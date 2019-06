06:40

Der Nikkei mit den 225 grössten Titeln der japanischen Börse steigt um 1,8 auf 20'774 Punkte. Die Tokioter Börse ist den Vorgaben der Wall Street gefolgt und hat deutlich im Plus tendiert. Wie zuvor in New York sorgten Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed für Freunde am Markt.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

05:00

Der Euro hat zum Franken wieder leicht aufgewertet. Der Kurs steht aktuell bei 1 zu 1.173. Der Franken hat aber in den vergangenen Tage deutlich aufgewertet und steht in der Nähe eines Zwei-Jahres-Tiefs. Dies dürfte sich auch nicht so schnell ändern, wie Dave Lafferty von Natixis zu cash.ch sagte:

Währungsentwicklung - «Der Franken wird weiter aufwerten» https://t.co/gS4XO3rwWV — cash (@cashch) 4. Juni 2019

Ein Euro wurde mit 1,1262 Dollar bewertet nach 1,1251 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 108,05 Yen gehandelt nach 108,14 Yen in den USA.

(cash/AWP/Reuters)