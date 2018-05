15:50

Der Start in die durch den Memorial Day am Montag verkürzte Handelswoche könnte hässlich werden, erklärte Analyst Peter Cardillo vom Brokerhaus Spartan Capital Securities in New York. "Eine Vertrauenskrise beim Euro scheint fast unausweichlich, was den Greenback steigen und die Bond-Renditen fallen lässt, da alle auf Nummer sicher gehen wollen."

Der Dow-Jones-Index fällt in den Anfangsminuten um 0,9 Prozent auf 24'542 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,7 und 0,5 Prozent.

Am Anleihenmarkt ziehen die Kurse an. Die im April erstmals seit Januar 2014 wieder über 3 Prozent gestiegene Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fällt am Dienstag zeitweise auf 2,8 Prozent. Stabilisierend wirkten die Entwicklungen im Korea-Konflikt: Medienberichten zufolge laufen die Vorbereitungen für den geplanten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, den Trump vorige Woche noch abgesagt hatte.

Wie in Europa sind auch in New York Banken-Aktien auf Talfahrt. Goldman Sachs, J.P. Morgan und Citi verlieren bis zu 3 Prozent.

Monsanto notieren kaum verändert bei 126,72 Dollar. Einem Insider zufolge könnte das US-Justizministerium noch am Dienstag unter Auflagen die Übernahme durch Bayer genehmigen.

12:35

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich wie auch die übrigen Börsen am Dienstag im Bann der sich aufheizenden Politkrise in Italien. "Die Anleger zittern ein wenig vor einer Südeuropa-Schuldenkrise 2.0. Ich fürchte, das Thema begleitet uns über den ganzen Sommer", sagt ein Händler. Auch die Experten der St. Galler Kantonalbank sehen Erinnerungen an Griechenland geweckt. Gefährlich könnte es für die Refinanzierung der Schulden von Italien werden - die Risikoprämien am Markt sind bereits stark gestiegen. Dann kämen auch die italienischen Banken als grösste private Halter der Staatsschulden unter Druck.

Der SMI verliert bis Mittag 1,2 Prozent auf 8672 Punkte - kein einziger Wert steht im Plus. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 1,4 Prozent auf 1436 Punkte und der breite SPI um 1,1 Prozent auf 10'388 Punkte. Zum Mittagshandel verstärkte sich der Druck auf die Märkte, da US-Anleger aus dem Feiertag zurückkehrten.

Am Indexende hängen die Finanzwerte - die Schwäche zieht sich durch den gesamten europäischen Banken- und Versicherungssektor. Gerade Banken und Versicherer halten eine grosse Zahl an Staatsanleihen in ihrem Portfolio und Anleger ziehen sich nun gezielt aus solchen Risiken zurück. Am Markt ist man zudem skeptisch, ob dem von Mattarella als Premier gewünschten Finanzexperten Carlo Cottarelli überhaupt die Bildung einer Regierung gelingt. Hinzu kommt laut Analysten, dass sich die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone hinauszögern könnte. CS fallen um 2,7 Prozent, auch UBS (-2,1%), Julius Bär (-2,0%), Zurich (-2,3%), Bâloise (-2,7%) und Swiss Life (-2,6%) kommen unter Druck.

Unter den stabilen Werten halten sich die Titel des Schwergewichts Nestlé mit minus 0,3 Prozent am besten. Der Nahrungsmittelmulti baut seine weltweite Informatik um, was bis zu 500 Stellen in der Schweiz kosten könnte. Der Stellenabbau würde innerhalb von 18 Monaten vollzogen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

10:25

Auch am Dienstag haben die politischen Turbulenzen in Italien die Anleger an der Schweizer Börse im Griff. Der SMI fällt um 1,5 Prozent auf 8646 Zähler. Am Vortag war der Leitindex um 0,2 Prozent gestiegen. Händler sagen, der bevorstehende Wahlkampf in Italien, bei dem auch der Verbleib des Landes in der Eurozone ein heiss diskutiertes Thema sein dürfte, trübe die Stimmung.

Die Ankündigung neuer italienischer Wahlen könnte den Märkten zwar eine zusätzliche kurzfristige Verschnaufpause verschaffen, aber wegen der starken Unterstützung der beiden populistischen Parteien kaum zu einer wesentlichen Rally inländischer Vermögenswerte führen, kommentiert die Credit Suisse.

