22:25

Trump sicherte sich einem Medienbericht zufolge im Handelsstreit Zugeständnisse von der EU. Die Union habe sich bereit erklärt, mehr Soja zu importieren und Industriezölle zu senken, berichtete der Sender CNBC unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Dow Jones. Demnach soll die EU auch darauf hinarbeiten, mehr Flüssiggas einzuführen. Trump und Juncker trafen sich im Weissen Haus, um über den Handelsstreit zu reden. Vertreter beider Seiten hatten sich vor dem Gespräch skeptisch gezeigt.

Gefragt waren in New York insbesondere Technologiewerte. "Der Technologiebereich ist relativ isoliert vom Handelskrieg, und daher läuft der Sektor in diesem Jahr so gut", sagte Portfoliomanager Lamar Villere vom Anlageberater Villere & Co.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 25'414 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 2846 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 7932 Punkte.

Bei den US-Einzelwerten sackten Boeing-Aktien um 0,7 Prozent ab. Die Kostenexplosion bei einem Tankflugzeug für die US-Streitkräfte überschattete den Vierteljahresbericht des Konzerns. Auch die Zahlen von General Motors und AT&T kamen am Markt nicht gut an. GM büssten 4,6 Prozent ein, AT&T 4,5 Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen dagegen Coca-Cola mit einem Kursplus von 1,8 Prozent. Der Getränkehersteller überzeugte mit seinen Ergebnissen die Anleger.

+++

17:40

Wenige Stunden vor dem Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger an der Schweizer Börse bedeckt gehalten. Der SMI notiert zum Börsenschluss mit 9020 Punkten um 0,2 Prozent höher. Das Geschäft verlief laut Händlern bis auf einzelne Spezialsituationen ruhig und ohne grosse Umsätze. Ergebnisse des Gesprächs werden erst am späten Abend erwartet.

15 der 20 SMI-Werte geben nach. Die Aktien von Lonza steigen um 6,6 Prozent, bei 305 Franken markierten sie zwischenzeitlich ein Rekordhoch. Der Pharmazulieferer hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn gemacht als Analysten erwartet hatten und hob die Umsatzprognose an.

Dagegen falllen die Anteile von Clariant um 3,0 Prozent zurück. Die Margen des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schreiben die Analysten der Zürcher Kantonalbank.

Die Aktien von Sulzer fallen um 3,6 Prozent. Im ersten Halbjahr steigerte Sulzer den Umsatz leicht auf 1,6 Milliarden von 1,57 Milliarden Franken und erwartet für das ganze Jahr eine Zunahme von 6 bis 8 Prozent. Das Ergebnis sei insgesamt gut, sagt ein Händler. Allenfalls habe der Anlagenbauer auf operativer Seite leicht enttäuscht.

Die Aktien der Grossbanken rutschten ab. UBS verlieren nach dem Kurssprung nach der Bekanntgabe eines Milliarden grossen Quartalsgewinns am Vortag 0,4 Prozent. Die Aktien von Rivalin Credit Suisse ermässigen sich um 1,2 Prozent.

Von den Anteilen der als konjunkturresistent geltenden Schwergewichten legen Roche am Tag vor der Bilanzvorlage 1,7 Prozent zu. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Mittwoch.)

+++

15:45

Enttäuschende Zwischenberichte von General Motors (GM) und Boeing trüben am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones sinkt um 0,2 Prozent, während der S&P 500 und der Nasdaq-Composite nahezu unverändert tendieren. GM brechen mehr als 6 Prozent ein. Der grösste US-Autobauer hatte seine Gewinnprognose gesenkt. Er begründete dies mit den höheren Rohstoffkosten nach der Verhängung von US-Zöllen auf Aluminium und Stahl aus der EU und China. Fiat Chrysler verlieren in New York nach einer Gewinnwarnung über 9 Prozent.

