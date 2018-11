06:45

Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch zugelegt. Investoren schöpften Hoffnung, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Deeskalation kommen könnte, sagten Analysten. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte gesagt, dass das für Samstagabend geplante Abendessen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping während des G20-Gipfels möglicherweise das Blatt wenden könne. Das stützte bereits die US-Börsen.

In Japan liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zum Ende des Vormittagshandels um 1,1 Prozent höher bei 22'103 Punkten.

Japan's $7.7 trillion wealth pool is Asia's largest, but China is catching up https://t.co/DtRR1vxVKW pic.twitter.com/5CstD6MzmV

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 28. November 2018