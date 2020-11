Zum aktuellen Geschehen im Dow Jones geht es hier.

18:20

Positive Studiendaten von Biontech und Pfizer zu einem Corona-Impfstoff schürten bei Investoren Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Corona-Lage. Demnach bietet der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Die Börsen preisten die Zeit vor Corona wieder ein, hiess es am Markt: Die Rückkehr ins normale Leben fern des Home Office.

Damit drehte sich die bisherige Kursentwicklung um: Die "Corona-Verlierer" explodierten, die "Corona-Gewinner" implodierten. Aufgrund seiner defensiven Ausrichtung konnte der Schweizer Aktienmarkt etwas weniger profitieren als andere Börsenplätze. Zwar sei die Pandemie damit noch nicht zu Ende und auch die Zulassung noch nicht da, hiess es im Handel.

Der SMI schloss um 0,92 Prozent im Plus auf 10'417,99 Punkten. Zwischenzeitlich hatte er sogar die Marke von 10'600 Punkten überschritten, über der er zuletzt im Februar notiert hatte. Mit den Gewinnen anderer Börsenplätze in Deutschland oder an der Wall Street, die im mittleren einstelligen Bereich lagen, konnte er damit nicht mithalten.

Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst und bei dem die Schwergewichte gekappt sind, gewann 1,91 Prozent auf 1'629,05 Stellen und der umfassende SPI 0,78 Prozent auf 12'934,27 Zähler. 22 der 30 Blue Chips schlossen im Plus, acht im Minus.

Die grössten Gewinne heimsten die bisherigen Verlierer der Pandemie ein. Durch die Decke gingen etwa die Kurse der Luxusgütertitel Richemont (+12 Prozent) und Swatch (+8,4 Prozent). Richemont hatten zuvor bereits von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren nach der Bilanzvorlage am Freitag profitiert.

17:35

Angesichts des mutmasslichen Erfolgs bei dem Corona-Impfstoffkandidaten von Pfizer und BioNTech haben die Anleger an der Schweizer Börse am Montag ihre Portfolios umgeschichtet: Aufwärts ging es vor allem bei den Aktien von Unternehmen, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden. Dagegen gerieten die Lockdown-Profiteure teilweise kräftig unter Druck. Unter dem Strich gewann der SMI 0,9 Prozent auf 10'418 Punkte.

Tagessieger unter den Standardwerten waren Richemont. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns, die am Freitag von einem guten Zwischenbericht profitiert hatten, kletterten weitere 11,3 Prozent nach oben.

Bei den Nebenwerten schossen auch andere stark vom Tourismus abhängigen Titel noch deutlicher hoch. Der Dutyfreeshop-Betreiber Dufry gewann über ein Fünftel an Wert, Jungfraubahn 16,3 Prozent und das Online-Reisebüro Lastminute 18,5 Prozent.

Dagegen sanken die Roche-Titel, deren Coronavirus-Test bei einer breiten Impfung der Weltbevölkerung weniger gefragt sein dürften, 2,5 Prozent. Kleinere Titel, die im Zug der Coronakrise teils kräftige Kursgewinne verbucht hatten, sackten ab.

Relief Therapeutics, die an einem Wirkstoff zur Behandlung des Wirkstoffs arbeiten, brachen um ein Viertel ein. Auch der Laborausrüster Tecan und der Computerzubehör-Hersteller Logitech rauschten in die Tiefe.

17:05

Der Goldpreis bricht ein. Eine Feinunze (31 Gramm) kostet mit 1854,63 Dollar fünf Prozent weniger. "Der mögliche Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs hat die Anleger in Euphorie versetzt. An den Aktienmärkten schossen die Kurse in die Höhe, der sichere Hafen Gold war in diesem Umfeld weniger gefragt", sagt Alexander Zumpfe, Goldhändler beim Edelmetallhandelshaus Heraeus.

16:30

Der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl in den USA beflügelt die Aktien von US-Solarunternehmen. Die Papiere von Enphase Energy, Solaredge Technologies, JinkoSolar, Canadian Solar, Sunpower oder Renesola legen zwischen 5,8 und knapp zehn Prozent zu. Biden hatte sich im Wahlkampf für eine Abkehr von fossilen Energieträgern und einen stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien ausgesprochen.

