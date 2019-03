08:10

Der SMI wird Berechnungen zufolge um 0,05 Prozent höher bei 9310 Punkten starten. Wie häufig steht eine Bank wie die UBS (+0,17 Prozent) und Zykliker wie Adecco (+0,12 Prozent), ABB und Givaudan (je +0,11 Prozent) etwas höher als die übrigen Titel. SGS (-2,81 Prozent) werden Ex-Dividende gehandelt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Am breiten Markt steigen einige Aktien deutlicher an, darunter Barry Callebaut (+1,1 Prozent), nachdem Goldman Sachs ein Buy-Rating verliehen hat. Dafür fallen Ems-Chemie (-0,6 Prozent) zurück, nachdem Helvea ihr "hold" auf "sell" gesenkt hat.

07:45

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter leicht gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken wird der Euro weiterhin knapp oberhalb der Marke von 1,12 gehandelt.

Ein Euro kostet am Mittwochmorgen 1,1215 Franken, was gegenüber dem Vorabend ein leichter Anstieg bedeutet. Der US-Dollar geht entsprechend etwas fester bei 0,9960 Franken um.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setze. Bis zum Mittag rechnen sie zunächst mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte der Brexit stärker in den Fokus rücken.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte der Brexit stärker in den Fokus rücken. Das britische Parlament stimmt an diesem Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab. Die Abgeordneten im Unterhaus wollen auf eigene Faust eine Ersatzlösung für Mays Austrittsabkommen suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben. Das britische Pfund stand am Morgen im Handel mit dem US-Dollar ebenfalls etwas unter Druck.

06:40

Sorgen um die US-Konjunktur haben am Mittwoch die japanische Börse belastet. Der Leitindex Nikkei tendierte um 0,5 Prozent im Minus bei 21'312Punkten. Händler verwiesen auf Konjunkturdaten, die schwach ausgefallen seien.

Zu den Verlierern zählten Mitsubishi UFJ Financial und Sumitomo Mitsui Financial, die um 1,9 beziehungsweise 2,8 Prozent nachgaben. Toyota-Aktien fielen um 2,5 Prozent.

05:10

Der Euro rutschte angesichts der Ungewissheiten rund um den Brexit auf 1,1251 Dollar und damit den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,55 Yen. Auch zum Franken fiel der Euro bei 1.1211 auf fast das Jahrestief vom Januar.

