06:45

Der Euro hat leicht aufgewertet und steht zum Franken derzeit über der Marke von 1.11. Im Moment steht das Wechselverhältnis bei 1 zu 1.1135.

Der Ölpreis der Sorte Brent hat über die Nacht leicht nachgegeben und fiel um 0,2 Prozent auf 66,22 Dollar.

Weiter auf dem Vormarsch ist Bitcoin: Die Kryptowährung nähert sich den 13'000-er Marke: Im Moment kostet ein Bitcoin 12'928 Dollar.

+++

06:40

Vor der G20-Tagung in Japan und einem Spitzentreffen im Handelsstreit zwischen den USA und China am Wochenende haben die Aktienkurse in Asien am Donnerstag verhalten freundlich tendiert. In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 0,9 Prozent höher mit 21'276 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann 0,15 Prozent.

US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping treffen sich am Samstag zu Handelsgesprächen. Das nach Monaten des Handelsstreits mit Spannung erwartete Treffen soll am Rande des G20-Treffens im japanischen Osaka stattfinden. Einem chinesischen Zeitungsbericht zufolge haben die beiden vor dem G20-Gipfel einen "vorläufigen Waffenstillstand" in ihrem Streit um Milliarden-Einfuhrzölle vereinbart.

(cash/AWP/Reuters)