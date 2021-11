08:20

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gemäss vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär um 0,07 Prozent bei 12'525 Punkten höher. Den einzigen vorbörslichen Abschlag verzeichnen die Aktien der Credit Suisse (-1,2 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 0,18 Prozent. Positiv fallen auf: ams (+0,8 Prozent), Barry Callebaut (+1,3 Prozent), Basilea (+2,1 Prozent), Comet (+1,0 Prozent), Sonova (+0,6 Prozent) und VAT (+0,8 Prozent).

07:45

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1377 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1357 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro über Nacht mit 1,0523 Franken zwar kaum mehr bewegt. In den vergangenen Tagen hat die Gemeinschaftswährung allerdings gegenüber dem Franken deutlich an Wert eingebüsst. Der Dollar hält sich derweil über dem Niveau von 0,92 Franken und wird mit 0,9250 Franken gar ein wenig höher bewertet als am Vorabend mit 0,9244.

07:40

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenauftakt hatte der Index seine Rekordjagd fortgesetzt und war mit einem frischen Höchstwert von 16'148,64 Zählern aus dem Handel gegangen. Die US-Anleger hatten sich am Montag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Die Indizes an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert.

Mit Spannung verfolgten Investoren das virtuelle Treffen der Präsidenten von China und USA. "China und die USA stehen in einem harten Wettbewerb um die wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping sprachen bei ihrem ersten Video-Gipfel eine Reihe von Konfliktthemen an. Biden habe sich besorgt über das Vorgehen der Volksrepublik in Hongkong, Xinjiang und Tibet geäussert, teilte das US-Präsidialamt mit. Die Vereinigten Staaten und China liegen unter anderem über die Ursachen der Corona-Pandemie, Handels- und Wettbewerbsregeln, Pekings wachsendes Atomwaffenarsenal und Chinas Drohungen gegenüber Taiwan über Kreuz. Auf der Konjunkturseite stehen die US-Einzelhandelsumsätze im Fokus der Börsianer. Die Bilanzsaison neigt sich ihrem Ende entgegen. Einblick in die Bücher gewährt noch der Einzelhändler Walmart.

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,03 Prozent höher. Am Montag hat der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 12'517 Punkten geschlossen.

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 29'834 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,2 Prozent und liegt bei 2053 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,5 Prozent.

Trotz Engpässe und dem harten Vorgehen der Behörden gegen Corona-Ausbrüche konnte die chinesische Wirtschaft laut offiziellen Daten vom Montag im Oktober einen Zahn zulegen. Im Blick der Börsianer steht am Dienstag nun das wichtige Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Die Anleger werden das erste Gipfeltreffen zwischen Biden und Xi genau beobachten, um zu sehen, ob der Austausch zu einer Verbesserung der angespannten Beziehungen führen wird", sagte David Chao, Aktienstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei Invesco. "Obwohl keine Durchbrüche zu erwarten sind, ist es dennoch ein positiver erster Schritt nach vorne".

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,09 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,3730 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9238 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1380 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0513 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3426 Dollar.

00:00

An der Wall Street hat sich nach den Gewinnen am Freitag wieder Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Indizes traten am Montag nach einem recht zähen Handel am Ende nahezu auf der Stelle. Robuste Konjunkturdaten hatten im Verlauf die Renditen am Anleihemarkt steigen lassen und Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank die Zinsen doch früher als gedacht erhöhen könnte, um der steigenden Inflation Herr zu werden. Am Freitag waren entsprechende Befürchtungen noch in den Hintergrund getreten.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,04 Prozent tiefer bei 36 087,45 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verharrte prozentual unverändert bei 4682,80 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,07 Prozent auf 16 189,12 Punkte nach.

Die Industriestimmung in New York hat sich im November wesentlich deutlicher als erwartet aufgehellt. Vor allem die Indikatoren für Neuaufträge und Auslieferungen stiegen an. Zugleich zeigten die Unterindizes für die Preisentwicklung eine anhaltend hohe Inflation. Der Indikator für gezahlte Preise notierte in der Nähe seines Rekordhochs, der Index für die von den Unternehmen erzielten Preise markierte ein Rekordhoch. Am Freitag hatte sich das Konsumklima der Uni Michigan wegen zunehmender Inflationsängste erheblich eingetrübt.

Im Dow sicherten sich am Montag die Aktien von Boeing mit einem Plus von fünfeinhalb Prozent den ersten Platz. Auf der Luftfahrtmesse in Dubai hatte sich der Flugzeugbauer optimistisch gezeigt, wichtige Aufträge aus China ergattern zu können.

Hinter Boeing profitierten die Papiere des Ölkonzerns Chevron von einer Kaufempfehlung der schweizerischen Grossbank UBS und zogen um gut zwei Prozent an. Analyst Jon Rigby hatte seine Schätzungen für den Ölpreis bis 2025 deutlich angehoben.

An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Anteilscheine von Dollar Tree um mehr als 14 Prozent in die Höhe, nachdem sie im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatten. Hier sorgte ein Bericht des "Wall Street Journal" für Euphorie. Dem Blatt zufolge hält der aktivistische Investor Paul Hilal über seine Anlagegesellschaft Mantle Ridge Aktien der Billighandelskette im Wert von mindestens 1,8 Milliarden US-Dollar und wäre damit direkt einer der beiden grössten Anteilseigner.

Derweil drückt die spektakuläre Twitter-Abstimmung von Tesla-Chef Elon Musk über den Verkauf eigener Aktien immer stärker auf den Aktienkurs des Elektroautobauers. An diesem Montag musste Tesla sogar zwischenzeitlich den Club der Billionen-Dollar-Konzerne verlassen. Am Ende konnten die Aktien das Minus noch auf rund zwei Prozent eindämmen, so dass der Konzern zum Handelsschluss wieder knapp über 1 Billionen Dollar schwer war.

Elon Musk hatte Twitter-Nutzer darüber abstimmen zu lassen, ob er für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils an dem Elektroauto-Hersteller verkaufen soll. Als mit Abstand reichster Mensch der Welt sah sich der 50-Jährige zuletzt verstärkt mit Forderungen konfrontiert, mehr zur Lösung der Probleme der Welt beizutragen und mehr Steuern zu zahlen. Nachdem 58 Prozent der Twitter-Nutzer für einen Verkauf gewesen waren, hat Musk in mehreren Schritten Tesla-Aktien zu Geld gemacht. Wie sich jetzt zeigt, geschah dies offenbar nicht auf kursschonende Art und Weise.

(cash(AWP/Reuters/Bloomberg)