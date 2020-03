09:10

Der Swiss Market Index startet mit einem Minus von 3,8 Prozent in den Handel. Die Aktie von Richemont verliert mit 8,7 Prozent dabei am meisten. Die Aktien von UBS und Credit Suisse fallen beide rund 6 Prozent. Nestlé und Novartis verzeichnen ein Minus von je 1,5 Prozent.

Eine Stütze ist der Genussschein von Roche. Er steigt 0,4 Prozent. Am breiten Markt sinkt Sonova 8 Prozent. Der Hörgerätehersteller stoppt das Aktienrückkaufprogramm.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 2,73 Prozent tiefer geschätzt. Am ärgsten trifft es die Aktie von ABB mit einem Minus von 3,9 Prozent. Swiss Life steht am bsten da (minus 1,8 Prozent).

Am breiten Markt steht die Aktie von AMS mit einem Minus von 33 Prozent da. Georg Fischer notiert 0,3 Prozent im Plus.

Die Fed kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Sonntagabend überraschend zum zweiten Mal binnen zwei Wochen. Die Notenbank wird zudem zur Stützung der Wirtschaft in den kommenden Wochen mindestens 700 Milliarden Dollar in die Hand nehmen.

+++

08:03

Die Futures für die Wall Street sackten in der Nacht so weit ab, dass die Schutzmechanismen ausgelöst und der Handel gestoppt wurde. Auch am Montagmorgen deuten die Futures weiterhin nach unten. Die Futures auf dem Dow Jones stehen derzeit 4,5 prozent im Minus.

+++

08:05

Die Kurse der US-Staatsanleihen schiessen in die Höhe, nachdem die Federal Reserve im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie ihre Zinssätze auf nahe Null gesenkt hat. Der massive Ausschlag rückt nun auch negative US-Renditen in den Bereich des Möglichen.

Die Rendite der zehnjährigen Treasuries fiel am Montag um bis zu 34 Basispunkte und läuft damit auf ihren tiefsten Absturz an einem Handelstag seit 2009 zu. “Die Treasury-Renditen werden jetzt gegen Null oder niedriger gehen”, sagte Torsten Slok, Chefökonom der Deutschen Bank. Nun sei die Tür offen, dass die Renditen der US-Langläufer “negativ werden”.

+++

+++

07:30

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein weiterer tiefroter Wochenstart ab. Laut dem vorbörslichen Kurs der IG Bank dürfte der Leitindex SMI bei rund 8'155 Punkten und damit 2,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eröffnen. Damit würde er sein bisheriges Jahrestief von 8'169 Zählern nochmals unterschreiten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht mit einem Minus von 2,8 Prozent da.

Die Fed kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Sonntagabend überraschend zum zweiten Mal binnen zwei Wochen. Die Notenbank wird zudem zur Stützung der Wirtschaft in den kommenden Wochen mindestens 700 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Die aggressiven geldpolitischen Schritte der Fed zielten darauf ab, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-Virus und die daraus resultierende Angst der Investoren zu beruhigen.

"Nach jedem historischen Standard war Art und Umfang dieser Maßnahmen außergewöhnlich", sagte Nathan Sheets, Chefökonom bei PGIM Fixed Income. "Dies ist eine drastische Aktion und die Fed hat wirklich die großen Geschütze aufgefahren." Dennoch zeigte die Finanzpolitik nicht direkt den gewünschten Erfolg: "Die Investoren wollen viel mehr US-Konjunkturimpulse sehen und Beweise dafür, dass die Trump-Regierung energisch und wirksam auf die Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagiert, die sich aus der Krise ergeben", erklärt Sheets.

"Die Leistung der Wirtschaft und der Märkte wird hauptsächlich von der Schwere und Dauer des Ausbruchs des Virus bestimmt."Die neuesten Daten aus China unterstrichen auch, welchen wirtschaftlicher Schaden die Krankheit bereits angerichtet hat - die Industrieproduktion musste einen Rückgang um 13,5 Prozent, der Einzelhandelsumsatz von 20,5 Prozent hinnehmen.

Latest from Bloomberg @economics

-Fed cuts main interest rate to near zero

-Europe widens virus lockdown, moves to limit economic damage

-Three of the biggest Arab economies pledge almost $47 billion to limit the economic damage due to coronavirushttps://t.co/sCYjKgtp78 — Bloomberg (@business) March 16, 2020

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,8 Prozent auf 107,01 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9944 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9496 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1115 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0556 Franken.

+++

05:50

Der Preis von Gold steigt um 1 Prozent auf 1545 Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis der Sorte Brent sinkt um 6 Prozent auf 32,70 Dollar

(Reuters)