06:40

US-Präsident Donald Trump hält nach eigenen Angaben ein Handelsabkommen mit China innerhalb von etwa vier Wochen für denkbar. Es würden bei den laufenden Gesprächen schnelle Fortschritte erzielt, sagte Trump anlässlich eines Treffens mit dem chinesischen Unterhändler Liu He. Auch dieser sprach von grossen Fortschritten.

Nach China dürfte sich Trump Europa vorknöpfen https://t.co/EqE8jOcjb2 pic.twitter.com/eqcVvoY9Eq — WELT Politik (@WELT_Politik) 1. April 2019

Der Nikkei der 225 führenden Werte der japanischen Börse liegt zur Stunde um 0,4 Prozent bei 21'812 Punkten höher und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat.

Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien von Japan Post Insurance drei Prozent in die Höhe, nachdem der Lebensversicherer den Rückkauf von bis zu 50 Millionen Anteilsscheinen bekanntgegeben hatte.

+++

05:05

Der Schweizer Franken notiert bei rund 0,9999 Franken je Dollar und bei etwa 1,1228 Franken je Euro.

Der Euro bewegte sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1223 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung auf 111,80 Yen zu.

+++

02:05

Wegen eines Feiertages bleiben die Aktienmärkte in China und Hongkong am heutigen Freitag geschlossen. Der Handel wird wieder am Montag (8. April) aufgenommen.

(Reuters)