#Fiat Chrysler rechnet mit weniger Gewinn, GM bekommt Trumps Handelsstreit zu spüren - Autowerte unter Druck pic.twitter.com/VW3jYmxa5O — DER AKTIONÄR (@aktionaer) July 25, 2018

Boeing hob zwar seine Umsatzprognose an, verprellte die Anleger aber mit einer niedrigeren Umsatzrendite in der Rüstungssparte. Die Aktien rutschen um mehr als 2 Prozent ab, womit sie im Dow die rote Laterne halten.

Grösster Dow-Gewinner sind Coca-Cola mit einem Aufschlag von über 2 Prozent. Der Getränkehersteller profitiert von neuen Versionen seiner Diät-Limonaden. Der Gewinn stieg im zweiten Quartal um fast eine Milliarde auf 2,32 Milliarden Dollar. Der Umsatz ging nach dem Verkauf von Abfüllbetrieben um 8 Prozent auf 8,93 Milliarden Dollar zurück.

+++

12:15

Der Schweizer Aktienmarkt hat am späten Mittwochvormittag einen Teil seiner morgendlichen Gewinne wieder abgegeben. Vor dem Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem US-Präsidenten Donald Trump, das erst nach Börsenschluss stattfinden wird, fokussierten sich die Anleger auf die Halbjahresabschlüsse einer Reihe von Schweizer Unternehmen.

Der SMI steht kurz nach Mittag noch 0,1 Prozent höher bei 9013 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,2 Prozent auf 1482 Punkte und der breite SPI 0,1 Prozent auf 10'751.

Die deutlichsten Kursaufschläge unter den Bluechips verzeichnen Lonza mit +6,3 Prozent. Der Pharmazulieferer lieferte starke Halbjahreszahlen ab und erhöhte ausserdem die diesjährigen Zielvorgaben.

Auf der Gegenseite fallen Clariant mit Kursabgaben von 1,9 Prozent auf. Der Spezialitätenchemiehersteller hat im zweiten Quartal in Bezug auf die Umsatzentwicklung die Analystenerwartungen zwar übertroffen. Mit Blick auf das laufende Jahr scheine der unveränderte Ausblick aber zu enttäuschen, meinte ein Händler.

Im breiten Markt gehören EFG (-5,4 Prozent) und Valora (-4,9 Prozent) zu den grössten Verlierern. Das Bankeninstitut EFG veröffentlichte im Urteil der Analysten durchzogene Resultate für das erste Halbjahr 2018 und der Kioskbetreiber Valora vermochte auf Gewinnebene die Erwartungen nicht ganz zu erfüllen.

Zulegen können dagegen die Aktien von Bucher (+6,5 Prozent). Der Industriekonzern überzeugt den Markt vor allem mit seinem hohen Auftragseingang. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

10:50

Die Schweizer Börse hat sich am Mittwochmorgen wenig verändert. Vor dem Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump verhalten sich die Anleger laut Händlern vorsichtig. Der SMI notiert mit 9016 Zählern um 0,1 Prozent höher gegenüber dem Vortagesschlusskurs. Am Dienstag hatte der Leitindex erstmals seit Mitte Mai über der mehr psychologisch als charttechnisch wichtigen Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien der Firmen, die ihren Zwischenbericht veröffentlicht haben. Dabei stechen die Aktien von Lonza mit einem Kursplus von 6,0 Prozent hervor. Der Pharmazulieferer hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn gemacht als Analysten erwartet hatten und hob die Umsatzprognose an.

Dagegen fallen die Anteile von Clariant mit einem Kursabschlag von 2,8 Prozent auf. Die Margen des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schreiben die Analysten der Zürcher Kantonalbank.

Unter kräftigen Abgaben leiden die Aktien von Sulzer. Der Kurs bricht um 3,9 Prozent ein. Im ersten Halbjahr steigerte Sulzer den Umsatz leicht auf 1,6 von 1,57 Milliarden Franken und erwartet für das ganze Jahr eine Zunahme von 6 bis 8 Prozent. Das Ergebnis sei insgesamt gut. Allenfalls habe der Anlagenbauer auf operativer Seite leicht enttäuscht, sagt ein Händler.