Pfizer CEO calls Covid vaccine a 'great day for humanity' and a 'light at the end of the tunnel' https://t.co/IEXUjtcWWl — CNBC (@CNBC) November 9, 2020

16:00

Der mutmassliche Erfolg bei dem Corona-Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer sorgt für Rekorde an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 5,7 Prozent höher bei 29'929 Punkten und damit so hoch wie nie. Damit hat er alle Verluste seit Beginn der Corona-Krise im März wieder wettgemacht. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 3,7 Prozent auf 3638 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 1,2 Prozent auf 12'042 Punkte.

"Wir kommen dem Ende der Krise näher, und das ändert alles", sagte Thomas Hayes, Manager bei Great Hill Capital. "Die Wirksamkeit des Impfstoffs überschreitet die wildesten Erwartungen bei weitem, und das spiegelt sich am Markt wieder." BioNTech und Pfizer kündigten an, noch im November eine Notfallgenehmigung für das Mittel zu beantragen, sobald auch die Daten zur Sicherheit vorliegen. Die Pfizer-Aktien gewannen 15 Prozent, die BioNTech-Papiere ein Viertel.

Nigel Green, Chef des Vermögensverwalters deVere, warnte aber vor allzu grossem Optimismus. "Es liegt immer noch ein langer Weg vor uns." Man müsse weitere Studienergebnisse abwarten, um zu sehen, ob das Medikament tatsächlich zugelassen werden könne.

Aufwärts ging es bei den Aktien von Unternehmen, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden und zum Teil ihren Betrieb einstellen mussten. Aktien von Fluggesellschaften wie American Airlines, United Airlines, Kreuzfahrtanbietern wie Carnival oder Norwegian und Kinobetreibern wie AMC schnellten um bis zu zwei Drittel nach oben. Techwerte wie Amazon, die von den Ausgangsbeschränkungen profitiert hatten, gehörten dagegen zu den Verlierern.

15:32

Der Dow Jones Index steigt nach Eröffnung 5,2 Prozent. Der Nasdaq gewinnt 1,4 Prozent.

15:15

"Das ist die Erfolgsmeldung, auf die die Börsen sehnsüchtig gewartet haben", sagte Timo Emden, Analyst bei Emden Research, zur Meldung, dass die deutsche Forschungsfirma Biontech und ihr Industriepartner Pfizer nach positiven Studiendaten noch im November den Zulassungsantrag für ihren Corona-Impfstoff in den USA stellen wollen. "Das ist die erste Evidenz, dass Covid-19 durch einen Impfstoff beim Menschen verhindert werden kann", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin zu Reuters.

"Das erste Mal ist nun Licht am Ende des Tunnels sichtbar", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Der Swiss Market Index gibt einen Teil seiner Gewinne ab und steht noch 1,4 Prozent im Plus. Der deutsche Dax liegt noch immer 6 Prozent vorne - das ist der grösste Kurssprung seit März. Der EuroStoxx50 schnellte um bis 7,4 Prozent auf 3439 Zähler. Der Terminkontrakt auf den US-Index S&P 500 erreichte mit 3651 Punkte seinen bisher höchsten Stand, der MSCI-Weltindex markierte ebenfalls ein Rekordhoch.

"Die Nachricht zu dem Pfizer-Impfstoff bringt uns einen Schritt näher zu einem normalen Leben", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus Avatrade. "Es gibt keine Zweifel daran, dass wir weitere gute Nachrichten bis zum Jahresende bekommen." Ein Impfstoff gilt als Hoffnungsträger, um die Corona-Pandemie zu überwinden, die bislang weltweit mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet, die Wirtschaft zum Einbruch gebracht und das Leben von Milliarden Menschen auf den Kopf gestellt hat. "Gesundheitsexperten werden uns daran erinnern, dass noch ein weiter Weg mit vielen Herausforderungen vor uns liegt", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Aber es herrscht enormer Optimismus heute - Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir bloss, dass uns die Impf-Verweigerer keinen Strich durch die Rechnung machen."

Anleger kehrten als sicher geltenden Papieren den Rücken. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf minus 0,544 Prozent. Gold verbilligt sich um 4 Prozent auf 1877 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Der Franken gibt gegen den Euro 1 Prozent auf 1,08 Fraken nach.

