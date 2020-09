10:00

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag etwas von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Der Leitindex Dax rückte im frühen Handel um 0,83 Prozent auf 12'647 Punkte vor. Am Vortag war das Börsenbarometer aus Furcht der Anleger vor einer neuerlichen Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent abgerutscht.

Dabei hätte es fast seinen grössten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war.

+++

09:15

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag auf Erholung. Damit stemmt sich der Markt gegen die eher schwachen Vorgaben aus Übersee. In den USA ist die Wall Street am Montag ebenfalls abgesackt und hat damit die Richtung der asiatischen Märkte am Dienstagmorgen vorgegeben. Die Börse in Tokio ist allerdings auch an diesem Dienstag wegen eines Feiertages geschlossen.

Auslöser für die Verkaufswelle sind die steigenden Infektionszahlen in einigen europäischen Ländern sowie in den USA. Sie schüren die Sorgen vor weiteren Lockdowns. Die wirtschaftlichen Folgen wären nicht abzuschätzen, sind sich Händler einig.

Zudem bleiben die USA ein Unruheherd. Während die Nervosität vor den US-Wahlen steigt, wird eine Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket immer unwahrscheinlicher. Vielmehr zeichnet sich ab, dass es wegen einer geplanten Neubesetzung am Obersten Gerichtshof zu weiterem politischen Gerangel kommen wird.

Eine Viertelstunde nach Börsenbeginn steht der SMI um 0,4 Prozent auf 10'366 Punkten höher.

Die Aktien des Pharmakonzerns Roche (+0,7 Prozent) profitieren von einem Analystenkommentar. Die Experten von Goldman Sachs meinen, dass dem Konzern im besten aller Fälle in den kommenden Jahren ein durchschnittliches Wachstum von bis zu 9 Prozent gelingen könnte. Auch die Pharma- respektive Gesundheitstitel Lonza (+1,2 Prozent) und Alcon (+0,6 Prozent) schieben sich an Richtung der oberen Kante der Tabelle.

Im breiten Markt gewinnen DKSH (+2 Prozent) nach dem gestrigen Investorentag hinzu. Die ersten Kommentare fallen positiv aus. Basilea (+0,7 Prozent) können zunächst mit Studiendaten überzeugen.

+++

Wichtige Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Roche: Goldman Sachs erhöht von 384 auf 442 Franken - 'Buy'

Credit Suisse: Octvian beginnt Abdeckung mit 14,70 Franken - 'Buy'

Kühne+Nagel: UBS erfhht von 155 auf 173 Franken - 'Neutral'

SoftwareOne: UBS erhöht von 20,65 auf 26 Franken - 'Neutral'

SoftwareOne: Deutsche Bank erhöht von 26 auf 28,50 Franken - 'Buy'

Siegfried: Research Partners erhöht von 410 auf 570 Franken - 'Halten'

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,5 Prozent bei 10'379 Punkten höher. Für Zykliker und Banken werden die stärksten Kursgewinne projiziert. Roche (+0,7 Prozent) profitiert von einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs.

Am breiten Markt sind die Zeichen ebenfalls günstig. Unter anderem stechen Softwareone (+1 Prozent) heraus, wo die Deutsche Bank und die UBS das Kursziel erhöht haben.

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste leicht ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,34 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um zwölf Cent auf 39,42 Dollar.

Am Montag hatten die Rohölpreise deutlich nachgegeben. Ausschlaggebend war die allgemein schlechte Stimmung an den Finanzmärkten. Für Verunsicherung sorgten die vielerorts steigenden Corona-Neuinfektionen. Es geht die Furcht um vor weiteren grösseren Corona-Beschränkungen mit harten wirtschaftlichen Folgen. Dies würde auch die ohnehin fragile Erdölnachfrage treffen.

Zusätzliche Belastung bringt die Ankündigung Libyens, die Ölförderung wieder hochfahren zu wollen. Ähnliche Ankündigungen hat es in der Vergangenheit allerdings schon öfter gegeben, ohne dass die Förderung bisher stark ausgeweitet worden wäre. Die Produktion des Landes ist aufgrund des jahrelangen Bürgerkriegs stark beeinträchtigt.

