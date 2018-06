07:34

Die Preise für Rohöl stehen Montagmorgen unter Druck. Die Nordseesorte Brent notiert bei 72,78 Dollar (-0,3 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI steht bei 63,87 Dollar (-0,6 Prozent).

Asia stocks fall in a soggy start to the week as US-China trade spat escalates. #Yen, #Gold gain in boost to havens w/ trade frictions heat up. #Oil pressured by oversupply fears, trade war. #Bitcoin trade around 2008 lows at $6400. pic.twitter.com/KIqm6GjDG4