Gross war die Erleichterung über die Impfstoff-Daten bei den Tourismuswerten: Der Branchenindex legte mehr als zehn Prozent zu und schaffte damit den grössten Sprung seit der ersten Corona-Welle im März. Aktien der Lufthansa verteuerten sich um mehr als ein Drittel, die der British-Airways-Mutter IAG um gut zwei Fünftel - beide steuerten auf ihren bislang besten Handelstag zu.

Die Aussicht auf Konzerte und andere Grossveranstaltungen liess die Papiere des Veranstalters und Ticketvermarkters CTS Eventim um ein Drittel nach oben schnellen. In den USA steuerten die Papiere des Kinobetreibers AMC im vorbörslichen Handel auf ein Kursplus von mehr als 50 Prozent zu. "Was wir an den Börsen jetzt sehen, sind umfangreiche Umschichtungen raus aus Tech-Aktien und rein in Aktien der Old Economy und Value-Aktien", sagte CMC-Experte Stanzl.

Vaccine news dealt a blow to some of the lockdowns’ biggest winners as a push to reopen would mean less time on video chats and working out from home https://t.co/BH3zVbpa0J pic.twitter.com/ValW7Ul8fv — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2020

14:30

In der Hoffnung auf eine rasche Genesung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie reissen sich Anleger um Finanzwerte. Der europäische Banken-Index steigt um mehr als elf Prozent. Das ist der grösste Kurssprung seit zehn Jahren. Die Aktie der UBS steigt bis zu 12 Prozent, die der CS bis 9 Prozent. Der europäische Tuorismusindex steigt ebenfalls 10 Prozent.

13:20

Günstige Daten zu dem Corona-Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens Biontech lassen die Börsen weltweit jubeln. Der Dax schnellte am Montag binnen weniger Minuten um 4,8 Prozent in die Höhe auf 13.075 Punkte, der EuroStoxx50 gewinnt 5,33 Prozent auf 3375 Zähler. Der SMI gewinnt zur Stunde 2,2 Prozent und kommt auf 13'114 Punkte. Der Dow Jones notiert vorbörslich 4,5 Prozent im Plus.

An der Schweizer Böre sind vor allem Aktien gefragt, die mit der Reiseindustrie verbunden sind. Flughafen Zürich und Dufry steigen beide fast 20 Prozent, Lastminute.com legen 27 Prozent zu, Jungfraubahn 10 Prozent.

Die bisherigen Corona-Gewinner-Aktien leiden dagegen. Logitech fällt 8 Prozent, Zur Rose 13 Prozent. Roche geben über 2 Prozent nach.

Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer stehen nach eigener Darstellung mit ihrem Impfstoff vor dem Durchbruch und legten aus der entscheidenden Studie positive Wirksamkeitsdaten vor. Die beiden Partner planen, noch in diesem Monat eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff zu beantragen. Die Aktien der beiden Firmen schnellten nach oben. Die Biontech-Papiere gewannen in Frankfurt 18 Prozent, die Pfizer-Titel im vorbörslichen US-Handel sechs Prozent.

Zugleich zogen sich Investoren aus sicheren Häfen zurück: Der Goldpreis gibt 2 Prozent nach, der Franken fällt zum Euro 0,6 Prozent auf 1,0750. Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach, die Renditen schnellten in die Höhe.

13:05

Die Börsen reagieren umgehend auf die Nachricht von erfolgreichen Tests eines Corona-Impfstoffs durch das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech. Der Impfstoff soll einen 90-prozentigen Schutz vor dem Virus bieten, so das Unternehmen.

Der SMI stieg umgehend von 10'390 Punkte auf über 10'520 Zähler. Die US-Aktienfutures schossen regelrecht in die Höhe. Der Dow Jones notiert vorbörslich 4,3 Prozent im Plus.

12:35

Die US-Börsen werden am Montag voraussichtlich höher eröffnen. Darauf deuten die Futures auf den drei wichtigsten Börsenindizes hin. Sie liegen alle im Plus.

