06:00

Die iranischen Raketenangriffe auf US-Ziele im Irak haben die Börsen in Asien am Mittwoch belastet. Am Markt sei die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise bis hin zu einem neuen Krieg am Golf gewachsen, sagten Analysten. Investoren suchten Zuflucht in sicheren Anlagehäfen.

The White House is preparing for a possible address by the President as Iran threatens to attack inside America if the US responds to missile attacks https://t.co/uD7yRleMYW pic.twitter.com/8PPcLRrFD4 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2020

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei um 1,3 auf 23'270 Punkte ab. Auch in China ging es bergab. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

+++

05:50

Angesichts der militärischen Spannungen im Mittleren Osten legen die Ölpreise und die "Krisenwährung" Gold zu. Die führende Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,5 Prozent auf 69,30 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI kostete mit 63,63 Dollar pro Barrel rund ein Prozent mehr. Der Goldpreis kletterte um rund ein Prozent auf 1590 Dollar je Feinunze.

Oil futures in London briefly surged more than 5% to almost $72 a barrel after Iran attacked two U.S.-Iraqi bases https://t.co/JPuPHIH8rw pic.twitter.com/YYVsEdoBEa — Bloomberg Markets (@markets) January 8, 2020

+++

05:15

Am Devisenmarkt in Fernost verlor der Dollar zur japanischen Währung 0,1 Prozent auf 108,35 Yen und stagnierte zur chinesischen Devise bei 6,9440 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9696 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1153 Dollar und notierte bei 1,0819 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3131 Dollar.

+++

05:00

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 28.583,68 Punkte. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 9.068,58 Punkten und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 3.237,18 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)