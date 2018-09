08:35

Die Angst vor einer Ausweitung der Finanzkrisen in den Schwellenländern hat Asiens wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte merklich unter Druck gesetzt. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands zuletzt um rund 1,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong verlor kurz vor Handelsschluss gar mehr als 2 Prozent. In Japan schloss der Nikkei 225 0,4 Prozent tiefer bei 22'606 Punkten.

+++

08:10

Der SMI fällt vorbörslich um 0,05 Prozent auf 8947 Punkte zurück. Im Plus steht einzig die Aktie des Schwergewichts Novartis (+0,05 Prozent), weswegen der SMI nicht deutlicher zurückgeht. Vor allem Zykliker wie ABB (-0,13) sind tiefer gestellt.

Am breiten Markt steigt die Aktie von Kudelski (+1,3 Prozent) deutlich, nachdem das Unternehmen einen Auftrag von Vodafone bekommen hat. Bei Temenos (-1,3 Prozent) geht der Kurs im gleichen Verhältnis zurück. Der Broker Jeffries hat mit der Abdeckung der Aktie begonnen, aber sogleich eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 77,85 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sank etwas stärker um 47 Cent auf 69,40 Dollar.

+++

06:40

Der Franken hat sich zum Euro in der Nacht etwas abgewertet, bleibt aber unter der 1,13er Marke.

06:35

Die Tokioter Börse hat am Mittwoch im Minus tendiert. Experten machten dafür Sorgen über die internationalen Handelskonflikte verantwortlich. "Heute sollen die US-kanadischen Gespräche weitergehen", sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management.

"Das sorgt dafür, dass der Handel ganz vorne steht. Dann gibt es noch den US-chinesischen Handelsstreit und die Turbulenzen bei den Währungen der Schwellenländer, über die sich der Markt Sorgen machen muss." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht derzeit 0,3 Prozent tiefer bei 22'626 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat ebenfalls auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

(Reuters)