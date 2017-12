09:10

Der SMI legt zum Wochenstart um 0,75 Prozent auf 9344 Punkte zu. Rückenwind erwarten Händler durch die Verabschiedung der Steuerreform durch den US-Senat am Samstag. Finanzwerte und Zykliker werden dadurch angetrieben. Am vergangenen Freitag waren die US-Börsen noch durch Nachrichten zur Russland-Affäre etwas unter Druck geraten. In Asien zeigt sich am Montagmorgen ein verhaltenes Bild. In Japan gab der Nikkei etwas nach, während die chinesischen Festlandbörsen uneinheitlich tendierten. Mit einigen Daten zur Industrieproduktion aus Europa und den USA stehen zum Wochenauftakt auch Makrodaten im Fokus.

Rückenwind kommt zum Wochenauftakt auch von einer Reihe von Analystenstudien. So hat die Deutsche Bank das Rating für ABB (+1,3 Prozent) auf "Buy" von "Neutral" angehoben und das Ziel auf 29 von 23,50 Franken erhöht. Der Analyst verweist auf das spätzyklische Profil des Unternehmens und rechnet mit steigenden Ordereingängen. Auch für Clariant (+1,3 Prozent)und Givaudan (+1,1 Prozent) hat die Deutsche Bank die Kursziele angehoben, die "Hold"-Bewertungen aber bestätigt.

Nach oben schwingen auch die Grossbanken CS (+1,9 Prozent) und UBS (+1,3 Prozent) sowie Zykliker wie Adecco (+0,7 Prozent) oder LafargeHolcim (+1 Prozent). Die Schwergewichte Novartis (+0,2 Prozent), Roche (+0,2 Prozent)und Nestlé (+0,6 Prozent) steigen etwas verhaltener. Eine US-Tochtergesellschaft von Roche hat von der FDA die Zulassung für eine Begleitdiagnostik in der Krebsbehandlung erhalten. Bei Nestlé werde ein Angebot für die Consumer Health-Sparte der deutschen Merck vorbereitet, hiess es laut Insidern in einem Medienbericht am vergangenen Freitag.

Im breiten Markt kooperiert Idorsia beim Wirkstoff Aprocitentan (ACT-132577) mit der Pharmasparte Janssen des US-Konzerns Johnson&Johnson. Der US-Konzern, der Actelion übernommen hatte, übte eine entsprechende Option aus. Idorsia erhält eine einmalige Meilenstein-Zahlung in Höhe von 230 Mio USD. Zudem seien Lizenzzahlungen vereinbart, die gestaffelt nach Umsatzentwicklung auf bis zu 35 Prozent steigen können.

AMS (+6 Prozent) hat einen neuen optischen Sensor zur Steuerung von Beleuchtung lanciert. Zudem hat Barclays in einer Branchenstudie die Bewertung auf "Overweight" von "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 120 von 85 Franken angehoben. Der Analyst rechnet mit einem steigenden Einsatz von 3D-Sensoren. Trotz der starken Performance könne der Kurs 2018 und 2019 weiter steigen.

Börsenschluss in Asien: Die US-Steuerreform, die den Senat am Freitag passierte, geriet für die Anleger in Japan in den Hintergrund. Im Fokus standen die Ermittlungen gegen den Ex-Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump. Der hatte am Wochenende seine Schuld eingestanden, Kontakte nach Russland aufgenommen zu haben.

Der Nikkei 225 verlor am Montag 0,49 Prozent und beendete den Handel bei 22 707,16 Punkten. Anleger seien tief verunsichert über die weiteren Entwicklungen in der Russland-Affäre des US-Präsidenten. So zögen sich Investoren erst einmal zurück. Zudem nahmen Anleger Gewinne mit, bewertete ein Marktbeobachter den heutigen Handel. Bei den Einzelwerten zählten Elektrowerte zu den Verlierern. Das Elektronik- und Maschinenbauunternehmen Fanuc stand zum Schluss knapp zwei Prozent im Minus.

In China dagegen sind die Börsen überwiegend positiv in die Woche gestartet. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, stand zum Handelsende 0,52 Prozent im Plus bei 4018,86 Punkten.

Der Hang Seng in Hongkong konnte sich nach einer schwachen letzten Woche wieder erholen. Er stand kurz vor Handelsende ein gutes halbes Prozent im Plus.

Der SMI steht vorbörslich um hohe 1 Prozent im Plus und erreicht damit 9365 Punkte. Am stärksten zieht die Aktie von ABB (+2,3 Prozent) an, die eine Heraufstufung erfuhrt. Hintergrund dürfte auch sein, dass in den USA Steuersenkungen für Unternehmen nach einem Senatsentscheid sehr wahrscheinlich geworden sind.

Auch andere Zyklier sowie die Banken sichtbar im Plus (zu den vorbörslichen SMI-Kursen). Am breiten Markt profitiert AMS (+2,7 Prozent) von einer Heraufstufung, während der erst seit dem Sommer gelistete Titel von Idorsia (+4 Prozent) von der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Janssen (Johnson&Johnson) getrieben ist. Die beiden Firmen würden künftig gemeinsam den Wirkstoff Aprocitentan zur Behandlung von therapieresistenter Hypertonie entwickeln und vermarkten. Im Zuge dessen erhält Idorsia eine Meilenstein-Zahlung von 230 Millionen Dollar, die im vierten Quartal ausgewiesen wird. Idorsia war im Juni nach der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson vom Basler Biotechnologiekonzern abgespalten worden.

Weitere Impulse werden von einer Reihe von US-Konjunkturzahlen erwartet. Dazu zählen unter anderem die Bestellungen für langlebige US-Güter am Nachmittag. Höhepunkt des wöchentlichen Zahlenreigens dürfte der offizielle Bericht zum Arbeitsmarkt der US-Regierung am Freitag sein.

Am Sonntagnachmittag kostete ein Bitcoin auf mehreren namhaften Handelsplattform rund 11'800 US-Dollar - und damit so viel wie noch nie.

Seit ein paar Wochen schwanken die Kurse extrem: Noch am Donnerstag war der Bitcoin nach einem Sprung über die Marke von 11 000 Dollar wieder auf rund 9000 Dollar zurückgefallen. Notenbanker warnten vor diesem Hintergrund erneut vor der Unberechenbarkeit der Digitalwährung. Zu Jahresbeginn stand der Bitcoin erst bei 1000 Dollar.

Am Freitag hatte der Bitcoin allerdings eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einem etablierten Finanzprodukt genommen: Bereits in zwei Wochen wird es erstmals sogenannte Terminkontrakte auf Bitcoins geben, wie der weltgrössten Börsenbetreiber CME ankündigte. Diese Meldung hatte dem Bitcoin neuen Schwung verliehen.

Die japansische Börse bekundet Mühe. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zur Stunde um 0,3 Prozent tiefer bei 22'747 Punkten. Verluste verzeichneten einige grosse Standardwerte wie die Aktien des Roboterbauers Fanuc (minus 1,4 Prozent) oder des Telekomkonzerns Softbank (minus 0,8 Prozent). Dagegen legten Papiere von Einzelhandelsunternehmen nach Vorlage starker monatlicher Verkaufszahlen zu.

Der Euro wurde mit 1,1874 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,73 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9821 Franken je Dollar und 1,1658 Franken je Euro.

