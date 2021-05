11:50

Der SMI notiert nach einem Tageshoch im frühen Handel auf 11'118 Punkten noch um 0,4 Prozent höher bei 11'082 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,5 Prozent auf 1788 und der breite SPI um ebenfalls 0,5 Prozent auf 14'207 Zähler. Bereits am Mittwoch hatte der SMI 0,41 Prozent höher geschlossen.

Gesucht sind einzelne Finanz- und zyklische Werte. Dabei führen die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (+2,0 Prozent) die Gewinner an. Ebenfalls fester sind die Versicherer Swiss Life (+0,7 Prozent) und Swiss Re (+0,6). Zürich (+0,8 Prozent) profitieren von positiven Kommentaren im Anschluss an das Quartalsergebnis, das der Allbranchenversicherer am Mittwoch veröffentlicht hatte. Bei den Grossbanken sind CS (-0,04 Prozent) leichter und UBS unverändert.

Im Aufwind befinden sich dafür die als zyklisch geltenden Papiere des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+2,0 Prozent), des Robotikspezialisten ABB (+1,4 Prozent), der Bauzulieferer Geberit (+0,9 Prozent) und Sika (+0,5 Prozent) sowie des Personalvermittlers Adecco (+0,8 Prozent).

Aber auch defensive Titel wie die des Telekomanbieters Swisscom (+0,9 Prozent), des Lebensmittelriesen Nestlé (+0,9 Prozent) und des Pharmakonzerns Novartis (0,3 Prozent) sind gefragt. Novartis-Rivale Roche stehen 0,2 Prozent tiefer; Lonza büssen gar 0,5 Prozent ein.

Auf der anderen Seite zeigen sich AMS (-2,1 Prozent) einmal mehr als sehr volatil. Händler verweisen darauf, dass der Technologiekonzern Samsung, der zu den AMS Kunden zähle, wegen des Chipmangels die Investitionen in die Chiptechnologie stark aufstockt. Zudem hat CS die Abdeckung für AMS eingestellt.

Ebenfalls zu den Verlierern gehören die Medizintechnikwerte Alcon (-0,9 Prozent), Straumann (-0,5 Prozent) und Sonova (-0,2 Prozent). Der Sektor leide europaweit unter Abgaben. Bei Sonova erwähnen Händler zudem die drohende Konkurrenz im OTC-Geschäft durch Bose.

Die Aktien von Swatch fallen 1,4 Prozent oder 4,20 Franken. Die Aktien des Uhrenherstellers werden ex-Dividende von 3,50 Franken gehandelt. Die Anteile von Rivale Richemont sind dagegen um 0,1 Prozent höher.

Die Aktien von Montana Aerospace (-5,4 Prozent auf 33 Fr.) leiden unter Gewinnmitnahmen. Der Börsenneuling hatte am Mittwoch, dem ersten Handelstag, klar über dem Ausgabekurs von 25,65 Franken geschlossen.

Deutlich höher gehandelt werden Rieter (+3,1 Prozent). Der Maschinenbauer stellt eine Belebung der Nachfrage fest und rechnet nach Angaben vom Mittwochabend für das erste Semester 2021 einen Auftragseingang von rund 800 Millionen Franken.

+++

11:40

Nach dem jüngsten Kursrutsch hat sich die Erholung an Europas Börsen am Freitag fortgesetzt. Am Markt wurde auf rückläufige Renditen am US-Anleihemarkt verwiesen, sowie auf nachlassende Inflationsängste.

Gestützt von einer deutlichen Erholung in den USA an der Wall Street sowie in Asien an diesem Morgen ging es für den EuroStoxx 50 gegen Mittag um 0,70 Prozent auf 3979,96 Punkte nach oben. Die Gesamtwoche lässt für den Leitindex der Eurozone nach einem schwankungsreichen Verlauf damit aktuell einen Abschlag von 1,3 Prozent erwarten.

Der Pariser Cac 40 erholte sich am Freitag von der turbulenten Börsenwoche mit plus 0,64 Prozent auf 6328,74 Zähler weiter von seinen jüngsten Verlusten. Der Londoner FTSE 100 legte zugleich um 0,66 Prozent auf 7009,55 Punkte zu.

Michael Hewson, Marktanalyst bei CMC Markets UK, verwies auf den US-Anleihemarkt als Grund für die Erholung, denn dort sinken seit Donnerstag die Renditen wieder. Laut Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank sind die rückläufigen Rohstoffpreise ein wichtiger Grund für die nachlassenden Inflationssorgen. Jedoch bleibe Thema Inflation, das in den vergangenen Tagen für Aufregung unter den Anlegern gesorgt hatte, das Damoklesschwert über den an den internationalen Börsen.

+++

11:00

Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2118 Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel.

Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls wenig und sinkt leicht auf 1,0937 Franken nach 1,0944 Franken am frühen Morgen und am Vorabend. Der Dollar rutscht auf 0,9026 Franken nach 0,9054 Franken am Morgen.

Der Euro profitierte von der guten Stimmung an den Aktienmärkten, die den Dollar als Weltreservewährung unter Druck setzte. Im Tagesverlauf ist mit neuen Impulsen durch Konjunkturdaten aus den USA zu rechnen. Am Nachmittag stehen unter anderem Zahlen zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie auf dem Programm.

+++

09:45

Der SMI notiert um 0,4 Prozent höher bei 11'077 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,4 Prozent hinzu auf 1786 Punkte und der breite SPI 0,75 Prozent auf 14'203 Zähler. Am Mittwoch hatte der SMI um 0,41 Prozent höher geschlossen.

Für einen versöhnlichen Ausklang der Börsenwoche spricht laut Händlern, dass sich in den USA die Börsen, die nach der Veröffentlichung der unerwartet stark gestiegenen Inflation am Mittwoch ins Rutschen geraten waren, am Donnerstag wieder gefangen und höher geschlossen haben. US-Notenbanker hatten das Geschehen beruhigt, in dem sie bekräftigten, dass der jüngste Anstieg der Inflation eine vorübergehende Erscheinung sei und die Zentralbank nicht mit schnellen Massnahmen reagieren werde.

Gesucht sind Finanz- und zyklische Werte. An der Spitze der Gewinner stehen der Vermögensverwalter Julius Bär (+1,5 Prozent) sowie der Logistikkonzern Kühne + Nagel (+1,6 Prozent).

Auch die defensiven Schwergewichte Novartis (+0,6 Prozent) und Nestlé (+0,5 Prozent) reihen sich oben in der Tabelle ein.

Die Aktie von Montana Aerospace sinkt um 2,6 Prozent auf 34,18 Franken. Der Börsenneuling hatte am Mittwoch, den ersten Handelstag, klar über dem Ausgabekurs von 25,65 Franken geschlossen.

Deutlich höher gehandelt werden Rieter (+3,8 Prozent). Der Maschinenbauer erwartet nach Angaben vom Mittwochabend für das erste Semester 2021 mit einem Auftragseingang von rund 800 Millionen Franken.

Industrie - Rieter verbucht viele Bestellungen und gibt Projekt «Campus» frei https://t.co/SlykqHZ3vo — cash (@cashch) May 14, 2021

+++

09:30

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Meldungen über Engpässe bei der Versorgung mit Benzin in Teilen der USA konnten den Notierungen vorerst keinen neuen Auftrieb verleihen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,96 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 63,80 Dollar.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) steigt um 0,6 Prozent auf 11'098 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,7 Prozent auf 14'241 Punkte.

"Viele Marktteilnehmer dürften eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben", sagt ein Händler. Dass am Nachmittag in den USA wichtige Konjunkturzahlen wie der Detailhandelsumsatz, die Industrieproduktion oder das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht werden, dürfte das Geschehen bis dahin auch nicht sonderlich beleben, heisst es am Markt.

Für steigende Kurse spricht aber, dass sich in den USA die Börsen, die nach der Veröffentlichung der unerwartet stark gestiegenen Inflation am Mittwoch ins Rutschen geraten waren, am Donnerstag nicht nur wieder erholt sondern auch höher geschlossen haben. Zudem hatten US-Notenbanker das Geschehen beruhigt. Sie bekräftigten, dass sie den jüngsten Anstieg der Inflation für eine vorübergehende Erscheinung halten und nicht mit schnellen Massnahmen der Zentralbank zu rechnen sei. "Es wird sich zeigen, wie viel der Vorgabe wir schon eingepreist haben", sagt ein Händler und verweist darauf, dass der Leitindex SMI am Mittwoch um 0,41 Prozent höher geschlossen hatte. "Die Ampeln stehen aber klar auf Grün."

Swatch (-0,6 Prozent) werden ex-Dividende gehandelt.

Zu den Gewinnern gehören die Aktien von Stadler Rail (+0,7 Prozent). In einem Interview mit dem St. Galler Tagblatt sagte Konzernchef und Hauptaktionär Peter Spuhler, er hoffe, bis Ende 2021 die pandemiebedingten Verzögerungen wettmachen zu können. Obwohl Stadler mit einem Auftragsbestand von gut 16 Milliarden Franken ins Jahr gestartet ist, könnte das Unternehmen noch den einen oder anderen Auftrag gebrauchen.

