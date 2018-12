08:10

Vor zwei Tagen noch jubelten die Märkte über eine scheinbare Entspannung im Handelskonflikt USA-China. Nun drohte US-Präsident Trump erneut mit Zöllen - überhaupt beschreibt er sich in einem Tweet als "Mann der Zölle". Der von Julius Bär berechnete Vorbörsenkurs des SMI fällt um 0,9 Prozent auf 9005 Punkte. Auch in den USA und Asien haben die Handelssorgen die Aktienmärkte schon heimgesucht (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Dezember 2018