U.S. Stock Futures

S&P +51.25 / +1.46% Level 3,552.00 Fair Value 3,503.20 Difference 48.80 Data as of 6:32am ET Nasdaq +217.75 / +1.80% Level 12,292.75 Fair Value 12,083.39 Difference 209.36 Data as of 6:32am ET Dow +399.00 / +1.41% Level 28,603.00 Data as of 6:32am ET

12:30

Der Goldpreis ist am Montag gestiegen und hat damit an die starken Kursgewinne der Vorwoche angeknüpft. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London mit 1958 US-Dollar gehandelt, nachdem der Preis am frühen Morgen bei 1965 Dollar den höchsten Stand seit Mitte September erreicht hatte. Der Goldpreis bewegt sich damit weiter in Richtung Rekordhoch, das Anfang Juli bei 2075 Dollar erreicht worden war.

Als Preistreiber wird allgemein der zuletzt schwächere US-Dollar im Zuge einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gesehen. Nach dem Ende des Wahlkrimis in den USA und dem Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden geriet der Dollar, der als Reservewährung in Krisenzeiten geschätzt wird, unter Druck.

11:50

Der SMI steigt 0,84 Prozent auf 10'409,51 Punkte. Damit setzt die Börse den Aufwärtstrend der vergangenen Woche fort. Während zyklische und Finanzwerte stark gesucht werden, folgen defensive Titel mit einem gewissen Abstand. Die Börse setze grosse Hoffnungen in den neuen Präsidenten, heisst es. Zudem falle mit der Wahl eine grosse Unsicherheit weg, was den Weg für ein Erleichterungsrally freigemacht habe, so die Meinung.

Die Anleger hoffen auf ein grosses Infrastrukturprogramm, auf mehr internationale Zusammenarbeit und weniger Konfrontationen mit dem neuen Präsidenten, heisst es am Markt. Zudem dürfte eine geteilte Regierung in den USA nur zu moderaten politischen Massnahmen in Bezug auf Steuern und Ausgaben führen. Die Republikaner würden wahrscheinlich die Kontrolle über den Senat behalten. Dies schränke die Möglichkeiten der Demokraten ein, etwa wichtige Initiativen wie die Rücknahme von Steuersenkungen umzusetzen. Zudem bleibe das Tiefzinsumfeld erhalten. Über all dem sollten die Anleger aber nicht vergessen, dass sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet, wird auch gemahnt.

Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris! This is a strong signal. #Switzerland is convinced that our excellent relations with the #UnitedStates will continue to develop and thrive under the new administration. #Elections2020 pic.twitter.com/szV1GlxNXm — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) November 7, 2020

Gesucht sind Richemont (+3,6%). Sie profitieren von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren nach der Bilanzvorlage am Freitag. Zudem locke der Luxusgüterkonzern mit seinem Vorstoss zusammen mit dem Riesen Alibaba in den stark wachsenden chinesischen E-Commerce die Investoren an. In ihrem Fahrwasser steigen die Aktien von Rivale Swatch 1,6 Prozent. Gesucht sind zudem die Aktien des Augeheilkundekonzerns Alcon (+2,4%), dessen Zwischenbericht am Dienstagabend veröffentlicht wird.

Bei den Finanzwerten greifen die Anleger ebenfalls zu, weil die Regulierungen, die es bei einer "Blauen Welle" möglicherweise hätte geben können, wegen des "Gridlock" nun ausbleiben dürften, heisst es am Markt. So zählen die Aktien der Banken CS (+2,6%) und UBS (+2,2%) zu den grössten Gewinnern. Julius Bär gewinnen ebenfalls 2,7 Prozent. Der Vermögensverwalter hat sich mit dem US-Justizministerium (DOJ) im Fall Fifa geeinigt und stellt dafür 79,7 Millionen US-Dollar zurück. Damit sei ein Stein aus dem Weg geräumt, heisst es in Kommentaren. Auch die Versicherer Swiss Life (+2,8%) und Swiss Re (+1,9%) sowie Zurich (+1,0%) ziehen an.

