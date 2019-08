08:05

Julius Bär berechnet den SMI um 0,3 Prozent bei 9755 Punkten höher. Zykliker sind in der Tendenz etwas höher gestellt als die übrigen Aktien. Novartis (+0,3 Prozent), wo neue Daten zum Herzmittel Entresto angekündigt wurden, stehen etwas höher als die übrigen Defensiven.

Im Minus stehen nur Geberit (-0,05 Prozent), nachdem die Berenberg-Bank eine Verkaufsempfehlung für die Aktie ausgesprochen hat.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,32 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Freitag.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 55,42 Dollar. Am Ölmarkt sorgt für etwas Erleichterung, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China in den vergangenen Tagen zumindest nicht weiter zugespitzt hat.

+++

06:40

Der Franken notiert bei rund 0,9796 Franken je Dollar und bei etwa 1,0866 Franken je Euro.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1090 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung auf 106,26 Yen zu.

Oil holds gains after drone attack fails to disrupt Saudi output https://t.co/C9WSvGKDMO — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 19, 2019

+++

06:35

Die Tokioter Börse hat am Montag beflügelt von den guten US-Vorgaben zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte steigt um 0,6 Prozent auf 20'550 Punkte. Händler erklärten die Kursgewinne zudem mit Hoffnungen auf weitere Geldspritzen der Notenbanken und neue Konjunkturhilfen.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von FamilyMart Uny um 11,6 Prozent in die Höhe. Zuvor hatte die Handelskette mitgeteilt, bis zu rund 16 Millionen zusätzliche Aktien des Einzelhändlers Pan Pacific International Holdings bis August 2021 kaufen zu wollen.

(Reuters)