenden geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken vielerorts Abwarten angesagt.

Die US-Notenbank beginnt heute ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung. Am Markt wird erwartet, dass das Fed allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen vornehmen könnte. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid und womöglich weiteren Coronamassnahmen.

Die schwergewichtigen Novartis-Papiere verteuern sich um 1,1 Prozent. Der Quartalsabschluss des Pharmakonzerns präsentiert sich von Corona nahezu unberührt. Vielmehr haben die Basler im ersten Jahresviertel 2020 die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Der Ausblick wird allerdings nur "vorerst" bestätigt.

Noch stärker geht es mit den Papieren von ABB (+3,2 Prozent) und UBS (+3,6 Prozent) aufwärts. ABB übertraf die Erwartungen der Analysten und erfreute die Investoren zudem mit dem Festhalten am Plan, mit dem Erlös aus Stromnetzsparten-Verkauf Aktien zurückzukaufen.

Die UBS hat derweil im ersten Quartal trotz Coronavirus rund 40 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im vierten Quartal sind der grössten Schweizer Bank netto auch wieder neue Gelder zugeflossen, was am Markt gut ankommt. Der verhaltene Ausblick rückt derweil zunächst in den Hintergrund. Die Aktie der zweiten Grossbank Credit Suisse (+1,8 Prozent) un der Privatbank Julius Bär (+1,9 Prozent) steigen ebenfalls überdurchschnittlich.

Am breiten Markt richtet sich das Augenmerk unter anderem auf Bucher (-2,4 Prozent) nach Zahlen. Der Titel wird am Berichtstag auch Ex-Dividende gehandelt.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI bei 9797 Punkten um 0,4 Prozent höher. Die UBS-Aktie gewinnt nach guten Quartalszahlen 1,4 Prozent, Credit Suisse (+0,3 Prozent) profitieren davon aber nicht.

ABB stehen trotz eines schlechten Quartals um 3,5 Prozent höher - der Technologiekonzern hat zwischen Januar und März immerhin besser abgeschnitten als erwartet. Novartis (+0,2 Prozent) sind trotz einer satten Umsatz- und Gewinnsteigerung nur moderat höhergestellt.

06:20

Asiatische Aktien stürzten am Dienstag in die roten Zahlen. Ein erneuter Rückgang der Ölpreise überschattete den zunächst vorherrschenden Optimismus über Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent tiefer bei 19'714 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,9 Prozent.

Hong Kong is preparing to re-open public facilities, leader Carrie Lam says https://t.co/n1ZTsnRtsL — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 28, 2020

Einige Investoren hofften, dass das Schlimmste für die Weltwirtschaft vorbei sei, da mehr Länder es den Unternehmen ermöglichen, wieder zu öffnen. Andere sind aus Sorge vor einer zweiten Infektionswelle infolge der Wiedereröffnung weiterhin zurückhaltend, da noch kein Impfstoff zur Verfügung steht.

"Wir sind weniger optimistisch und erwarten eine langsamere Erholung der Weltwirtschaft", erklärte die Commonwealth Bank of Australia. "Die Möglichkeit der Wiedereinführung von Beschränkungen ist ein Risiko für die optimistischen Aussichten der Marktteilnehmer auf eine rasche Wiederaufnahme der normalen Wirtschaftstätigkeit."

Die grossen Zentralbanken hatten auf den wirtschaftlichen Einbruch reagiert, indem sie die Zinssätze senkten, mehr Staatsanleihen kauften und Schritte unternahmen, um die Kreditvergabe an kleine Unternehmen auszuweiten.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,27 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0850 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9754 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0826 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0563 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2416 Dollar.

(Reuters)