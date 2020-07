12:45

Die Futures der US-Börsen sind am Montag klar im Plus. Dies deutet auf eine positive Handelseröffnung hin. In New York öffnet der Handel um 15.30 Uhr europäischer Zeit.

S&P 500: +0,9 Prozent

Nasdaq: +0,5 Prozent

Dow Jones: +1,1 Prozent

12:05

Die europäischen Indizes stehen dank den Impfstoff-Hoffnungen am Mittwoch im Plus. Einzig der spanische Leitindex IBEX 35 weist ein Minus von 0,3 Prozent aus.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

11:30

Der SMI gewinnt gegen 11.05 Uhr 1,1 Prozent hinzu auf 10'370,17 Punkte und notiert damit auf seinem bisherigen Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,0 Prozent auf 1'566,89 und der breite SPI um 1,1 Prozent auf 12'823,25 Zähler. Unter den 30 SLI-Titeln stehen 22 Gewinnern sieben Verlierer gegenüber, Julius Bär sind unverändert.

Mit einem Vorsprung führen die Swatch-Aktien (+4,1 Prozent) die Gewinnerliste unter den Blue Chips an. Bereits am Vortag waren sie nach schwachen Zahlen des Uhrenkonzern mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Der Geschäftseinbruch war erwartet worden. In ihren ersten Reaktionen äussern sich die Analysten am Tag nach den Zahlen allerdings uneinheitlich. Während KeplerCheuvreux die EPS-Schätzungen und das Kurzsiel klar erhöht, sorgen sich die SocGen-Experten um die Kostenbasis.

Branchenkollege Richemont (+1,7 Prozent) gewinnt im Vorfeld der am (morgigen) Donnerstag anstehenden Quartalszahlen etwas stärker als der Markt hinzu.

Mit Lonza, Sonova, Alcon und Vifor Pharma werden vor allem zahlreiche Vertreter aus dem Gesundheitssektor gesucht, wie die Kursgewinne zwischen 3,9 und 1,5 Prozent zeigen. Bei Lonza sorgen die Nachrichten von Moderna, mit der Lonza zusammenarbeitet, für den Kurssprung. Allerdings warnen einige Akteure am Markt, dass schon viel Positives im Kurs enthalten sei.

Verstärkt gesucht sind auch die beiden Technologiewerte Logitech (+2,9 Prozent) und Temenos (+2,8 Prozent). Der Bankensoftware-Spezialist Temenos wird am heutigen Mittwochabend nach Handelsschluss Zahlen vorlegen. Logitech folgt er in der kommenden Woche, profitiert aktuell aber von einem Analystenkommentar von KeplerCheuvreux.

Dass sich der Markt so gut hält, verdankt er auch den drei Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche, die mit Aufschlägen zwischen 1,2 und 1,3 Prozent etwas stärker als der Gesamtmarkt zulegen.

11:25

Im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für Apple in Irland hat die EU-Kommission eine Schlappe vor Gericht erlitten. Das EU-Gericht in Luxemburg annullierte die Nachforderung der Kommission aus dem Jahr 2016, wie die Richter am Mittwoch mitteilten.

10:45

Konjunkturhoffnungen treiben die Ölpreise. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 43,42 Dollar je Fass. Die vom American Petroleum Institute (API) ermittelten wöchentlichen US-Öllagerbestände sanken um 8,3 Millionen Barrel und damit stärker als erwartet. Zudem hoffen Investoren auf preisstützende Maßnahmen der Erdölexporteure. Wichtige Mitglieder der OPEC und ihrer Verbündeten, darunter Russland, die gemeinsam als OPEC+ bezeichnet werden, wollen entscheiden, ob sie die im Juli endenden Fördermengenkürzungen von 9,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) verlängern oder auf 7,7 Millionen bpd lockern wollen.

09:45

Der SMI handelt nach einer starken Eröffnung ein bisschen tiefer (+0,8 Prozent) bei 10'340 Punkten. Die Finanztitel rutschen derweil in den negativen Bereich.

Top und Flops des Swiss Market Index um 09:45 (Quelle: cash.ch).

09:35

Den dreizehnte Handelstag in Folge erhöhten Gold-ETFs (Exchange Traded Funds) ihre Goldbestände. Die totalen Goldbestände wuchsen in diesem Jahr schon 26 Prozent auf 104,7 Millionen Unzen Gold.

09:20

Die Aktien des Biotechunternehmens und Lonza-Partners Moderna legten am Dienstag nachbörslich 17 Prozent zu, nachdem positive Resultate zu ihrem Impfstoffkandidaten in einer Studie vermeldet wurden.

09:05

Der SMI gewinnt 1,0 Prozent auf 10'360 Punkte hinzu. Sämtliche 20 SMI-Titel ziehen an. Die Aufschläge liegen zwischen +0,5 Prozent für Swiss Re und +3,0 Prozent für Swatch.

Befeuert wird die Stimmung durch Nachrichten vom US-Biotechunternehmen Moderna, wonach sein Impfstoff-Kandidat gegen Corona robuste Ergebnisse in ersten Tests erzielt hat. Das hat für mehrheitlich starke Vorgaben gesorgt.

Generell führe im aktuellen Umfeld mit dauerhaft tiefen Zinsen und einer anhaltend expansiven Geldpolitik der Notenbanken auf der Suche nach Rendite kein Weg an Aktien vorbei, erklärt ein Händler. So hat etwa die Bank of Japan am Morgen auch ihren aktuellen Kurs bestätigt. Einig sind sich die Marktteilnehmer, dass die wieder aufflammenden US-chinesischen Spannungen einen Risikofaktor darstellen.