+++

07:50

Der Preis für Kupfer zieht erneut an. Das Industriemetall verteuert sich am Dienstag um knapp ein Prozent auf 6753 Dollar je Tonne. "Die chinesische Nachfrage und die Verknappung der weltweiten Kupferbestände wirken sich unterstützend auf die Preise aus", sagte Lachlan Shaw, Rohstoffexperte bei der National Australia Bank. Die Sorge vor weiteren Einschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie begrenze aber den Zuwachs.

+++

05:55

Die anhaltenden Sorgen über den Verlauf der Coronavirus-Pandemie haben den Börsen in China zugesetzt. Sie folgten dabei der Entwicklung in den USA. In Japan blieben die Handelsplätze wie am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Shanghai liegt um 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 104,55 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7880 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9150 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1763 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0763 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2817 Dollar.

+++

22:45

Die Angst vor schärferen Einschränkungen wegen steigender Coronavirus-Infektionen hat den US-Börsen am Montag zugesetzt. Investoren fürchteten einen erneuten Einbruch der Wirtschaft, da eine Einigung im US-Kongress auf weitere Wirtschaftshilfen nicht in Sicht ist.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,8 Prozent tiefer auf 27'147 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 10'778 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 1,2 Prozent auf 3281 Stellen ein. Alle drei Indizes erholten sich bis Handelsschluss aber deutlich von ihren Tagestiefs. So hatte die Nasdaq zeitweise 2,5 Prozent im Minus gelegen.

Zu den grössten Verlierern gehörte der Energiesektor. Ein möglicher Wirtschaftseinbruch angesichts steigender Infektionszahlen liessen Anleger einen Nachfrage-Rückgang beim Öl fürchten. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich mehr als drei Prozent auf 41,77 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis der US-Ölsorte WTI fiel 3,5 Prozent auf 39,68 Dollar je Fass. Verschärft werde der Preisdruck durch wieder steigende Fördermengen im Bürgerkriegsland Libyen, schrieben die Analysten der ANZ Bank.

Banken zählten zu den Verlieren, nachdem ein Recherche-Netzwerk nach Auswertung von Daten des US-Finanzministeriums über Geldwäsche durch internationale Grossbanken berichtet hatte. JPMorgan und Bank of New York Mellon fielen bis zu rund vier Prozent. Die Institute gehören zu den Banken, deren Namen häufig in den sogenannten "FinCEN-Files" auftauchen. In London rutschten HSBC und Standard Chartered auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren.

Anleger fürchteten sich vor weiteren Geldbussen und einem Imageverlust für die ohnehin durch die Corona-Krise gebeutelten Banken. Die in den Geldwäsche-Berichten ebenfalls erwähnte Deutsche Bank betonte, die genannten Themen seien den Aufsichtsbehörden bekannt und würden untersucht. Die Aktien des Geldhauses fielen dennoch um 8,8 Prozent und waren damit grösster Verlierer im Dax.

Wie bereits an Europas Börsen warfen Anleger zudem Aktien von Flug-, Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften aus den Depots. Erneute Reise- und Geschäftsbeschränkungen würden die beginnende Erholung der Gesamtwirtschaft bedrohen, sagten Analysten. Die Lockdowns im März hatten dem S&P 500 den stärksten monatlichen Einbruch seit der globalen Finanzkrise eingebrockt. Angesichts der noch nie dagewesenen staatlichen Stützungsprogramme erholten sich die Kurse zwar wieder. Die Rally der vergangenen fünf Monate drohe nun aber zu Ende zu gehen.

Kursverluste von 19 Prozent verzeichnete der US-Hersteller von Elektrolastwagen Nikola. Der Rücktritt des Firmenchefs inmitten des Streits mit dem Leerverkäufer Hindenburg liess die Aktien abstürzen. Papiere des Nikola-Partners General Motors gaben rund fünf Prozent nach. Dagegen profitierten Walmart und Oracle von der angekündigten Beteiligung an dem chinesischen Kurzvideodienst TikTok.

