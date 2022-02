08:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Bell: Vontobel erhöht Kursziel von 285 auf 287 Franken, "Hold"

Vontobel erhöht Kursziel von 285 auf 287 Franken, "Hold" Credit Suisse: Berenberg senkt Kursziel von 11 auf 10,5 Franken, "Buy"

Berenberg senkt Kursziel von 11 auf 10,5 Franken, "Buy" Komax: Research Partners erhöht Kursziel von 300 auf 325 Franken, "Kaufen"

Research Partners erhöht Kursziel von 300 auf 325 Franken, "Kaufen" Swatch: Bank of America erhöht Kursziel von 275 auf 335 Franken

Bank of America erhöht Kursziel von 275 auf 335 Franken Zurich Insurance: UBS erhöht Kursziel von 500 auf 520 Franken, "Buy"

+++

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index (SMI) um 0,92 Prozent bei 12'119 Punkten tiefer. Kein SMI-Titel befindet sich vorbörslich im Plus. Das grösste Kursminus verzeichnen die Aktien von ABB und UBS (je -1,3 Prozent).

Der breite Markt verliert 0,97 Prozent. Die Aktien Clariant (-4 Prozent) sacken am deutlichsten ab. Der Basler Spezialchemiekonzern Clariant verschiebt die für Mittwoch geplante Publikation seines Zahlenkranzes für das Jahr 2021. Als Grund werden Hinweise von Whistleblowern genannt.

+++

07:40

Auf Furcht vor Lieferausfällen bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen am Montag jeweils etwa zwei Prozent und sind mit 96,16 beziehungsweise 94,94 Dollar je Barrel so teuer wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. "Wenn es Truppenbewegungen gibt, wird der Brent-Preis problemlos über die Marke von 100 Dollar springen", prognostiziert Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

+++

07:25

Am Valentinstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Wieder aufgeflammte Zins- und Inflationssorgen hatten den Leitindex am Freitag gebremst. Er verlor 0,4 Prozent auf 15'425,12 Punkte.

Nervös machten Investoren zu Wochenbeginn ausserdem die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz reist daher nach Kiew und Moskau, um eine Lösung für die Krise zu finden. Daneben stehen einige Firmenbilanzen auf der Agenda: im Inland legen unter anderem der Saatgut-Anbieter KWS Saat Zahlen vor, aus dem Ausland der Reifen-Hersteller Michelin und das Softwarehaus Temenos. Es werden keine relevanten Konjunktur-Indikatoren erwartet.

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,72 Prozent tiefer.

+++

cash-Interview mit Alfonso Peccatiello - «Wenn die Realzinsen langfristig ansteigen, haben wir alle ein Problem» https://t.co/IFsducfjJn pic.twitter.com/ws9667rOa4 — cash (@cashch) February 13, 2022

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,1 Prozent tiefer bei 27'110 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,6 Prozent und liegt bei 1932 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert ebenfalls 0,6 Prozent.

Die Märkte sind bereits in Aufruhr, seit eine hohe US-Inflationsrate Spekulationen ausgelöst hat, die US-Notenbank Fed könnte die Zinsen im März um volle 50 Basispunkte anheben. "Ein breit angelegter Inflationsdruck hat früher als erwartet zu einem synchronisierten Wechsel zu einer restriktiven Politik in der ganzen Welt geführt", sagte Bruce Kasman, Chefökonom bei JPMorgan. "Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass sich dies im März in aggressiven Massnahmen niederschlagen wird." Es spiegele eher die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Omikron, geopolitischen Spannungen und dem Kaufkraftverlust durch die hohe Inflation wider - alles Faktoren, die das Wachstum im laufenden Quartal stark belasten würden.

-Oil extends a rally as geopolitical risks over Ukraine fan demand, with the U.S. benchmark nearing $95 a barrel

-Shares in Hong Kong and South Korea decline more than 1%

-Japan’s Topix Index falls 2%

-China stocks https://t.co/cz7XSzLmVX pic.twitter.com/WEtbr4Cqqe — Bloomberg (@business) February 14, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,49 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3591 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9249 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1340 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0493 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3539 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/BloombergReuters)