Bei Swatch reagieren Investoren erleichtert auf die Nachricht, dass die Wettbewerbskommission (Weko) die Swatch-Tochter ETA nicht mit neuen Lieferverpflichtungen und Lieferbeschränkungen bei der Belieferung Dritter mit mechanischen Uhrwerken belegt. ETA bleibe aber marktbeherrschend, hält die Weko fest.

Branchenkollege Richemont (+1,4 Prozent) gewinnt im Vorfeld der am morgigen Donnerstag anstehenden Quartalszahlen mit dem Markt hinzu.

Überdurchschnittlich fester präsentieren sich Lonza (+2,8 Prozent). Sie profitieren klar von den Nachrichten des US-Partners Moderna. Die Aktien des Biotechunternehmens sind am Dienstag im nachbörslichen Handel in den USA zweistellig nach oben geschnellt.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé und Roche (+0,5 und+0,9 Prozent) hinken angesichts der steigenden Zuversicht dem Markt etwas hinterher, während Novartis mit +1 Prozent Schritt halten.

Mit Bossard und DKSH haben am Morgen im breiten Markt weitere Unternehmen Zahlen vorgelegt. Bossard (+3,5 Prozent) hat trotz Rückgängen im ersten Semester besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. DKSH (+0,5 Prozent) hat die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, beim EBIT dagegen leicht übertroffen. Die Aktie bewegt sich vorbörslich mit dem Markt.

08:20

08:10

Der SMI wird von Julius Bär um 1,0 Prozent bei 10'359 Punkten höher berechnet. Alle 20 Titel stehen im Plus. Die Aktien der Swatch Group gewinnen mit plus 2 Prozent am meisten. Dicht dahinter folgen die Aktien von Lonza (+1,8 Prozent). Der Corona-Impfstoff von Lonza-Partner Moderna erzielt in einer neuen Studie gute Ergebnisse.

Der breite Markt legt vorbörslich 0,9 Prozent zu. Nach der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse gewinnen die Aktien des Schweizer Dienstleistungs- und Handelskonzerns DKSH 1 Prozent. Auch der Industriekonzern Bossard kann mit seinen Zahlen die Anleger überzeugen. Die Aktien legen um 2 Prozent zu.

07:45

Der Euro hat die Kursgewinne der vergangenen Handelstage fortgesetzt und in der Nacht zum Mittwoch gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand seit etwa vier Monaten erreicht. Zeitweise wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1423 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit März. Am Mittwochmorgen ist der Kurs bis auf aktuell 1,1395 Dollar zurückgekommen.

Zum Franken kann sich die Gemeinschaftswährung oberhalb der 1,07er Marke behaupten. Aktuell kostet ein Euro 1,0717 Franken. Der US-Dollar ist mit 0,9404 Franken ebenfalls wieder etwas fester.

Marktbeobachter sprechen allerdings von einer gewissen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug seit Beginn der Woche Auftrieb verliehen hat. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank wird der Dollar durch die Zuspitzung der Corona-Krise in den USA belastet. "Was ein Markt so gar nicht mag, sind Krisenherde oder Unsicherheitsfaktoren, die ausser Kontrolle scheinen", sagt Praefcke. Genau dies würde sich derzeit in den steigenden Infektionszahlen in den USA widerspiegeln. "Das Virus kostet den Dollar mittlerweile seine Funktion als sicherer Hafen, denn die Krise ist im Herzen der USA angekommen", erklärte sie.

07:25

Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street dürfte sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erholen. Der Leitindex Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge deutlich im Plus starten. Die Angst vor einem Rückschlag bei der Erholung der Weltwirtschaft hatte die Rally an Europas Börsen am Dienstag vorerst gestoppt. Anleger sorgten sich außerdem wegen der wachsenden politischen Spannungen zwischen den USA und China.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 22'853 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1583 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1 Prozent.

Der Risikoappetit wurde durch den Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 von Moderna angeregt, der in einer laufenden Studie im Frühstadium seine Sicherheit unter Beweis stellte und zeigte, dass bei allen Probanden die erwünschte Immunreaktion hervorrief. "Der Impfstoff ist mehr als ein Show-Stopper. Er ist der ultimative Rezessions-Stopper", sagte Stephen Innes, Marktstratege bei AxiCorp.

Und die Aktien stiegen trotz anhaltender schlechter Nachrichten aus den USA: Drei US-Bundesstaaten meldeten neue Rekordzahlen bei Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus. Auch die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China konnten die Börsianer nicht verschrecken. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Sanktionsgesetze, um China für das Hongkonger Sicherheitsgesetz, "zur Rechenschaft zu ziehen".

"Obwohl ein Missverhältnis zwischen den Finanzmärkten und der Realwirtschaft weiterhin in vollem Umfang besteht, kann die Entfernung eines einzigen rezessiven Inputs über einen Impfstoff den Weg für eine schnelle wirtschaftliche Erholung ebnen", erklärte Innes hinzu. "Die positiven Nachrichten über den Impfstoff können also einen grossen Beitrag zur Erklärung der Dissonanz zwischen der Veränderung der Börsenstimmung im Verhältnis zur Angst an der Main Street leisten."

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,28 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0019 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9404 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1396 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0718 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2568 Dollar.

