Auch der Bitcoin steht unter Verkaufskurs. Der Kurs ist wieder unter 10'000 Dollar gefallen.

11:45

Nach einem freundlichen Start kann der Leitindex SMI seine frühen Gewinne verteidigen und bewegt sich auf dem Niveau seitwärts. Mit Erleichterung hätten Investoren zudem die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA aufgenommen.

Der SMI gewinnt bis 11.10 Uhr 0,4 Prozent auf 9966 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,7 Prozent auf 1535 Punkte und der breite SPI um 0,5 Prozent auf 12'077 Zähler.

Logitech und AMS liefern sich über weite Strecken am Vormittag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz auf der Kursliste. Mittlerweile führen Logitech mit +6,8%. Der Hersteller von Computerzubehör ist im Berichtszeitraum überraschend stark gewachsen. AMS (+5,1%) überraschte mit Zahlen und dem Ausblick.

Nach einem etwas zögerlichen Start gehören mittlerweile auch die UBS (+2,0%) zu den grössten Gewinnern. Die Grossbank hat die Markterwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen. Konkurrent CS zieht noch stärker um 2,4 Prozent an.

Beim Logistiker Kühne+Nagel (+2,6%) fokussieren sich die Marktteilnehmer im Handelsverlauf ebenfalls auf die positiven Aspekte in der Halbjahresbilanz.

Stärkere Reaktionen sind im breiten Markt nach Zahlen bei Lindt&Sprüngli auszumachen (PS +5,2%/Namenaktie +3,6%). Analysten sehen bei dem Premiumschokoladenhersteller besonders die Erholung in den USA positiv. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,5 Prozent auf 9964 Punkte zu. Während an der Wall Street vor allem Technologietitel am Montag deutlich angezogen haben, sind die Kursgewinne an den asiatischen Börsen breiter gefächert. Generell sei es aber vor allem die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die EZB in dieser und das Fed in der kommenden Woche, die die Märkte antreibe, heisst es von Händlern.

Mit einem Kurssprung um 9,4 Prozent reagieren Investoren erleichtert auf die Zahlen und vor allem den Ausblick des Chipherstellers AMS.

UBS gibt zum Handelsstart 0,2 Prozent nach. Die Grossbank hat im zweiten Quartal trotz der anhaltend schwierigen Marktbedingungen mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartungen des Marktes markant übertroffen. Für die nähere Zukunft gibt sich die UBS wie üblich eher zurückhaltend.

Schwaches Kerngeschäft - UBS-Aktionäre können noch nicht aufatmen https://t.co/sy8CX82cVY — cash (@cashch) 23. Juli 2019

Die Papiere von Konkurrent CS legen 1,1 Prozent zu, während Julius Bär (-0,6 Prozent) nachgeben.

Der Hersteller von Computerzubehör, Logitech (+4,9%), ist im ersten Quartal seines versetzten Geschäftsjahres 2019/20 überraschend stark gewachsen.

Mit einem Kursplus von 0,7 Prozent fallen die Papiere von Kühne+Nagel ebenfalls positiv auf. Zwar hat der Logistiker im ersten Halbjahr Nettoumsatz, Rohertrag und operativen Gewinn gesteigert, der Reingewinn fiel allerdings als Folge der zunehmenden Handelshemmnisse.

Leicht abwärts geht es für Novartis-Titel (-0,2 Prozent). Hier soll Kepler Cheuvreux laut Händlern Rating und Kursziel gesenkt haben.

Aus der hinteren Reihe meldeten sich am Morgen noch die Cembra Money Bank (+0,1 Prozent) mit endgültigen Zahlen. Auch Lindt&Sprüngli (+1,6 Prozent) und Idorsia (+0,2 Prozent) berichteten über den jüngsten Geschäftsverlauf.

08:25

Angeführt von Kursgewinnen der Halbleiter-Hersteller legen die asiatischen Aktienmärkte zu. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 0,9 Prozent auf 21'619 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2896 Zähler. Auslöser der Käufe war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, rasch eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte von US-Unternehmen mit Huawei treffen zu wollen. Der weltgrösste Telekom-Ausrüster aus China steht wegen Spionage-Verdachts auf einer schwarzen Liste der USA.

US tech firms push Trump to allow sales to Huawei, setting up White House meeting this week, The Washington Post reported. HW CEO Ren Zhengfei said:"If US companies were to stop supplying us altogether, our production would not stop for a single day. HW would ramp up production." pic.twitter.com/5c8xHHCLyD — Global Times (@globaltimesnews) 22. Juli 2019

Zur positiven Stimmung trug Börsianern zufolge ausserdem ein Zeitungsbericht bei, demzufolge Apple von Intel das Geschäft mit Smartphone-Modemchips übernehmen will. Vor diesem Hintergrund legten japanische Chipwerte wie Advantest, Tokyo Electron und Disco bis zu drei Prozent zu. Die Apple-Zulieferer Murata, TDK und Alps gewannen jeweils etwa 2,5 Prozent.

08:10

Julius Bär errechnet den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent bei 9941 Punkten höher. Ausser Novartis (-0,1 Prozent) stehen alle Titel im Plus. Die UBS-Aktie (+2,2 Prozent) scheint von den vorgelegten Zweitquartalszahlen zu profitieren. Auf die Credit Suisse (+0,2 Prozent) färbt dies aber nicht ab (zu den vorbörslichen Kursen).

Auffällig bei den übrigen Aktien ist AMS (+10,1 Prozent), wo über erwarten gute Zahlen vorgelegt wurden. Logitech (+2,1 Prozent) reagieren ebenfalls positiv auf die Zahlen. Beim Lindt-PS (+0,6 Prozent) sind die hohen und erfüllten Erwartungen ans erste Halbjahr wohl schon eingepreist. Idorsia (-1,8 Prozent) fallen nach Zahlen.

Julius Bär (-0,4 Prozent) spüren eine Herabstufung von Hold auf Sell durch die Société Générale.

08:00

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Damit haben sie die Kursgewinne seit Freitag wegen der angespannten Lage am Persischen Golf vorerst nicht weiter ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,31 Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 56,26 Dollar.

06:45

Der Franken steht zum Euro bei 1,1017, womit sich die Einheitwährung, die gestern kurz unter die Marke von 1,10 gefallen war, wieder etwas gefestigt hat.

Devisen - Sinkt der Euro-Franken-Kurs demnächst wieder unter 1.10? https://t.co/wwhzJx0rwt — cash (@cashch) 22. Juli 2019

Der Ölpreis der Nordseesorte Brent steigt leicht auf 63,39 Dollar pro Barrel.

Bitcoin zeigt sich wenig verändert bei 10'230 Dollar.

06:40

Der japanische Aktienmarkt ist am Dienstag beflügelt von positiven Vorgaben aus den USA mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewinnt 1,2 Prozent auf 21'670 Punkte.

Besonders gefragt waren Papiere von Halbleiter-Herstellern. Tokyo Electron gewannen 2,4 Prozent, Advantest um 1,7 Prozent und Disco um 1,7 Prozent.