Sämtliche Standardwerte gaben nach. Am besten schlagen sich die Aktien von Nestlé ermässigten sich um 0,3 Prozent. Der Nahrungsmittelhersteller hat die Reorganisation seiner globalen IT-Aktivitäten angekündigt. Dabei könnten bis zu 500 Stellen in der Schweiz gestrichen werden.

Die Genussscheine von Roche halten sich mit minus 0,6 Prozent auch deutlich besser als der Gesamtmarkt. Der Pharmakonzern hat positive Studiendaten zum Krebsmedikament Tecentriq veröffentlicht. Dieses wirke zusammen mit Chemotherapie bei Patienten mit einer Form von Lungenkrebs verglichen mit nur Chemotherapie lebensverlängernd. Die Anteile von Konkurrentin Novartis fallen um 1,2 Prozent.

Die Aktien von Richemont und Swatch büssen trotz besser als erwarteter Exportzahlen Terrain ein. Richemont, deren Titel seit der jüngsten Bekanntgabe des Jahresergebnisses gelitten hatten, verlieren 1,6 Prozent an Wert. Swatch fallen um 1,0 Prozent. Im April stiegen die Uhrenexporte um 12 Prozent. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank hatten ein Plus von 6,9 Prozent geschätzt.

Kräftige Einbussen verzeichnen Finanzwerte. Bei den Grossbanken sacken Credit Suisse um 4,3 Prozent ab und UBS fallen um 3,2 Prozent. Die Versicherer verzeichnen Abschläge von 2 Prozent und mehr. Aktien zyklischer Firmen verlieren bis zu 2 Prozent.

Am breiten Markt können sich die Aktien von Burckhardt Compression mit minus 0,3 Prozent dem negativen Trend nicht ganz entziehen. Der Kompressorenhersteller hat 2017/18 einen Gewinnrückgang um 10,6 Prozent auf 29 Millionen Franken verbucht und erwartet im laufenden Jahr bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau eine leichte Erhöhung des Betriebs- und Nettogewinns.

09:55

Angesichts der politischen Krise in Italien fliehen Anleger aus dem Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung rutscht am Dienstagmorgen um 0,5 Prozent auf 1,1495 Franken ab, so tief wie seit Ende Februar nicht mehr. Gegenüber dem Dollar fällt der Euro ebenfalls um 0,5 Prozent auf 1,1567 und damit auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten.

Italien dürfte weitere Monate mit einer widerwillig gebilligten Technokratenregierung vor sich hindümpeln, bis es zu Neuwahlen mit einem offenen Ausgang komme, sagt DZ-Bank-Devisenanalystin Dorothea Huttanus. Diese Perspektive bekomme dem Euro noch schlechter als die Aussicht auf eine Regierungskoalition aus Lega und 5 Sterne.

Die Fachleute der Commerzbank sehen jedoch nicht nur Italien als Problem für die Gemeinschaftswährung an. Dieses sei viel fundamentaler. "Der Euro ist und bleibt ein politisches Experiment und kann politisch scheitern, wenn die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile nicht erreicht werden", sagt Experte Ulrich Leuchtmann. Letztere blieben hinter den Erwartungen zurück, nicht zuletzt wegen der Euro-Schuldenkrise.

09:11

Der SMI geht mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 8724 Punkten in den Handel. Sämtliche SMI-Titel notieren im roten Bereich. Besonders gross ist das Minus bei CS (-1,7 Prozent), Zurich (-1,2 Prozent), Lonza (-1,1 Prozent) und Swiss Life (-1,1 Prozent). Der Euro-Franken-Kurs notiert aktuell bei 1,1515 so tief wie zuletzt Ende Februar.

Bereits zum Wochenstart sorgte das Scheitern der Regierungsbildung der eurokritischen Parteien in Italien nur kurz für Erleichterung. Nun spitzt sich die Krise zu - die populistischen Parteien blasen zum Kampf gegen Staatspräsident Sergio Mattarella. Sogar ein Amtsenthebungsverfahren könnte möglich sein.

