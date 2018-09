06:50

Der Franken ist zum Euro stärker geworden. Der Kurs steht aktuell bei 1.1197, nachdem der Euro in der Nacht etwas zugelegt hat. Der Dollar steht zur Schweizer Währung aktuell bei 0.9700.

06:45

Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben Asiens Aktienmärkte belastet. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans sank 0,1 Prozent. Trump hatte am Freitag gesagt, zusätzlich zu unmittelbar drohenden Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar könne er kurzfristig weitere Abgaben anordnen.

Diese beträfen zusätzliche Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar. Am Aktienmarkt in Tokio bewegt sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit 22'336 Punkten hauchdünn im Plus. Er wurde gestützt von neuen Wirtschaftsdaten. So wuchs Japans Wirtschaft im vergangenen Quartal deutlich stärker als zunächst angenommen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)