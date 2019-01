09:15

Auftrieb erhalten die europäischen Märkte laut Händlern vor allem von der starken Wall Street. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch erstmals seit Anfang Dezember wieder über der Marke von 25'000 Punkten und kam damit an die technisch wichtige 200-Tage-Linie heran.

Der SMI startet mit einem Plus von 0,5 Prozent. Er übersteigt damit wieder die 9000-Marke (9006 Punkte).

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Zinssatz zwar erwartungsgemäss unverändert belassen, mit den Formulierungen im dazugehörigen Statement aber für Rückenwind gesorgt. Bei künftigen Zinsanpassungen hat der zuständige Offenmarktausschuss eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert, was Anleger in Bezug auf Aktien optimistisch gestimmt hat. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Das Fed wird deutlich vorsichtiger", kommentierte ein Marktteilnehmer. "Die Wortwahl der Notenbank wird vorsichtig - fast schon übervorsichtig", meinte einer anderer.

Trotz guter Börsenstimmung schlecht ergeht es den Uhren- bzw. Luxusgüterwerte Swatch (-6,9 Prozent) und Richemont (-1,5 Prozent). Swatch hat - wie meist ohne vorherige Ankündigung und damit zumindest halbüberraschend - seine Schlüsselzahlen des letzten Jahres veröffentlicht. Vor allem bei den Gewinnzahlen wurden die Schätzungen (gemäss AWP-Konsens) relativ deutlich verfehlt. Die Zürcher Kantonalbank hat die Swatch-Inhaberaktie auf Untergewichten gesetzt.

Die Papiere des Genfer Konkurrenten Richemont werden von diesen Zahlen zumindest teilweise in Sippenhaft genommen und büssen entsprechend vorbörslich ebenfalls klar ein.

Die Roche-Zahlen (Genussschein +1,6 Prozent) werden hingegen deutlich freundlicher aufgenommen. Der Basler Pharmariese hat mit seinen (Kern)gewinnwerten den AWP-Konsens relativ klar übertroffen. Auch die Guidance für das laufende Jahr 2019 sei höher, als was der Markt erwartet habe, meinen Analysten. Die Novartis-Aktien (+0,6 Prozent) sind ebenfalls im Steigen begriffen, dies im Anschluss an die Zahlen vom Vortag. Deutlich im Plus sind auch die Zykliker ABB (+1,1 Prozent) und LafargeHolcim (+1,2 Prozent).

Leicht im Plus sind Lonza (+0,4 Prozent). Gestern war die Aktie um 7,3 Prozent gefallen. Im breiten Markt haben die beiden Kantonalbanken von Luzern (LUKB, +1,2 Prozent) und Bern (BEKB, +1 Prozent) ihre Abschlüsse für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Zudem hat der Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller Bucher (-0,4 Prozent) die Umsatzzahlen und erste Angaben zur Profitabilität publiziert.

Die Aussicht auf ein langsameres Zinstempo der US-Notenbank hat Anleger an den asiatischen Börsen am Donnerstag angelockt. Der Nikkei-Index legte 1,1 Prozent auf 20.773 Punkte zu, der breiter gefasst Topix kletterte auf den höchsten Schlussstand seit Mitte Dezember. In China gewann der Shanghaier Index 0,4 Prozent. Die Federal Reserve will es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen und signalisierte eine Pause bei ihren Zinsanhebungen. Händlern zufolge dürfte das tendenziell den Dollar schwächen und den japanischen Yen aufwerten lassen.

Das wiederum könne die exportorientierten Unternehmen an der Tokioter Börse belasten. Deswegen seien die Kursgewinne in Japan nicht so groß wie an der Wall Street ausgefallen, sagte Stratege Takuya Takahashi beim Handelshaus Daiwa Securities. Gefragt waren Hersteller von Chip-Ausrüstungen. Advantest hatte seine Gewinnerwartungen nach oben geschraubt. Aktien des Halbleiterherstellers Screen Holdings verloren hingegen rund zehn Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick für den Nettogewinn deutlich gesenkt hatte. "Das Marktumfeld verschlechtert sich, aber bei Screen sind hausgemachte Gründe für die kräftige Senkung verantwortlich", sagte Masahiro Nakanomyo, Aktienanalyst bei Jefferies Japan.

Der SMI steht gemäss Vorbörsenberechung von Julius Bär bei 0,6 Prozent höher und würde so bei 9018 Punkten eröffnen. Die gute Stimmung geht vor allem auf die US-Zentralbank Fed zurück, welche die Zinsen gestern nicht erhöhte (

">zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Roche-Bons (+1,2 Prozent) nach guten Zahlen und übertroffenen Erwartungen sind höher gestellt. Swatch (-6,3 Prozent) fällt hingegen nach einer wie üblich unangekündigten Ergebnisveröffentlichung: Die Zahlen des Uhrenkonzerns enttäuschen bei den Erwartungen. Auch Richemont (-0,8 Prozent) fallen. Bei Lonza (-0,8 Prozent) scheint die gestrige Anleger-Enttäuschung wegen des Abgangs von CEO Ridinger noch zu schmerzen.

Der Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Vortagesgewinne halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,15 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Auch die Gewinne zum Franken konnte der Euro halten. Das Währungspaar notierte am Morgen bei 1,1420 und damit ebenfalls praktisch gleich hoch wie am Vorabend. Entsprechend veränderte sich auch USD/CHF nicht gross, am Morgen lag der Kurs bei 0,9930.

Am Mittwochabend hatte der Euro sprunghaft um fast einen US-Cent zugelegt. Ausschlaggebend war, dass die US-Notenbank Fed einen geldpolitischen Kurswechsel signalisierte. Sie verzichtete darauf, weitere Zinsanhebungen in Aussicht zu stellen und brachte sogar die Möglichkeit einer langsameren Reduzierung ihrer durch Krisenmassnahmen aufgeblähten Bilanz ins Spiel. Ökonomen sprachen von der Möglichkeit, dass der Ende 2015 eingeschlagene Zinserhöhungskurs beendet sein könnte.

Am Donnerstag rücken zahlreiche Konjunkturdaten in den Fokus. Im Euroraum ragen Wachstumszahlen zum vierten Quartal heraus. Es wird ein nur schwaches Wachstum erwartet. In den USA werden mit den Neubauverkäufen die ersten Zahlen nachgereicht, die wegen des Haushaltsstreits und des zeitweisen Verwaltungsstillstands ausgefallen waren.

Im Sog der Fed-Ankündingung eines langsameren Tempos in der Zinspolitik hat sich die Tokioter Börse am Donnerstag von den Verlusten der Vortage erholt. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte legt um 1 Prozent auf 20'753 Punkte zu.

Unterstützung erhielten die Aktienmärkte wie zuvor bereits in den USA auch in Fernost von der US-Notenbank. Die Federal Reserve will es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen und signalisiert eine Pause bei ihren Zinsanhebungen. Händler verwiesen aber darauf, dass am Markt weiter Sorge wegen des starken Yen bestehe. Deshalb sei das Kursplus in Tokio auch geringer ausgefallen als an der Wall Street.