Der Pharmakonzern Roche (+0,1 Prozent) hat bei einer Phase-III-Studie mit Tecentriq bei der Überlebensrate die angestrebten Ziele erreicht. Zudem beantragt die Tochter Chugai für das Medikament Actemra beim japanischen Gesundheitsministerium eine zusätzliche Anwendung. Novartis fallen indes um 0,8 Prozent. Die HSBC senkt ihre Einstufung auf "Hold" von "Buy". Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,3 Prozent) zeigt sich ebenfalls negativ.

Swatch (-0,1 Prozent) und Richemont (-1,3 Prozent) könnten von Daten zum Aussenhandel und einem Anstieg der Uhrenexporte um knapp 14 Prozent profitieren. Der Bauchemiehersteller Sika (Aktie -0,6 Prozent) kann nun eigene Aktien von Saint-Gobain zurückzukaufen. Die früher aufgelegte Wandelanleihe über 1,65 Milliarden Franken werde nun definitiv zugeteilt, hiess es noch am Montagabend.

In der zweiten Reihe sorgt Zehnder (+0,1 Prozent) mit einem Stellenabbau für Aufmerksamkeit. Derweil hat Ascom (Aktie unverändert) einen Grossauftrag aus den USA in Höhe von 800'000 Dollar an Land gezogen. Interroll (-2,4 Prozent) könnten hingegen unter einer Abstufung durch die Credit Suisse leiden.

Jahreszahlen gab es von Burckhardt Compression (+0,1 Prozent). Trotz eines höheren Umsatzes und Bestellungseingangs ging der Gewinn zurück und auch die Dividende fiel tiefer aus. Die Analystenerwartungen wurden dennoch übertroffen.

08:34

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Die politische Entwicklung in Italien hat auch Asiens Aktienmärkte belastet. In Asien fiel Japans Leitindex Nikkei 225 um 0,55 Prozent auf 22 358,43 Punkte. An Chinas Festlandsbörsen ging es ebenfalls bergab: Der Leitindex CSI 300 verlor zuletzt 0,74 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste kurz vor Handelsschluss 0,67 Prozent ein.

08:17

Zur Abwechslung etwas News von den Digitalwährungen. Der Preiszerfall bei Bitcoin und Co. geht weiter. Bitcoin kostet derzeit 7124 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte April. Auch Ethereum und Ripple haben in den letzten Wochen an Wert verloren.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 8758 Punkten (-0,2 Prozent) berechnet. Das grösste Minus verzeichnen Novartis (-0,7 Prozent nach einer Herunterstufung) sowie ABB und Credit Suisse (je 0,3 Prozent). Nach Produktneuigkeiten werden Roche (+0,4 Prozent) höher gestellt. Auch Swatch (+0,3 Prozent) dürfte höher starten.

Eine drohende Diskussion über den Verbleib Italiens in der Euro-Zone im italienischen Wahlkampf bereitet Investoren weiterhin Bauchschmerzen. Ihre Aufmerksamkeit richten sie daneben auf das Stimmungsbarometer der US-Verbraucher. Ausserdem sind sie gespannt, in welcher Laune die amerikanischen Investoren aus ihrem verlängerte Wochenende zurückkehren.

07:32

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Preise für Rohöl steigen am Dienstag wieder deutlich an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 75,63 Dollar (+0,4 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 66,82 Dollar (+0,5 Prozent). Am Montag hatte sich der jüngste Preisrückgang fortgesetzt. Experten begründeten den Preisrutsch vor allem mit Erwartungen eines wieder höheren Ölangebots.

06:54

Der Euro bleibt unter Druck. Die Gemeinschaftswährung verharrt kaum verändert bei 1,1632 Dollar. Der Euro-Franken-Kurs bleibt unter 1,16 bei aktuell 1,1545. Das ist der tiefste Stand seit fast drei Monaten. Dollar-Franken steht bei 0,9926.

06:39

Italien steuert auf Neuwahlen zu. Hauptthema im nächsten Wahlkampf dürfte die Rolle des Landes in der Europäischen Union und dem Euro werden. Investoren befürchten, dass die Wahl de facto ein Referendum über den Verbleib in der Währungsunion werden könnte.

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gegen Mittag ein Prozent niedriger bei 22'245 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,8 Prozent auf 1756 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gabe 0,4 Prozent nach.

