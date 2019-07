06:50

Mit dem 1. Juli beginnt nicht nur die zweite Jahreshälfte - auch die Äquivalenz zwischen den EU-Börsen und der Schweizer Börse ist offiziell nicht mehr in Kraft. Der Bundesrat hat deswegen den Handel mit Schweizer Aktien in der EU verboten.

Auslaufende Börsenäquivalenz - Finanzdepartement aktiviert Schutzmassnahme für Schweizer Börse https://t.co/RfgC9satoj — cash (@cashch) 28. Juni 2019

Erwartet wird nun ein höheres Volumen an der Schweizer Börse, weil ausländische Banken ihren Handel in die Schweiz verlagern. Bisher wurden rund 30 Prozent der Schweizer Aktien in der EU gehandelt, vor allem in London.

+++

06:45

Der Euro hat sich zum Franken über das Wochenende weiter gefestigt. Im Moment steht das Verhältnis bei 1 zu 1.1149.

Der Ölpreis, gemessen am Nordseeöl Brent, ist leicht auf 66,34 Dollar gesunken.

Bitcoin ist wieder von der 13'000-Dollar-Marke weggefallen und leigt aktuell bei 11'235 Dollar.

+++

06:40

Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China haben die Kurse an der Börse in Tokio am Montag angeschoben. Der Nikkei-Index klettert um 1,9 Prozent auf 21'689 Punkte

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag nach dem mit Spannung erwarteten Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Optimismus verbreitet. Es sei ausgezeichnet gewesen, sagte Trump am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien. Neue Sonderzölle soll es auf absehbare Zeit nicht geben.

#July1st: Protesters are back on the streets on the 22nd anniversary of the 1997 handover of Hong Kong from Great Britain to China #HongKongProtests #香港 #反送中 https://t.co/D95eJ002wJ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 1. Juli 2019

"Wir sind wieder auf dem richtigen Weg", hatte US-Präsident Donald Trump nach einem 80-minütigen Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Samstag gesagt. Trump sicherte zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Chinas war. Auch hob der US-Präsident die Blockade gegen den chinesischen Telekomriesen Huawei zunächst wieder auf.

Der G20-Gipfel habe dieses Mal tatsächlich positiv überrascht, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping gibt Hoffnung, dass es doch noch zu einer Lösung im Handelskonflikt kommt." Allerdings sei Euphorie fehl am Platz. Der Weg sei noch weit, denn die zugrunde liegenden strategischen Spannungen zwischen den USA und China werden sich nicht plötzlich in Luft auflösen.

(cash/AWP/Reuters)