Konjunkturhoffnungen schieben wiederum Zykliker an. Mit Joe Biden könne ein umfangreicheres Massnahmenpaket zur Belebung der US-Wirtschaft erwartet werden, heisst es im Handel. ABB, Adecco, Clariant, Kühne+Nagel und LafargeHolcim gewinnen je rund zwei Prozent und mehr. AMS rücken derweil um 1,6 Prozent vor. Der Chiphersteller dürfte davon profitieren, dass wegen des geteilten US-Kongresses die Technologieriesen weniger stark als befürchtet an die Kandare genommen werden könnten.

Dagegen sind die Anleger zurückhaltend bei den Pharmawerten Novartis (+0,4%) und Roche (-0,3%). Dies liegt laut Händlern aber weniger an den Befürchtungen, dass die Demokraten die Regulierungen betreffend Medikamentenpreise verschärfen könnten. "Vielmehr schalten die Anleger auf 'risk on'-Modus um", sagt ein Händler. So hinken auch andere defensive Werte wie Nestlé (+0,2%) und Lonza (-0,1%) dem Markt hinterher. Bei Lonza dürften derweil Gewinnmitnahmen dazukommen.

Am breiten Markt schiessen Valora um 7,1 Prozent in die Höhe. Der Handelskonzern ist im dritten Jahresviertel dank einer Umsatzerholung und Mietnachlässen in die Gewinnzone zurückgekehrt. Vorsichtig zeigt er sich allerdings beim Umsatzausblick. Ypsomed (+3,5%) legen ebenfalls zu. Der Medizintechniker spannt mit Lonza und Schott zusammen, um die eigene Patch-Injektor-Plattform "YpsoDose" weiterzuentwickeln.

Börse - Nach US-Wahl: Auf diese Themen werden Anleger als nächstes ihren Fokus richten https://t.co/aXpQiblxql — cash (@cashch) November 9, 2020

11:40

Die Absage der norwegischen Regierung an weitere Staatshilfen für Norwegian Air brockt dem Billig-Flieger einen der grössten Kursstürze der Firmengeschichte ein. Die Aktien fallen in Oslo um ein Viertel auf ein Rekordtief von 0,49 Kronen.

11:00

Der globale Aktienindex MSCI World erreicht ein neues Rekordhoch, wie Bloomberg berichtet. Alle wichtigen europäischen und asiatischen Indizes sind im Plus. "Joe Biden hat an den Märkten einen Stein im Brett, weil er eben nicht Donald Trump ist", sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Für Anleger bedeutet Joe Biden weniger Unsicherheit, weniger aussenpolitische Turbulenzen und die Rücknahme einiger sinnloser Gesetze", fügt Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, an. Ausserdem trauten sie dem als Brückenbauer bekannten ehemaligen US-Vizepräsidenten zu, einen Kompromiss im Streit um das heiss ersehnte neue zusätzliche Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Pandemie auszuhandeln.

09:50

Die Aktie von Valora steigt 8 Prozent auf 150 Franken. Das ist der höchste Tagesgewinn seit dem 19. Mai. Die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal wie auch der Ausblick für dieses Jahr zeigen eine Verbesserung gegenüber den ersten sechs Monaten. Mehr dazu hier.

09:45

Die Deutsche Bank erhöht das Kursziel für Richemont auf 81 von 80 Franken und belässt die Einstufung auf "Hold". Vor allem das starke Schmuckgeschäft sei die grosse Überraschung bei den Halbjahres-Ergebnissen

gewesen, heisst es in dem Kommentar. Der Bereich habe sich dank der starken Marktstellung in China und einer gut entwickelten Online-Präsenz als erstes wieder erholt.

Auch andere Banken erhöhen die Kursziele für Richemont: : Vontobel erhöht auf 78 Franken, die Royal Bank of Canada auf 79 Franken, Kepler Cheuvreux auf 85 Franken. Derzeit notiert die Aktie bei 70,81 Franken.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag beflügelt vom Ausgang der US-Präsidentenwahlen an den Aufwärtstrend der vergangenen Woche an. Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,7 Prozent im Plus bei 10'390 Punkten. Der breite SPI gewinnt ebenfalls 0,7 Prozent bei 12'925 Zählern.

