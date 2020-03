08:05

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 2,2 Prozent höher. Den deutlichsten Zuwachs hat die Aktie der UBS mit einem Plus von fast 4 Prozent. Die Aktie wurde von Goldman Sachs auf "Kaufen" emporgestuft mit einem Kursziel von 15 Franken. Den schwächsten Zuwachs hat die Aktie von SGS (1,4 Prozent).

Am breiten Markt legt die Aktie von Kudelski über 3 Prozent zu.

+++

07:50

Die Hoffnung auf staatliche Konjunkturhilfen hat nach den Panikverkäufen vom Wochenauftakt am Dienstag für bessere Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei 0,9 Prozent fester bei 19'867,12 Punkten, nachdem er am Montag noch gut fünf Prozent abgesackt war. Die chinesischen Börsen legten ebenfalls zu.

Die steigende Zuversicht stützte die Anleiherenditen, der Ölpreis legte etwa acht Prozent zu. "Es wird lauter über abgestimmte Hilfen von Regierungen und Notenbanken geredet", sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei der National Australia Bank. Er verwies dabei auf US-Präsident Donald Trump, der "bedeutende" Schritte angekündigt hatte, um die Wirtschaft zu stützen. Trump will sich im Tagesverlauf zu Details äussern.

Bereits am Montag hatte die US-Notenbank Fed zusätzliches Geld in den Markt gepumpt. Investoren gehen davon aus, dass sie zudem nach der ausserplanmässigen Zinssenkung in der vergangenen Woche bei ihrer nächsten regulären Sitzung am 18. März nachlegt. In Europa steht diese Woche die Entscheidung der Europäischen Zentralbank ab.

"Die Entscheidung Italiens, das ganze Land unter Quarantäne zu stellen, betrifft 15 Prozent der Wirtschaftsleistung Europas, was die EZB in eine führende Position bringt, die Folgen abzufedern", sagte Brian Martin, Volkswirt bei der Bank ANZ. "Wir erwarten, dass die Zinsen gesenkt werden, der Ausblick verbessert wird und Notfall-Liquiditätsstützen für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht werden."

Der Dow Jones Industrial hatte am Montag mehr als 2000 Punkte oder 7,79 Prozent auf 23 851,02 Zähler eingebüsst. Er fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren, belastet vor allem von den drohenden Folgen des Coronavirus für die weltweite Wirtschaft. Zu den Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft kam ein Absturz der Ölpreise als zusätzliche Belastung hinzu.

Marktökonom Peter Cardillo vom Wertpapierhändler Spartan Capital Securities sagte: "Es herrscht eine grosse Angst am Markt, und wenn der Ölpreis weiter sinkt, ist das ein Hinweis darauf, dass eine weltweite Rezession nicht weit weg ist."

+++

06:05

Nach dem Absturz zu Wochenbeginn hat der Erdölpreis am Dienstag im Handel in Asien wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 6,6 Prozent auf 36 Dollar. Der Barrel-Preis für die Sorte WTI legte um 6,1 Prozent auf mehr als 33 Dollar zu.

Am Montag war der Erdölpreis zeitweise um rund 30 Prozent abgesackt. Das war der grösste Absturz seit dem Golfkrieg 1991. Neben den Sorgen wegen des Coronavirus trug der Einbruch des Erdölpreises zu einer weltweiten dramatischen Talfahrt der Börsen bei.

Grund für die rasante Talfahrt des Ölpreises am Montag war der Streit zwischen den grossen Erdölproduzenten Saudi-Arabien und Russland. Riad will die Fördermenge reduzieren, um den Preis zu stabilisieren. Moskau lehnt dies aber ab.

+++

06:00

Südkoreas Finanzminister Hong Nam Ki kündigt eine vorübergehende Einschränkung von Leerverkäufen an, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Einzelheiten sollen nach Börsenschluss in Seoul (15.30 Uhr Ortszeit; 07.30 Uhr MEZ) bekanntgegeben werden.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,9 Prozent auf 103,23 Yen und stagnierte bei 6,9441 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,5 Prozent höher bei 0,9296 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1410 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0608 Franken an.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)