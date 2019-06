08:10

Die Anleger haben schon in den USA und in Japan positiv auf jüngste Fed-Äusserungen reagiert. Andeutungen, dass die US-Notenbank die Zinsen noch dieses Jahr senken könnte, wirken sich nun auch auf die Schweizer Vorbörse aus.

Julius Bär berechnet den SMI vor der Börsenöffnung um 0,3 Prozent bei 9625 Punkten höher. Die Zyklier stehen um bis zu 0,4 Prozent höher, etwas verhaltener ist der Anstieg bei den defensiven Schwergewichten (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

07:55

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,57 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 53,01 Dollar.

Am Markt wurden die Preisabschläge mit neuen Vorratsdaten aus den USA erklärt. Laut American Petroleum Institute (API) sind die landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Die Zahlen nährten Befürchtungen eines überschüssigen Angebots in den USA. Hintergrund ist die stark steigende Rohölförderung der Vereinigten Staaten.

Hinzu kommen konjunkturelle Ängste wegen des US-chinesischen Handelsstreits.

Hinzu kommen konjunkturelle Ängste wegen des US-chinesischen Handelsstreits. Es besteht die Sorge einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft und einer sinkenden Rohölnachfrage. Als Folge sind die Erdölpreise seit April um fast 20 Prozent gefallen. Infolgedessen gilt es als nahezu sicher, dass das Ölkartell Opec seine Förderung weiter knapp halten wird.

07:30

Mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve beflügeln die Phantasien der Märkte. US-Notenbankschef Jerome Powell habe den Märkten gesagt, was diese hören wollten, schreibt Jasper Lawler, Researchchef bei der London Capital Group, in einem Kommentar. "Das Resultat war eine spektakuläre Rally, bei der Händler deren Wetten erhöhten, dass eine Zinssenkung vor Ende Jahr komme."

Interessant ist laut Lawler, dass vorher schon andere Fed-Grössen ähnlich gesprochen hätten. "Das ist üblicherweise ein Anzeichen, dass die Fed die Anleger auf einen Politikwechsel vorbereiten will."

06:40

Der Nikkei mit den 225 grössten Titeln der japanischen Börse steigt um 1,8 auf 20'774 Punkte. Die Tokioter Börse ist den Vorgaben der Wall Street gefolgt und hat deutlich im Plus tendiert. Wie zuvor in New York sorgten Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed für Freunde am Markt.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

05:00

Der Euro hat zum Franken wieder leicht aufgewertet. Der Kurs steht aktuell bei 1 zu 1.173. Der Franken hat aber in den vergangenen Tage deutlich aufgewertet und steht in der Nähe eines Zwei-Jahres-Tiefs. Dies dürfte sich auch nicht so schnell ändern, wie Dave Lafferty von Natixis zu cash.ch sagte:

Ein Euro wurde mit 1,1262 Dollar bewertet nach 1,1251 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 108,05 Yen gehandelt nach 108,14 Yen in den USA.

(cash/AWP/Reuters)