Die Anteile von EFG International sacken um 5,0 Prozent ab. Der Vermögensverwalter verbuchte im ersten Halbjahr weniger Gewinn, konnte aber mehr Neugeld anziehen. Baader Helvea kritisierte vor allem die vielen Sonderfaktoren, die das Ergebnis beeinflusst hätten.

Am breiten Markt quittieren die Anleger ein besser als erwartetes Ergebnis des Landmaschinenherstellers Bucher mit einem Kursgewinn von 5,8 Prozent. Der Titel des Solarzulieferers Meyer Burger legte nach Erhalt eines grösseren Auftrags 4,9 Prozent zu. Dagegen büssen die Papiere des Detailhändlers Valora nach einem Gewinnrückgang im Halbjahr 4,8 Prozent ein.

+++

09:15

Der SMI tänzelt beim Start knapp über 9000 Punkten und steht de facto unverändert da. Die Vorgaben aus den USA für Mittwoch sind wenig hilfreich. Die US-Börsen schlossen am Dienstag erneut uneinheitlich. Auch die unerwarteten Stimulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft sorgten für keine nachhaltig positive Stimmung an den asiatischen Märkten.

Das für heute geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker zum Thema Handelszölle dürfte die Marktteilnehmer zudem eine abwartende Haltung einnehmen lassen. Wie gewohnt sorgte der US-Präsident im Vorfeld eines wichtigen Treffens für Verunsicherung bezüglich seiner Absichten.

Zeigte er sich zuerst unversöhnlich, in dem er den Europäern einmal mehr deutlich machte, dass er nicht vor weiteren Zöllen zurückschrecken könnte, schlug er später der EU einen Deal vor, in dem beide Seiten auf sämtliche Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen verzichten sollten. Konkrete Resultate aus dem Treffen werden nicht erwartet.

#Lonza überzeugt mit einem guten Halbjahr - einige Analysten sehen schon neue Kursrekorde für die beliebte #SMI-Aktie https://t.co/69h3NLijds — cash (@cashch) 25. Juli 2018

Nestlé (unv.), Novartis (-0,3 Prozent) und Roche (-0,1 Prozent) geben dem SMI keine Impulse nach oben. Die Schlagzeilen bei den Blue Chips setzen allerdings Lonza (+6,1 Prozent) und Clariant (+0,6 Prozent) nach der Vorlage von Zwischenberichten. Beide Unternehmen legten gute, über den Erwartungen liegende Resultate vor, wobei Lonza nach Ansicht eines Händlers noch einen Tick besser abschnitt als Clariant. Trotz der bereits hohen Erwartungen an Lonza erwarten einige Analysten bei der Aktie des Pharmazulieferers neue Kursrekorde.

Zu dem wenigen weiteren Kursgewinnern gehören UBS (+1 Prozent), die gestern nach gute Quartalszahlen mit einem Plus von 4,3 Prozent aus dem Handel gegangen waren. Verschiedene Analysten haben im Anschluss ihre Kursziele nach oben revidiert.

Im breiten Markt fallen Sulzer trotz guter Quartalszahlen um 1,2 Prozent zurück. Das Industrieunternehmen hat seine Prognosen angehoben. EFG fallen nach Zahlen um 3,6 Prozent. Bucher (noch kein Kurs) hat besser als erwartete Resultate veröffentlicht.

+++

09:00

Asiens vortags starke Börsen haben am Mittwoch bei insgesamt moderaten Kursausschlägen keine gemeinsame Richtung gefunden.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,46 Prozent höher bei 22 614,25 Punkten. Der Yen und die japanischen Anleiherenditen bewegten sich kaum von der Stelle, nachdem die japanische Notenbank - anders als von einigen Beobachtern spekuliert - darauf verzichtet hatte, mit einer Verringerung ihrer Anleihekäufe ihre ultralockere Geldpolitik etwas zu straffen.

