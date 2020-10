13:40

U.S. Stock Futures

S&P +10.00 / +0.29 pct. Level 3,485.50 Fair Value 3,474.99 Difference 10.51 Data as of 7:26am ET Nasdaq +46.75 / +0.39 pct. Level 11,920.75 Fair Value 11,886.44 Difference 34.31 Data as of 7:26am ET Dow +85.00 / +0.30 pct. Level 28,471.00 Data as of 7:26am ET

Futures based on December 2020 contract / cnn.com

+++

11:55

Der SMI notiert um 0,5 Prozent höher auf 10'120 Punkten. Nach Ansicht von Chartisten dürfte sich der SMI weiterhin zwischen 10'000 und 10'600 Punkten auf und ab bewegen. Sollte er nach unten herausfallen, dürfte er bei 9'750 Punkten Boden finden. Mit einem Absturz gegen 9'000 sei nur im allerschlimmsten Fall zu rechnen.

An der Spitze der Gewinner stehen Lonza (+2,5 Prozent) - der einzige SMI-Wert, der am Vortag nach Bekanntgabe einer neuen Strategie auch schon fester war. Dahinter folgen die Aktien der Bank Julius Bär (+1,7 Prozent) und des Assetmanagers Partners Group (+1,4Prozent).

Gesucht sind auch Richemont (+1,4 Prozent). Händler streichen als positiv hervor, dass der Luxusgüterhersteller das vorübergehend eingestellte Treueprogram für die Aktionäre wieder aufnimmt und in diesem Zusammenhang bedingtes Kapital über maximal 22 Millionen Aktien schaffen will.

Über dem Tagestief schwächer notieren Temenos (-3,3 Prozent). Der Softwarehersteller hat am Vorabend ein unter den Erwartungen ausgefallenes Quartalsergebnis veröffentlicht und die Prognose gesenkt. Am Vortag war die Aktie um 4,9 Prozent gefallen.

Ebenfalls schwächer sind die Finanzwerte CS (-0,8 Prozent), Swiss Life (-1,1 Prozent), und Zurich (-0,5 Prozent). UBS aber gewinnen (+0,1 Prozent) leicht.

Am breiten Mark verlieren VAT 2,6 Prozent. Die Hochtechnologiefirma hat im dritten Quartal 2020 zwar dank der Erholung im Halbleitersegment einen deutlich höheren Umsatz erreicht. Bei den Auftragseingängen ging die Dynamik jedoch merklich zurück.

Der komplette Bericht zur Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

+++

10:00

Im frühen Handel schiebt sich Lonza an die Spitze. Auch Sika, Partners Group und Geberit sind gesucht. Versicherer und Banken fallen hingegen etwas ab. Der SMI hält sein Plus von 0,6 Prozent und bewegt sich bei 10'132 Punkten.

Die Kurse um 10 Uhr:

+++

09:35

Ermutigende Quartalsergebnisse bescheren LVMH den grössten Kurssprung seit fünf Monaten. Die Aktien des Luxusgüter-Herstellers stiegen am Freitag in Paris um sechs Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 427,10 Euro. In ihrem Windschatten gewannen Titel von Konkurrenten wie Kering, Hermes und Richemont bis zu vier Prozent.

Dank eines robusten Geschäfts mit Handtaschen fiel der Umsatzrückgang der "Louis Vuitton"-Mutter LVMH im abgelaufenen Quartal mit sieben Prozent nur etwas mehr als halb so hoch aus wie befürchtet.

LVMH: Luxuskonzern spürt Aufschwung bei Mode und Lederprodukten https://t.co/AKSXg2jQcq — manager magazin (@manager_magazin) October 16, 2020

Vor allem die Sparte "Soft", zu der Lederwaren und Accessoires gehören, habe positiv überrascht, kommentierte Analyst Flavio Cereda von der Investmentbank Jefferies. Statt des erwarteten Rückgangs seien die Erlöse hier um zwölf Prozent gestiegen.

+++

09:15

Der SMI steigt mit Handelsbeginn um 0,6 Prozent auf 10'130 Punkte. Nach den starken Verlusten vom Vortag sei mit einer technischen Erholung zu rechnen gewesen, heisst es am Markt. Dafür spreche auch die Erholung an den US-Börsen, die sich in Teilen Asiens fortgesetzt hat. Zudem dürften vor dem Wochenende Baissepositionen glattgestellt werden.

Dass damit die Verluste wettgemacht werden, glauben die Marktteilnehmer aber nicht. Vielmehr könnten im Verlauf die Anschlusskäufe versiegen und die Gewinne wieder abschmelzen, heisst es.

+++Coronavirus-Update+++ - Corona - Virologin warnt: Spitäler in der Schweiz dürften wieder an Kapazitätsgrenze kommen - Diskussion um Rolle der Kantone entbrennt neu - Neuer Höchststand an Infektionen in Deutschland https://t.co/OwO0PTfBba — cash (@cashch) October 16, 2020

Den Anlegern dürfte angesichts der steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 die Lust auf Risiko vergangen sein, sagt ein Händler. Die Angst vor einem neuerlichen Lockdown trübe die Stimmung. "Sollte es dazu kommen, dürfte die erhoffte konjunkturelle Erholung schon wieder im Keim ersticken", sagt ein Händler.