Nach dem klaren Sieg von Joe Biden falle die Unsicherheit über die weitere Führung der USA weg, heisst es am Markt. Zudem dürfte es zu weniger regulatorischen Änderungen kommen als befürchtet, da die Demokraten wohl mit einem gespaltenen Kongress regieren müssen. Und die Markteilnehmer können bei weiterhin sehr tiefen Zinsen mit umfangreichen fiskalischen Anreizen zur Ankurbelung der Wirtschaft rechnen. Zudem könnte Biden aussenpolitisch ein wenig diplomatischer auftreten und weniger Porzellan zerschlagen.

Über all dem sollten die Anleger aber nicht vergessen, dass der amtierende Präsident Donald Trump noch mit einigen Störmanövern für Unruhe sorgen dürfte und sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. UBS schreibt dazu, es sei das beste davon auszugehen, dass die US-Wahlen vorbei seien und sich der Marktfokus nun wieder auf die mittelfristigen Triebkräfte des Wirtschaftswachstums verlagert. Dazu gehörten auch Covid-19, die Entwicklung von Impfstoffen sowie monetäre und fiskalische Anreize.

Während Richemont (+3%) von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren im Anschluss an das unerwartet gute Zwischenergebnis profitieren, atmen die Anleger bei den Pharmawerten Novartis (+0,5%) und Roche (+0,1%) auf. Dies liege daran, dass die Demokraten bei einem geteilten Kongress die Regulierungen betreffend Medikamentenreise nicht so einfach verschärfen könnten, heisst es im Handel. Alcon gewinnt deutlicher mit einem Plus von 2 Prozent.

Ähnlich lässt es sich bei den Banken argumentieren. CS (+2,8%) und UBS (+1,9%) werden entsprechend höher gehandelt. Julius Bär (+1,4%) gewinnen ebenfalls hinzu. Die Privatbankengruppe hat mit dem US-Justizministerium (DOJ) eine Einigung im Fall Fifa erzielt und dafür eine Rückstellung von 79,7 Millionen US-Dollar gebildet. Auch andere Finanztitel wie Swiss Life oder Swiss Re (je+1,5%) gewinnen.

Auch die klassischen Zykliker wie LafargeHolcim (+1,9%) und ABB (+1,6%) legen zu.

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Dufry: Credit Suisse erhöht auf 35 (32) Fr. - Neutral

Adecco: Credit Suisse erhöht auf 45 (40) Fr. - Underperform

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,1 Prozent höher geschätzt. Alle Aktien sind im Plus, Richemont und LafargeHolcim haben die höchsten Gewinne (je runf 1,5 Prozent). Am breiten Markt steigen Ypsomed 3 Prozent.

Anleger reagieren somit erleichtert auf den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Sie hoffen auf eine weniger konfrontative Aussen- und Wirtschaftspolitik. Unabhängig davon bleiben die grassierende Coronavirus-Pandemie und die jüngsten Restriktionen zu deren Eindämmung weiter Gesprächsstoff.

06:45

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich deutlich positiv in den Handel gehen. Bei der IG Bank wird der Schweizer Leitindex für Montag 1,23 Prozent höher geschätzt.

Auch die US-Börsen werden wahrscheinlich klar höher starten. Darauf deuten die Terminkontrakte auf den US-Indizes hin:

U.S. Stock Futures

S&P +59.75 / +1.71% Level 3,560.50 Fair Value 3,503.20 Difference 57.30 Data as of 12:32am ET Nasdaq +315.75 / +2.61% Level 12,390.75 Fair Value 12,083.39 Difference 307.36 Data as of 12:32am ET Dow +381.00 / +1.35% Level 28,585.00 Data as of 12:32am ET

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,6 Prozent höher bei 24'959 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 1682 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte in der Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen zwischen China und den USA unter Biden um 2,2 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

"Während Trump gegen Biden viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, haben die Märkte stark auf den - wahrscheinlich - gespaltenen Kongress reagiert, was mehr Vertrauen bedeutet, dass die Zinssätze länger niedriger sein werden", sagte Dave Wang, Portfoliomanager bei Nuveen Capital in Singapur am Montag.

From Paris to Taipei, here’s how citizens across the world reacted to Joe Biden winning the U.S. presidential race #Election2020 https://t.co/68MzvUSzAU (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/WumYTHwnXB — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 9, 2020

06:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,41 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,5760 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8988 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1893 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0694 Franken an.