An den chinesischen Börsen war die jüngste Erholung, die von Hoffnungen auf geldpolitische und konjunkturelle Stützungsmassnahmen angetrieben worden war, erst einmal zu Ende: Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandsbörsen verlor 0,12 Prozent auf 3577,38 Punkte. Die Landeswährung Yuan zeigte sich kaum bewegt, nachdem sie am Dienstag gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gesunken war.

+++

08:35

Der Kurs von Bitcoin hat erneut zugelegt. Die weltgrösste Kryptowährung steht nun bei 8331 Dollar. Damit setzt sich die Erholung des Kurses der vergangenen Tage fort.

Mehr zur Diskussion um Kryptowährungen: Können Kryptowährungen wieder ganz verschwinden?

+++

08:30

Spekulationen auf neue Konjunkturhilfen des wichtigen Handelspartners China geben der japanischen Börse erneut Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 22'614 Punkte. "Die Hoffnungen werden dem Markt noch einige Zeit Rückenwind verleihen", sagte Aktienhändler Yuya Fukue vom Vermögensverwalter Rheos.

Dem chinesischem Staatsrundfunk zufolge will die Regierung in Peking mit Hilfe einer "energischeren" Haushaltspolitik die Belastungen durch den Handelsstreit mit den USA abfedern. Vor diesem Hintergrund kletterte die Börse Shanghai zeitweise auf ein Vier-Wochen-Hoch von 2912,31 Punkten, bröckelte dann aber auf 2898,34 Stellen ab.

+++

08:15

Gemäss den von Julius Bär über den Vorbörsen-Kurse angestellten Projektionen geht der SMI leicht auf 9003 Punkte zurück. Am stärksten fallen dabei die Kurse von ABB (-0,14 Prozent), Adecco (-0,13 Prozent) sowie Swiss Re (-0,13 Prozent). Im Plus stehen nur Lonza (+1,4 Prozent), wo am Morgen gute Zahlen vorgelegt wurden.

Die @LonzaGroup erhöht nicht nur die diesjährigen Zielvorgaben für die Kern-EBIT-Marge, sondern auch gleich jene für das Umsatzwachstum. Den Aktien des Pharmazulieferers winken neue Kursrekorde. $LONN — cashInsider (@cashInsider) 25. Juli 2018

Die Aktie der UBS (+0,13 Prozent) dürfte noch etwas von den positiv aufgenommenen Resultaten von gestern profitieren. Das Plus bei Clariant (+0,21 Przent) dürfte ebenfalls von der Resultatpräsentation getrieben sein. Auch EFG (+0,92 Prozent) und Sulzer (+2,4 Prozent) steigen nach der Zahlenvorlage. AMS (+4,2 Prozent), wo da Resultat am Montagabend bekannt gegeben wurde, gewinnen offenbar dank Anschlusskäufen.

+++

07:50

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1684 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken zeigt sich die Europäische Gemeinschaftswährung bei einem Verhältnis von 1 zu 1,1607 wenig verändert.

+++

06:45

Im Sog der Wall Street sind am Mittwoch auch die asiatischen Börsen mit Gewinnen in den Handel gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,5 Prozent auf 22'619 Punkte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann im Vormittagshandel 0,2 Prozent. Händler erklärten die positive Marktstimmung auch mit Hinweisen, dass die chinesische Wirtschaft einen neuen Plan zur Marktstimulierung vorlegen könnte.

Here's what's fueling speculation the Bank of Japan will change policy https://t.co/EH04w9SFgr pic.twitter.com/Y3IKbdd8KG — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 25, 2018

Gewinner am japanische Markt waren vor allem Stahlproduzenten wie JFE mit mehr als drei Prozent im Plus. Gegen den Trend verloren die Aktien von Mitsubishi Motor um fast 4 Prozent, was Händler auf Gewinnmitnahmen zurückführten.

Im Devisenhandel konnte der Euro in Fernost leicht um 0,05 Prozent auf 1,1688 Dollar zulegen. Zum Yen gewann der Dollar ebenfalls 0,05 Prozent auf 111.26 Yen.

(Reuters/AWP/cash)