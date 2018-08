06:45

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Aktienmärkte in Asien am Freitag in Schach gehalten. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schaukelt sich weiter hoch und drückt somit auf die Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag weitere Strafzölle auf chinesische Importgüter im Gesamtwert von 200 Milliarden US-Dollar angedroht. Zudem warteten Anleger auf den Arbeitsmarktbericht der USA, von dem sie sich weitere Aufschlüsse über die US-Wirtschaft und mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed erhoffen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,15 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,05 Prozent im Plus bei 22'527 Punkten.

Der Yen lag stabil, ein Dollar kostet 111,70 Yen. Der Euro legt leicht auf 1,1591 Dollar zu. Der Schweizer Franken wird mit 0,9955 Franken je Dollar und 1,1540 Franken je Euro gehandelt.