Auskunft über die US-Wirtschaft gibt es am Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Detailhandelsumsätze. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der US-Wirtschaft.

An der Spitze im SMI stehen Richemont (+1,8 Prozent). Händler sprechen von der Erholung vom Vortag. Zudem hat Goldman Sachs die Kaufempfehlung mit Verweis auf das gute Abschneiden von Konkurrentin LVMH bestätigt. Der Weltmarktführer hatte am Vortag ein gutes Quartalsergebnis veröffentlicht. Der Luxusgüterhersteller setzt zudem das vorübergehend eingestellte Treueprogram für die Aktionäre fort und will bedingtes Kapital über maximal 22 Millionen Aktien schaffen.

Roche (+0,1 Prozent) waren am Vortag nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts um 3,5 Prozent gefallen. Der Pharmakonzern hat vom Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) grünes Licht für eine Kombinationstherapie mit Tecentriq (Atezolizumab) gegen Hautkrebs erhalten.

Dagegen dürften sich die Verluste bei Temenos (-4,2 Prozent) ausweiten. Der Softwarehersteller hat am Vorabend ein unter den Erwartungen ausgefallenes Quartalsergebnis veröffentlicht. Neuerdings geht das Unternehmen für das Gesamtjahr nur noch von einem gehaltenen operativen Ergebnis aus. Am Vortag war die Aktie um 4,9 Prozent gefallen.

VAT (-3,3 Prozent) lassen ebenfalls nach. Die Hochtechnologiefirma hat im dritten Quartal 2020 dank der Erholung im Halbleitersegment einen deutlich höheren Umsatz erreicht. Bei den Auftragseingängen ging die Dynamik jedoch merklich zurück. Die Aussichten für die Halbleiterindustrie beurteilt VAT für das vierte Quartal und bis ins Jahr 2021 positiv.

Kurszielveränderungen am Schweizer Markt: Temenos: Credit Suisse senkt von 125 auf 112 Franken - 'Neutral'

Temenos: UBS senkt von 96 auf 89 Franken - 'Sell'

Temenos: Barclays senkt von 118 auf 108 Franken - 'Underweight'

Temenos: Jeffries senkt von 146 auf 129 Franken - 'Hold'

Temenos: JPMorgan senkt von 140 auf 128 Franken - 'Neutral'

Temenos: Morgan Stanley senkt von 118 auf 109 Franken - 'Underweight'

Zurich: Barclays erhöht von 385 auf 388 Franken - 'Overweight'

Sika: Goldman Sachs erhöht von 287 auf 297 - 'Buy'

Roche: UBS senkt von 390 auf 370 Franken - 'Buy'

Landis+Gyr: Research Partners senkt von 70 auf 60 Franken - 'Kaufen'

+++

08:10

Der SMI ist nach den Julius-Bär-Berechnungen vorbörslich um 0,7 Prozent bei 10'239 Punkten höher. Richemont (+1,4 Prozent) profitiert vom Festhalten eines Treueprogramms für Aktionäre. Bei Roche (+1,3 Prozent) macht sich die Schweiz-Zulassung einer Krebstherapie positiv bemerkbar.

Am breiten Markt fallen Temenos (-1,6 Prozent) nach durchwachenen Zahlen und Kurszielabstufungen zurück. VAT (+0,4 Prozent) steigen nach Zahlen etwa gleich wie der Schnitt des Marktes.

+++

07:50

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,71 US-Dollar und damit 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 40 Cent auf 40,58 Dollar.

Marktbeobachter machten den infolge der gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten stärkeren US-Dollar für die schwächeren Ölpreise verantwortlich. Da Öl international in Dollar gehandelt wird, steigen die Importkosten ausserhalb des Dollar-Raums mit dem Wechselkurs. Das dämpft die Nachfrage.

+++

07:25

Die Aussicht auf eine anhaltend hohe Nachfrage des weltgrössten Abnehmers China hält den Kupferpreis im Plus. Das Industriemetall verteuert sich um 0,2 Prozent auf 6763,50 Dollar je Tonne.

Die Konjunkturhilfen der Regierung in Peking gäben dem Industriemetall-Sektor Auftrieb, kommentieren die Analysten der ANZ Bank. Gleichzeitig drohten wegen Pandemie-bedingter Beschränkungen und Bergarbeiter-Streiks in Südamerika Produktionsausfälle.

+++

06:10

Aufwärtstrends in China sorgen in Asien für eine positive Stimmung. Andererseits blieben Anleger angesichts des Erstarkens der Coronavirus-Pandemie in Europa und den USA vorsichtig.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent tiefer bei 23'444 Punkten. Die Börse in Shanghai liegen ebenfalls um 0,3 Prozent im Minus. Der Hang Seng Index steigt um 0,8 Prozent.

+++

05:15

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,28 Yen und stagnierte bei 6,7215 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9148 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1705 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0708 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2892 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)