Industrie - Stadler Rail will bis Ende Jahr coronabedingte Verzögerungen aufholen https://t.co/dtEHzKcHws — cash (@cashch) May 14, 2021

+++

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Kühne+Nagel: Barclays erhöht Kursziel von 225 auf 250 Franken, "Underweight"

Barclays erhöht Kursziel von 225 auf 250 Franken, "Underweight" Zurich Insurance: DZ Bank erhöht Kursziel von 371 auf 385 Franken, "Halten"

DZ Bank erhöht Kursziel von 371 auf 385 Franken, "Halten" Zurich Insurance: Credit Suisse erhöht Kursziel von 430 auf 445 Franken, "Outperform"

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich bei Julius Bär 0,27 Prozent höher geschätzt. Von den 20 SMI-Aktien ist einzig Swatch (-0,9 Prozent ex Dividende) tiefergestellt. Das deutlichste Kursplus verzeichnet Zurich Insurance (+0,6 Prozent). Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel für die Zurich-Aktien von 430 auf 445 Franken erhöht.

Der breite Markt ist vorbörslich 0,34 Prozent im Plus. Die Aktien von Rieter führen nach einem positiven Zwischenbericht die Gewinner mit einem Plus von 2,7 Prozent an. Dahinter folgt Kühne+Nagel mit plus 1,1 Prozent.

+++

07:45

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 15'199,68 Punkten geschlossen.

Ihr Hauptaufmerksamkeit richten Börsianer auf die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag (MESZ). Experten rechnen für April im Monatsvergleich mit einem Plus von einem Prozent. Im März hatten Barschecks der Regierung zur Ankurbelung der Konjunktur einen Konsumrausch ausgelöst und den Einzelhändlern ein Einnahmenplus von fast zehn Prozent beschert. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Überraschend starke Zahlen könnten daher den Spekulationen auf eine anziehende Inflation und eine vorzeitige Straffung der US-Geldpolitik neue Nahrung geben. Diese Ängste hatten den Börsen in den vergangenen Tagen immer wieder zugesetzt. Insgesamt rechnen Analysten mit geringen Umsätzen, da viele Anleger den Feiertag am Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

+++

07:25

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2087 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls wenig und geht derweil zu 1,0944 Franken um - gleich teuer wie am Vorabend. Der Dollar zeigt sich mit 0,9054 Franken dagegen etwas schwächer als am Donnerstagabend mit 0,9061.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel nach dem Feiertag am Donnerstag. Auch die Sorge vor einem starken Anstieg der Inflation in den USA und möglichen Reaktionen der amerikanischen Notenbank Fed sind wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Zuletzt hatten US-Notenbanker bekräftigt, dass sie den jüngsten Anstieg der Inflation für eine vorübergehende Erscheinung halten und nicht mit schnellen Massnahmen der Zentralbank zu rechnen sei.

+++

06:30

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich stärker eröffnen. Der SMI wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Eröffnung 0,35 Prozent höher gehandelt.

Die Anleger können sich auf einer eher normalen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen)

Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,92 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 101 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'033,90 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 4,5 Prozent auf 17,55 Punkte gestiegen. Dies entspricht dem höchsten VSMI-Schlusskurs der vergangenen 4 Wochen.

+++

06:15

Die US-Konjunktur befindet sich nach Einschätzung eines führenden Notenbankers am Übergang von einer Erholung zur Expansion. Die Wirtschaftsleistung werde Ende Juni neue Bestmarken erklimmen, sagte Chef des Notenbankbezirks St. Louis, James Bullard, am Donnerstag. Das reale Bruttoinlandsprodukt hatte Ende 2019 ein Rekordhoch von 19,2 Billionen Dollar erreicht. In den ersten drei Monaten 2021 betrug es 19 Billionen Dollar auf annualisierter Basis. Damit hätten die USA fast ihre Erholung vom Abschwung in der Pandemie abgeschlossen. Die amerikanische Wirtschaft sei dabei, in die Expansionsphase des Konjunkturzyklus einzutreten.

+++

Chip shortage expected to cost auto industry $110 billion in revenue in 2021 https://t.co/aVeAgr2OaL — CNBC (@CNBC) May 14, 2021

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,1 Prozent höher bei 28'016 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,9 Prozent und liegt bei 1883 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,5 Prozent.

Sie knüpften damit an den Trend der Investoren an der Wall Street an. Dort wurden Aktien gekauft, die am meisten von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren würden. Die Erholung unterbrach eine dreitägige Abwärtsbewegung, die wegen steigender US-Inflation aufgetreten war. Beamte der amerikanischen Notenbank konnten die Inflationsängste beruhigen. "Die US-Aktien waren im Aufwärtstrend, also gibt es ein wenig Erleichterung in Asien", sagte Frank Benzimra, Leiter der Asien-Aktienstrategie bei der Societe Generale in Hongkong.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,59 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4452 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9057 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2080 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0942 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,4039 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)